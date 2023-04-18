Tình cũ tiếp tục tố Chu Bin dùng thủ đoạn 'xấu' để hack bài bóc phốt, nam ca sĩ phản pháo thế nào?

Vừa qua, dân tình không khỏi xôn xao trước bài đăng của một tài khoản "bóc phốt" ca sĩ Chu Bin làm cho mang bầu rồi bỏ đi ngoại tình. Ngay sau bài đấu tố, nam ca sĩ đã ra bằng chứng nói rằng đã chu cấp đầy đủ cho bạn gái và hứa sẽ chịu trách nhiệm nếu đó là con của mình.

Bài đăng của một tài khoản "bóc phốt" ca sĩ Chu Bin làm cho mang bầu rồi bỏ đi ngoại tình - Ảnh: Internet

Sau lời phản pháo của Chu Bin, cô gái kia lại tiếp tục tung thêm bằng chứng nói nam ca sĩ "đổi trắng thay đen", "chuyện không nói có". Thậm chí là mới đây nhất, tài khoản của bạn gái Chu Bin tiếp tục đăng đàn tố bị ai đó chơi xấu, báo cáo bài viết trên MXH.