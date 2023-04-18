Tình cũ tiếp tục tố Chu Bin dùng thủ đoạn 'xấu' để hack bài bóc phốt, nam ca sĩ phản pháo thế nào?

Hậu trường 18/04/2023 09:20

Mới đây nhất, tài khoản của bạn gái Chu Bin tiếp tục đăng đàn tố bị ai đó chơi xấu, báo cáo bài viết trên MXH.

Vừa qua, dân tình không khỏi xôn xao trước bài đăng của một tài khoản "bóc phốt" ca sĩ Chu Bin làm cho mang bầu rồi bỏ đi ngoại tình. Ngay sau bài đấu tố, nam ca sĩ đã ra bằng chứng nói rằng đã chu cấp đầy đủ cho bạn gái và hứa sẽ chịu trách nhiệm nếu đó là con của mình. 

Tình cũ tiếp tục tố Chu Bin dùng thủ đoạn 'xấu' để hack bài bóc phốt, nam ca sĩ phản pháo thế nào? - Ảnh 1
Bài đăng của một tài khoản "bóc phốt" ca sĩ Chu Bin làm cho mang bầu rồi bỏ đi ngoại tình - Ảnh: Internet

Sau lời phản pháo của Chu Bin, cô gái kia lại tiếp tục tung thêm bằng chứng nói nam ca sĩ "đổi trắng thay đen", "chuyện không nói có". Thậm chí là mới đây nhất, tài khoản của bạn gái Chu Bin tiếp tục đăng đàn tố bị ai đó chơi xấu, báo cáo bài viết trên MXH.

Tình cũ tiếp tục tố Chu Bin dùng thủ đoạn 'xấu' để hack bài bóc phốt, nam ca sĩ phản pháo thế nào? - Ảnh 2
Bạn gái cũ thường xuyên đăng ảnh thân mặt cùng Chu Bin trước khi chia tay - Ảnh: Internet

Bên cạnh, cô còn tung bằng chứng việc bị một nhân vật "bí ẩn" sử dụng nhiều tài khoản ảo để lại nhiều bình luận với lời lẽ không hay. Tuy không chỉ đích danh nhưng ai cũng biết cô gái đang ẩn ý nói Chu Bin.

Tình cũ tiếp tục tố Chu Bin dùng thủ đoạn 'xấu' để hack bài bóc phốt, nam ca sĩ phản pháo thế nào? - Ảnh 3
 Mới đây nhất, tài khoản của bạn gái Chu Bin tiếp tục đăng đàn tố bị ai đó chơi xấu, báo cáo bài viết trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ với truyền thông về lời tố mới của bạn gái, giọng ca Người Từng Thương tỏ ra bức xúc vì bản thân bị vu khống. Anh khẳng định mình không bao giờ sử dụng thủ đoạn hèn hạ này, thậm chí không muốn quan tâm và nhắc lại chuyện cũ.

Tình cũ tiếp tục tố Chu Bin dùng thủ đoạn 'xấu' để hack bài bóc phốt, nam ca sĩ phản pháo thế nào? - Ảnh 4
Cô cũng chia sẻ hình ảnh với những dòng bình luận được cho là của tài khoản ảo, nghi do Chu Bin đứng sau - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Chu Bin đã xóa bài viết cũ mà trước đó anh lên tiếng về drama tình ái. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chỉ chia sẻ khoảnh khắc đời thường, tập trung phát triển sự nghiệp. Anh cũng tạm khóa bình luận tránh ồn ào và mong mọi chuyện kết thúc.

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Giữa lúc vụ việc đang là tâm điểm, đến chiều nay (15/4), người tự nhận là bạn gái của Chu Bin tiếp tục bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân.

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