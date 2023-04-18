Tình cũ tiếp tục tố Chu Bin dùng thủ đoạn 'xấu' để hack bài bóc phốt, nam ca sĩ phản pháo thế nào?

Mới đây nhất, tài khoản của bạn gái Chu Bin tiếp tục đăng đàn tố bị ai đó chơi xấu, báo cáo bài viết trên MXH.
- Ca sĩ Chu Bin chính thức lên tiếng vụ bị bạn gái tố làm cho có bầu rồi bỏ đi ngoại tình: 'Nếu là con của tôi, tôi sẽ luôn trách nhiệm'
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Vừa qua, dân tình không khỏi xôn xao trước bài đăng của một tài khoản "bóc phốt" ca sĩ Chu Bin làm cho mang bầu rồi bỏ đi ngoại tình. Ngay sau bài đấu tố, nam ca sĩ đã ra bằng chứng nói rằng đã chu cấp đầy đủ cho bạn gái và hứa sẽ chịu trách nhiệm nếu đó là con của mình.
Sau lời phản pháo của Chu Bin, cô gái kia lại tiếp tục tung thêm bằng chứng nói nam ca sĩ "đổi trắng thay đen", "chuyện không nói có". Thậm chí là mới đây nhất, tài khoản của bạn gái Chu Bin tiếp tục đăng đàn tố bị ai đó chơi xấu, báo cáo bài viết trên MXH.
Bên cạnh, cô còn tung bằng chứng việc bị một nhân vật "bí ẩn" sử dụng nhiều tài khoản ảo để lại nhiều bình luận với lời lẽ không hay. Tuy không chỉ đích danh nhưng ai cũng biết cô gái đang ẩn ý nói Chu Bin.
Chia sẻ với truyền thông về lời tố mới của bạn gái, giọng ca Người Từng Thương tỏ ra bức xúc vì bản thân bị vu khống. Anh khẳng định mình không bao giờ sử dụng thủ đoạn hèn hạ này, thậm chí không muốn quan tâm và nhắc lại chuyện cũ.
Hiện tại, Chu Bin đã xóa bài viết cũ mà trước đó anh lên tiếng về drama tình ái. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chỉ chia sẻ khoảnh khắc đời thường, tập trung phát triển sự nghiệp. Anh cũng tạm khóa bình luận tránh ồn ào và mong mọi chuyện kết thúc.