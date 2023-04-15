Ngay trong đêm, phía Chu Bin cũng đã có phản hồi về vụ việc trên trang cá nhân của mình.

Tối muộn ngày 14/4, mạng xã hội xôn xao trước bài tố của một tài khoản Facebook tên N.T, tự xưng là bạn gái của ca sĩ Chu Bin. Theo đó, N.T. chia sẻ chuyện đang có bầu với Chu Bin nhưng nam ca sĩ vẫn đi ngoại tình. Kèm theo bài viết là loạt tin nhắn bằng chứng tố nam ca sĩ. Thậm chí, người này còn tiết lộ bị nam ca sĩ đe doạ sẽ cắt luôn khoản trợ cấp cho con nếu 'bóc phốt'. Tối muộn ngày 14/4, mạng xã hội xôn xao trước bài tố của một tài khoản Facebook tên N.T, tự xưng là bạn gái của ca sĩ Chu Bin - Ảnh: Internet Ngay khi bài viết đăng tải đã nhận về nhiều sự chú ý. Giữa ồn ào, ngay trong đêm, phía Chu Bin cũng đã có phản hồi về vụ việc trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, giọng ca sinh năm 1985 đăng tải hơn 30 tấm ảnh chụp màn hình những lần chuyển khoản cho bạn gái và kèm theo đó là status làm rõ mối quan hệ giữa cả hai.

Bạn gái tung bằng chứng bóc phốt nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Trong bài viết, Chu Bin cho rằng, bạn gái đăng đàn bóc phốt anh vì chưa chuyển 10 triệu đồng tiền chu cấp tháng này. Đồng thời, nam ca sĩ tiết lộ khoảng thời gian bên nhau, anh đã giúp đỡ gia đình bạn gái trả nợ với số tiền 500 triệu đồng và khi chia tay ngày 29/1 đã chuyển khoản 200 triệu để bạn gái lo cuộc sống. Ngay trong đêm, phía Chu Bin cũng đã có phản hồi về vụ việc trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình Về chuyện con cái, Chu Bin viết: "Em đã 3 lần nói có bầu với anh cuối cùng cũng không có, đi gọi điện hết cho gia đình nhưng cuối cùng cũng không có. Em làm sai rất nhiều với anh nhưng anh vẫn bỏ qua. Em với anh chưa phải là vợ chồng, không đăng ký kết hôn, không đám cưới với nhau nhưng anh đã có trách nhiệm lo cho em. Giờ 10 triệu của tháng này anh không gửi được cho em vì tháng này anh phải lo trả nốt số nợ 100 triệu của em. Em không biết thấu hiểu cho anh sao em? Còn đứa con em đẻ ra nếu là con anh, anh sẽ luôn trách nhiệm và nuôi cho khôn lớn".

Giọng ca sinh năm 1985 đăng tải hơn 30 tấm ảnh chụp màn hình những lần chuyển khoản cho bạn gái - Ảnh: Chụp màn hình Dù chưa rõ ai đúng ai sai nhưng bài viết của Chu Bin một lần nữa gây xôn xao cõi mạng. Người hâm mộ cũng mong rằng sự việc mong chóng được sáng tỏ và nếu sai lầm thì nam ca sĩ hãy xin lỗi và chịu trách nhiệm. Chu Bin tên thật là Chu Đăng Thanh, sinh năm 1985 tại Buôn Mê Thuột. Năm 2008, vượt qua chục ca sĩ đã thành danh khác, với phong cách thể hiện ấn tượng, Chu Bin đã xuất hiện ẵm giải thưởng "Album của năm" với Album Phải Chăng Em Đã Quên. Chưa dừng lại ở đó, cũng năm 2008, anh còn giành giải Nhất cuộc thi Album Vàng 2008 và giải nhất cuộc thi Khát Vọng Ngôi Sao… Anh ghi dấu ấn qua những bài hát Hãy Xem Là Giấc Mơ, Giả Vờ Thương Anh Được Không… - Ảnh: Internet Bước chân vào Sài Gòn từ năm 2005, đến năm 2010 nam ca sĩ được khán giả đón nhận với nhiều bản hit ballad chủ đề thất tình. Anh ghi dấu ấn qua những bài hát Hãy Xem Là Giấc Mơ, Giả Vờ Thương Anh Được Không…

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