Thông tin nghệ sĩ Trịnh Việt Cường - cha đẻ của các bài 'Tự Tình Quê Hương', 'Em Vẫn Là Em' qua đời ở tuổi 74 do đột quỵ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
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Trưa ngày 14/4, mạng xã hội không khỏi bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Trịnh Việt Cường qua đời ở tuổi 74. Theo như ca sĩ Quang Thành (người em thân thiết của cố nghệ sĩ) chia sẻ 'nghệ sĩ Trịnh Việt Cường mất do đột quỵ'.
'Tối hôm ấy, anh Cường than với bà xã ăn khó tiêu. Sau đó, anh ấy đi loạng choạng vài bước rồi ngã xuống giường. Từ đó đến khi đưa anh về chỉ vỏn vẹn hai tiếng, thật quá vô thường', Quang Thành chia sẻ với Vietnamnet.
Tang lễ của cố nghệ sĩ sẽ được diễn ra vào ngày 18/04 tại Peek Funeral Home, Mỹ. Sau đó, gia đình đưa linh cữu ông đi an táng. Được biết, gia đình sẽ không nhận vòng hoa, nhận cúng điếu để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Phía dưới phần bình luận, ca sĩ Kim Tiểu Long, Phương Hồng Quế, NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Triệu Trang,... cùng nhiều khán giả đã gửi lời chia buồn đến gia đình và tiếc thương cho xót phận một người nghệ sĩ tài hoa.
Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường sinh năm 1949 tại Sài Gòn. Ông là 'cha đẻ' của các ca khúc nổi tiếng như: 'Em Vẫn Là Em', 'Thương Mẹ Việt Nam', 'Tiếng Nhạn Kêu Sương', 'Nhật Ký Cho Con'… Cố Nghệ sĩ Trịnh Việt Cường dự định tháng 7 tới về Việt Nam tổ chức đêm nhạc, mời các giọng ca quen thuộc như danh ca Phương Dung, ca sĩ Quang Thành... nhưng đã không thể thực hiện.