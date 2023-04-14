Tin Buồn: Ca sĩ Trịnh Việt Cường 'Tự tình quê hương' đột ngột qua đời vì đột quỵ

Sao Việt 14/04/2023 15:52

Thông tin nghệ sĩ Trịnh Việt Cường - cha đẻ của các bài 'Tự Tình Quê Hương', 'Em Vẫn Là Em' qua đời ở tuổi 74 do đột quỵ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trưa ngày 14/4, mạng xã hội không khỏi bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Trịnh Việt Cường qua đời ở tuổi 74. Theo như ca sĩ Quang Thành (người em thân thiết của cố nghệ sĩ) chia sẻ 'nghệ sĩ Trịnh Việt Cường mất do đột quỵ'.

Tin Buồn: Ca sĩ Trịnh Việt Cường 'Tự tình quê hương' đột ngột qua đời vì đột quỵ - Ảnh 1
Cố Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường - Ảnh Internet

'Tối hôm ấy, anh Cường than với bà xã ăn khó tiêu. Sau đó, anh ấy đi loạng choạng vài bước rồi ngã xuống giường. Từ đó đến khi đưa anh về chỉ vỏn vẹn hai tiếng, thật quá vô thường', Quang Thành chia sẻ với Vietnamnet.

Tin Buồn: Ca sĩ Trịnh Việt Cường 'Tự tình quê hương' đột ngột qua đời vì đột quỵ - Ảnh 2
Cáo phó của cố nghệ sĩ Trịnh Việt Cường - Ảnh Internet

Tang lễ của cố nghệ sĩ sẽ được diễn ra vào ngày 18/04 tại Peek Funeral Home, Mỹ. Sau đó, gia đình đưa linh cữu ông đi an táng. Được biết, gia đình sẽ không nhận vòng hoa, nhận cúng điếu để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Tin Buồn: Ca sĩ Trịnh Việt Cường 'Tự tình quê hương' đột ngột qua đời vì đột quỵ - Ảnh 3
Bài đăng thông báo tin buồn trên trang cá nhân của ca sĩ Quang Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới phần bình luận, ca sĩ Kim Tiểu Long, Phương Hồng Quế, NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Triệu Trang,... cùng nhiều khán giả đã gửi lời chia buồn đến gia đình và tiếc thương cho xót phận một người nghệ sĩ tài hoa. 

Tin Buồn: Ca sĩ Trịnh Việt Cường 'Tự tình quê hương' đột ngột qua đời vì đột quỵ - Ảnh 4
Đồng nghiệp lẫn khán giả để lại lời chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Chụp màn hình

Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường sinh năm 1949 tại Sài Gòn. Ông là 'cha đẻ' của các ca khúc nổi tiếng như: 'Em Vẫn Là Em', 'Thương Mẹ Việt Nam', 'Tiếng Nhạn Kêu Sương', 'Nhật Ký Cho Con'… Cố Nghệ sĩ Trịnh Việt Cường dự định tháng 7 tới về Việt Nam tổ chức đêm nhạc, mời các giọng ca quen thuộc như danh ca Phương Dung, ca sĩ Quang Thành... nhưng đã không thể thực hiện.

Tin Buồn: Ca sĩ Trịnh Việt Cường 'Tự tình quê hương' đột ngột qua đời vì đột quỵ - Ảnh 5
Chân dung cố Nghệ sĩ Trịnh Việt Cường - Ảnh Internet

Tin buồn: NSND Thụy Vân phim 'Nổi gió' qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư

Tin buồn: NSND Thụy Vân phim 'Nổi gió' qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư

Vào lúc 2h20 ngày 16/3, NSND Thuỵ Vân qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư trực tràng.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ sĩ Trịnh Việt Cường đột ngột qua đời Nghệ sĩ Trịnh Việt Cường Trịnh Việt Cường qua đời

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 48 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm