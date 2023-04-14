Trưa ngày 14/4, mạng xã hội không khỏi bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Trịnh Việt Cường qua đời ở tuổi 74. Theo như ca sĩ Quang Thành (người em thân thiết của cố nghệ sĩ) chia sẻ 'nghệ sĩ Trịnh Việt Cường mất do đột quỵ'.

Cố Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường - Ảnh Internet

'Tối hôm ấy, anh Cường than với bà xã ăn khó tiêu. Sau đó, anh ấy đi loạng choạng vài bước rồi ngã xuống giường. Từ đó đến khi đưa anh về chỉ vỏn vẹn hai tiếng, thật quá vô thường', Quang Thành chia sẻ với Vietnamnet.