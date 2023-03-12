Trước đó, vợ nghệ sĩ Diệp Lang cho biết ông xã mắc bệnh Parkinson nhiều năm qua nên rơi vào trạng thái lúc quên, lúc nhớ. Dù thế, tình yêu của ông dành cho sân khấu cải lương vẫn vô cùng lớn. Khi nhắc đến các vở diễn năm xưa, ông nhớ rõ từng lời. Vợ của NSND Diệp Lang cũng tiết lộ, ông xã thường xuyên nhắc về Việt Nam. Nhiều lần nam nghệ sĩ gạo cội bày tỏ mong muốn về nước nhưng tình hình sức khỏe không đảm bảo.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vợ NSND Diệp Lang cho biết ông ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay gia đình. Cụ thể, ông mất vào khoảng 6 giờ sáng 11/3 (giờ California, Mỹ) sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Trước khi mất, ông than khát nước nhưng khi người nhà mang nước đến đã thấy ông ra đi tự lúc nào. Bác sĩ của gia đình sau đó đến nhà và xác định nghệ sĩ cải lương gạo cội đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 11/3, giờ địa phương.

Nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Diệp Lang đã để lại ấn tượng sâu sắc qua các vai diễn trong những vở cải lương như: Đời cô Lựu, Lan và Điệp, Người tình trên chiến trận, Nửa đời hương phấn, Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Máu nhuộm sân chùa, Tô Ánh Nguyệt… Bên cạnh đó, ông còn được khán giả đánh giá là nghệ sĩ cải lương vào vai ông hội đồng "mượt" nhất.

NSND Diệp Lang tên thật là Dương Công Thuấn, sinh năm 1941. Ông không chỉ được biết đến là nghệ sĩ kỳ cựu trong giới cải lương mà còn được nhiều người yêu mến ở lĩnh vực kịch nói và vai trò đạo diễn. Cuộc đời của NSND Diệp Lang gắn liền với sân khấu ngay từ những ngày còn nhỏ, do cùng cha là thầy đờn Ba Diệp đi theo nhiều gánh hát cải lương.

Hơn 10 năm qua, nghệ sĩ Diệp Lang đã định cư ở Mỹ cùng gia đình. Trong các con của ông có con trai là nghệ sĩ Diệp Tiên nối nghiệp cha theo nghệ thuật, hoạt động với vai trò đạo diễn.

NSND Diệp Lang là một trong những ngôi sao sáng của cải lương miền Nam - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, NSND Hồng Vân cho biết bà nhận thông tin NSND Diệp Lang qua đời tại Mỹ từ đạo diễn Diệp Tiên. Hồng Vân không khỏi đau buồn khi nhận tin NSND Diệp Lang rời cõi tạm. Bà chia sẻ: “Chú Diệp Lang ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn gì. Chú mệt từ hôm trước, bác sĩ có đến cho chú uống thuốc. Sáng nay, chú mệt và ra đi".

Trên trang cá nhân, Hồng Vân đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về sự ra đi của bậc tiền bối. Nữ diễn viên bộc bạch: “Vĩnh biệt chú Diệp Lang. Con cảm ơn chú đã đồng hành cùng sân khấu kịch Phú Nhuận từ những ngày đầu thành lập, tiếp theo đó chú lại giao em Diệp Tiên - cục vàng của cô chú tiếp tục đồng hành cùng con. Phú Nhuận tạo được thương hiệu là nhờ một phần của chú và em Diệp Tiên. Ơn này con mang theo suốt đời chú ơi. Chú về với Tổ nha chú".

Nhiều sao Việt cũng xót xa khi nhận tin NSND Diệp Lang qua đời. Nghệ sĩ Hữu Quốc cho biết anh là lứa nghệ sĩ trẻ may mắn được diễn cùng NSND Diệp Lang trong những vở cải lương, được nam nghệ sĩ tận tình chỉ bảo. Nghệ sĩ Hữu Quốc bày tỏ: "Con mãi nhớ ơn chú, người nghệ sĩ lớn của nền sân khấu nước nhà, tấm gương sáng soi về cách làm nghề và đạo đức, khiêm tốn với đồng nghiệp và khán giả. Con xin cuối đầu tạm biệt cây đại thụ của sân khấu Việt".

Nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng đau xót trước tin buồn và đăng tải những hình ảnh chụp cùng nghệ sĩ Diệp Lang lên Facebook. Nữ nghệ sĩ cho biết cách đây ít tháng, khi cô đến nhà thăm ông tại Mỹ, lúc ra về, nam nghệ sĩ đã tiễn cô tận cổng, điều này khiến Ngọc Huyền không thể nào quên.

Nghệ sĩ Minh Nhí cũng gửi lời tiễn biệt nghệ sĩ Diệp Lang: "Em lại kính tiễn biệt người anh của em: NSND Diệp Lang - cây đại thụ của nghệ thuật cải lương. Mãi nhớ anh, người anh đáng kính, cầu nguyện cho anh về với Phật Trời".

Nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Kim Tử Long, diễn viên Gia Bảo, diễn viên Minh Dự... cũng bày tỏ nỗi xót xa khi hay tin "ông hội đồng" Diệp Lang qua đời.