Biến căng: Nam ca sĩ đình đám Vbiz một thời bị bạn gái tố 'làm có bầu' rồi bỏ theo nhân tình

Sao Việt 15/04/2023 00:04

Bài phốt của cô gái có nickname N.T đang nhận được sự chú ý và bàn tán từ cộng đồng mạng.

Mới đây, một cô gái có nickname N.T gây chú ý khi bài đăng tố bị ca sĩ Chu Bin làm mình có con rồi bỏ theo nhân tình. Cụ thể, theo bài viết, cô và nam ca sĩ Chu Bin đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, Chu Bin từng đứng trước bạn bè 2 bên rồi tuyên bố cưới N.T làm vợ. Sau 3 năm yêu, cô gái thông báo mang thai. Vui mừng chưa lâu thì cô phát hiện Chu Bin ngoại tình, thậm chí bỏ rơi mình và đứa con trong bụng để theo "tiểu tam".

Biến căng: Nam ca sĩ đình đám Vbiz một thời bị bạn gái tố 'làm có bầu' rồi bỏ theo nhân tình - Ảnh 1

Biến căng: Nam ca sĩ đình đám Vbiz một thời bị bạn gái tố 'làm có bầu' rồi bỏ theo nhân tình - Ảnh 2

Đoạn tin nhắn được cho là của N.T và Chu Bin nói về việc có em bé - Ảnh:FBNV 

Biến căng: Nam ca sĩ đình đám Vbiz một thời bị bạn gái tố 'làm có bầu' rồi bỏ theo nhân tình - Ảnh 3
Đoạn chat khiến cộng đồng mạng chú ý và bàn tán - Ảnh:FBNV

"Anh đi kể với nhân tình là em gài anh để cưới. Có ai gài mà cùng nhau uống thuốc bổ trứng không anh? Ngày em thông báo có bầu anh vẫn chúc mừng vợ! Suốt hơn 4 tháng qua em mang bầu mệt mỏi anh không một lời thăm hỏi, em đêm nào cũng khóc còn anh vui vẻ công khai đăng hình tình tứ với nhân tình, cuốn cùng nhau vào những cuộc chơi . Có đau quá không anh? Hay khi mọi người chửi anh và nhân tình anh quá thì anh lại gởi em 1 tin nhắn xem như quan tâm em 1 chút hả anh?"

Cô gái bức xúc khi nhân tình nam ca sĩ một lần nữa chửi bới cô, thậm chí buông lời đe dọa: "Mọi người xung quanh và gia đình đều biết mối quan hệ của mình. Đời nào nhân tình của anh lại đủ tư cách hết lần này đến lần khác đòi gọi giang hồ hù mẹ của con anh vậy Bin?".

Biến căng: Nam ca sĩ đình đám Vbiz một thời bị bạn gái tố 'làm có bầu' rồi bỏ theo nhân tình - Ảnh 4
Chu Bin sẽ sớm có câu trả lời cho khán giả về tin đồn  - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau bài tố của tài khoản trên, nam ca sĩ Chu Bin vẫn chưa có động thái mới trên mạng xã hội. Chia sẻ với truyền thông, anh khẳng định thông tin trên là hoàn toàn không chính xác. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ có câu trả lời sớm nhất đến khán giả. 

Biến căng: Nam ca sĩ đình đám Vbiz một thời bị bạn gái tố 'làm có bầu' rồi bỏ theo nhân tình - Ảnh 5
Nam ca sĩ vốn xuất thân từ gia đình võ thuật khi từng là vận động viên trong đội tuyển và giành được rất nhiều huy chương - Ảnh: Internet

Ca sĩ Chu Bin tên thật là tên thật là Chu Đăng Thanh, sinh năm 1985 Anh là con út trong 1 gia đình có 3 anh em. Nam ca sĩ vốn xuất thân từ gia đình võ thuật khi từng là vận động viên trong đội tuyển và giành được rất nhiều huy chương.

Biến căng: Nam ca sĩ đình đám Vbiz một thời bị bạn gái tố 'làm có bầu' rồi bỏ theo nhân tình - Ảnh 6
Nam ca sĩ được công chúng biết đến qua các bản hit như: Giả vờ thương anh được không, Hãy xem là giâc mơ,...  - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ được công chúng biết đến qua các bản hit như: Giả vờ thương anh được không, Hãy xem là giâc mơ,... Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ gặt hái được nhiều thành công nhất định.

Ở ẩn suốt 1 năm sau biến cố gia đình, khối tài sản của Chi Dân lớn thế nào mà không ngại 'vung tay' tậu siêu xe, du lịch siêu chảnh?

Ở ẩn suốt 1 năm sau biến cố gia đình, khối tài sản của Chi Dân lớn thế nào mà không ngại 'vung tay' tậu siêu xe, du lịch siêu chảnh?

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