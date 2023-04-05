Ở ẩn suốt 1 năm sau biến cố gia đình, khối tài sản của Chi Dân lớn thế nào mà không ngại 'vung tay' tậu siêu xe, du lịch siêu chảnh?

Năm 2021, Chi Dân bất ngờ ở ẩn vì biến cố gia đình là mẹ ruột qua đời. Sau thời gian dài vắng bóng, mãi cho đến tháng 11/2022, anh mới lần đầu tái xuất trở lại khi tham gia một sự kiện.

Ca sĩ Chi Dân nổi tiếng với nhiều bản hit đình đám như Làm vợ anh nhé, 1234, Giả vờ nhưng anh yêu em,... Sau nhiều năm tích cực hoạt động và cho ra sản phẩm mới, Chi Dân hiện tại đang có cho mình lượng fan hùng hậu trong Vbiz. Tuy nhiên, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2021, Chi Dân bất ngờ ở ẩn vì biến cố gia đình là mẹ ruột qua đời. Sau thời gian dài vắng bóng, mãi cho đến tháng 11/2022, anh mới lần đầu tái xuất trở lại khi tham gia một sự kiện của Ngô Kiến Huy. Từ đây, khán giả cũng mong chờ những sản phẩm tiếp theo của Chi Dân sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất.

Năm 2021, Chi Dân bất ngờ ở ẩn vì biến cố gia đình là mẹ ruột qua đời - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nhiều người cũng không khỏi tò mò về việc trong 1 năm ở ẩn, Chi Dân đã sống như thế nào? Nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi biết khối tài sản khủng mà nam ca sĩ đang nắm trong tay. Cụ thể, theo tìm hiểu, nam ca sĩ hiện đang sinh sống tại một căn hộ khang trang nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Chi Dân cũng hé lộ một số góc nhỏ về căn nhà của mình. Có thể thấy, từ không gian cho đến nội thất đều bố trí sang trọng và cực kì xịn xò.

Phòng thu âm và sáng tác của anh trong căn hộ cũng được bố trí rất xịn xò - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, Chi Dân còn thường xuyên chụp ảnh cùng những chiếc siêu xe khiến dân mạng trầm trồ vì độ giàu có khó ai sánh bằng. Trong đó, chiếc xe thường được lên sóng nhiều nhất có giá hơn 3 tỷ đồng và được anh tậu vào năm 2019. Chiếc xe thường được Chi Dân cho lên sóng nhiều nhất có giá hơn 3 tỷ đồng và được anh tậu vào năm 2019 - Ảnh: Internet Song song đó, Chi Dân cũng thường xuyên chia sẻ những khung ảnh đi du lịch tại nhiều địa điểm nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Anh chàng cũng khoe style ấn tượng với những bộ trang phục cùng hàng loạt đôi giày đắt đỏ đến từ nhiều thương hiệu lớn trên thế giới. Chi Dân cũng thường xuyên chia sẻ những khung ảnh đi du lịch tại nhiều địa điểm nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước - Ảnh: Internet Chỉ bấy nhiêu thôi, khán giả cũng xuýt xoa ngưỡng mộ với tài năng lẫn độ giàu có của nam ca sĩ sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.

Phía Chi Dân lên tiếng giữa nghi vấn bị bắt vì sử dụng chất cấm Trước những nghi vấn từ cư dân mạng, mới đây, phía ca sĩ Chi Dân đã chính thức lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-an-suot-1-nam-sau-bien-co-gia-inh-khoi-tai-san-cua-chi-dan-lon-the-nao-ma-khong-ngai-vung-tay-tau-sieu-xe-du-lich-sieu-chanh-569789.html