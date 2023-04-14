Bất ngờ xuất hiện với diện mạo nữ, ca sĩ Tim khiến cộng đồng mạng "dậy sóng"

Sao Việt 14/04/2023 11:54

Ca sĩ Tim bất ngờ hóa thân thành con gái khiến fan nhận không ra, cứ ngỡ mới sang Thái Lan "quẩy" tại lễ hội Songkran về.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Tim vừa đăng tải bài viết khiến fan đồng loạt thả "Haha", không nhịn cười nổi bởi ngoại hình lạ lẫm của anh chàng. Theo đó, Tim bất ngờ hóa trang thành nữ trong bộ tóc ngắn mượt mà, make up lồng lộn và khoe cả eo thon khi diện áo croptop bó sát cơ thể. Anh chàng còn hài hước chia sẻ về hình ảnh mới của mình: "Happy Songkran Day! Làm mình làm mẩy lên mấy chế ơi...".

Bất ngờ xuất hiện với diện mạo nữ, ca sĩ Tim khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 1
Tim hóa thân thành nữ - Ảnh: FBNV

Xem qua loạt ảnh này của Tim, đồng nghiệp và fan đều bật cười tỏ ý trêu chọc vẻ ngoài "nữ tính" của anh chàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người được thấy anh Tim giả gái làm thay đổi ngoại hình 180 độ. Một số bình luận còn dành lời khen cho Tim vì trông anh thật sự..."nữ tính và xinh đẹp" khi thử làm con gái. Không biết liệu anh chàng có sang Thái Lan tham dự lễ hội té nước Songkran thật hay không nhưng với vẻ ngoài này hẳn là Tim sẽ làm bao anh trai xứ chùa Vàng mê mẩn cho mà xem.

Bất ngờ xuất hiện với diện mạo nữ, ca sĩ Tim khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 2
Tim được đánh giá "nữ tính và xinh đẹp" qua một số bình luận - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Tim (tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ) nổi tiếng vào những năm 2000. Anh được biết đến rộng rãi khi góp giọng trong ca khúc "Một vòng trái đất" cùng Minh Hằng. Sau quãng thời gian hoạt động âm nhạc đỉnh cao, Tim lui về phía sau, tham gia đa năng ở nhiều lĩnh vực khác như: Sản xuất phim, diễn viên, MC.

Bất ngờ xuất hiện với diện mạo nữ, ca sĩ Tim khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 3
Tim với ngoại hình bảnh bao - Ảnh: Sưu tầm

Năm 2019, Tim và Trương Quỳnh Anh tuyên bố ly hôn dù đã có với nhau 1 cậu con trai. Kể từ đây, Tim gần như vắng bóng khỏi showbiz, anh thừa nhận bản thân đã mất thăng bằng hậu ly hôn, không còn duy trì phong độ và cảm hứng làm nghệ thuật như trước. Sau nhiều năm độc thân, hiện tại, Tim và Trương Quỳnh Anh đều chưa đi thêm bước nữa. Cả 2 vẫn giữ mối quan hệ gần gũi để cùng nhau nuôi dạy con trai khôn lớn.

Bất ngờ xuất hiện với diện mạo nữ, ca sĩ Tim khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' - Ảnh 4
Tim và Trương Quỳnh Anh cùng nhau nuôi dạy con trai khôn lớn 
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Từ khóa:   sao Việt Ca sỹ Tim Vbiz

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