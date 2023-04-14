Bất ngờ xuất hiện với diện mạo nữ, ca sĩ Tim khiến cộng đồng mạng "dậy sóng"

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Tim vừa đăng tải bài viết khiến fan đồng loạt thả "Haha", không nhịn cười nổi bởi ngoại hình lạ lẫm của anh chàng. Theo đó, Tim bất ngờ hóa trang thành nữ trong bộ tóc ngắn mượt mà, make up lồng lộn và khoe cả eo thon khi diện áo croptop bó sát cơ thể. Anh chàng còn hài hước chia sẻ về hình ảnh mới của mình: "Happy Songkran Day! Làm mình làm mẩy lên mấy chế ơi...".

Tim hóa thân thành nữ - Ảnh: FBNV

Xem qua loạt ảnh này của Tim, đồng nghiệp và fan đều bật cười tỏ ý trêu chọc vẻ ngoài "nữ tính" của anh chàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người được thấy anh Tim giả gái làm thay đổi ngoại hình 180 độ. Một số bình luận còn dành lời khen cho Tim vì trông anh thật sự..."nữ tính và xinh đẹp" khi thử làm con gái. Không biết liệu anh chàng có sang Thái Lan tham dự lễ hội té nước Songkran thật hay không nhưng với vẻ ngoài này hẳn là Tim sẽ làm bao anh trai xứ chùa Vàng mê mẩn cho mà xem.