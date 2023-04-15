Chu Bin 'phản đòn', tình cũ tiếp tục tung 'bằng chứng' tố nam ca sĩ 'ăn không nói có', 'đổi trắng thay đen', tiết lộ thêm một chuyện động trời!

Giữa lúc vụ việc đang là tâm điểm, đến chiều nay (15/4), người tự nhận là bạn gái của Chu Bin tiếp tục bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân.

Liên quan đến vụ ca sĩ Chu Bin bị bạn gái tố 'làm cho có bầu' rồi đi ngoại tình, ngay trong đêm qua, Chu Bin đã đăng đàn đáp trả và cho biết sẽ chịu trách nhiệm nếu đứa bé trong bụng bạn gái là con mình. Đồng thời, anh cũng đưa ra bằng chứng việc mình có trợ cấp đầy đủ cho bạn gái những tháng qua. Tối qua sau khi bị tình cũ 'bóc phốt', Chu Bin đã đăng bài 'phản đòn' cực gắt' - Ảnh: Internet Giữa lúc vụ việc đang là tâm điểm, đến chiều nay (15/4), người tự nhận là bạn gái của Chu Bin có tên là N.T tiếp tục bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân trước việc Chu Bin đổi trắng thay đen, ăn không nói có.

Cụ thể, đầu tiên, cô làm rõ khoản tiền 200 triệu mà Chu Bin nói gửi cho cô để trang trải cuộc sống sau này. Tuy nhiên, sự thật số tiền đó là của một người anh khác. Sau khi biết chuyện 2 đứa có con đã chuyển 10 nghìn USD (khoảng 230 triệu) cho Chu Bin làm sổ tiết kiệm. Tuy nhiên vì chia tay nên Chu Bin đã chuyển lại 200 triệu cho N.T. Bạn gái cũ làm rõ khoản tiền 200 triệu mà Chu Bin nói gửi cho cô để trang trải cuộc sống sau này - Ảnh: Chụp màn hình Thứ hai, việc Chu Bin nói rằng sau chia tay mới biết chị N.T có con và còn những lần trước đó nghĩ tình cũ mang chuyện bầu bí ra đùa giỡn. Đối với thông tin này, cô đính chính: "Em đã thử thai mới thông báo với anh, anh nhé! Anh cũng chúc mừng vợ sau khi 2 đứa đã chắc chắn có thai. Và chính anh cũng là người đưa em đi khám thai lần đầu tiên sau khi phát hiện có thai ngày 28/12".

Bạn gái cũng đính chính nam ca sĩ biết cô mang thai trước khi chia tay - Ảnh: FBNV Thứ ba, chuyện Chu Bin gánh nợ 500 triệu cho bạn gái cũ, cô cũng thừa nhận nam ca sĩ có giúp đỡ mình trả nợ 300 triệu. Tuy nhiên đây là số tiền cô làm từ thiện hồi dịch bùng phát với 600 triệu ban đầu, sau đó bị thiếu 300 triệu nên mới phát sinh nợ nần. Đoạn tin nhắn cho thấy một người anh đã chuyển tặng cho Chu Bin 10 nghìn USD (khoảng 230 triệu) sau khi biết chuyện anh và bạn gái có con - Ảnh: FBNV Đáng chú ý, trong bài tố, N.T còn tiết lộ 2 năm trước, Chu Bin từng thua cờ bạc dẫn đến nợ nần, cô đã phải bỏ ra 500 triệu và xoay xở thêm để lo cho bạn trai. Tuy nhiên, khi chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ lại nói rằng người giúp anh thời điểm ấy không phải N.T mà là một người bạn khác. Bài tố Chu Bin của N.T trên MXH gây xôn xao vào tối qua (14/4) - Ảnh: Chụp màn hình Cuối cùng, N.T chốt hạ: "Buồn cười thật đấy Bin ạ! 28/1 còn đi du lịch Đà Nẵng với nhau. Đến ngày 29/1 anh đi ra khỏi nhà và bảo chồng đi tập gym, anh kêu thèm ghẹ em còn ở nhà mua ghẹ đợi anh về. Và rồi nhận được những tin nhắn như sét đánh ngang tai. Vậy là chia tay dữ chưa anh? Thử hỏi mọi người, một ngày đẹp trời người đàn ông chung sống cùng bạn bao nhiêu năm bỏ đi và để lại dòng tin nhắn muốn sống theo cảm xúc lúc bạn đang mang thai, bạn có sốc và đau đớn tột cùng không?". Hồi còn yêu, N.T thường xuyên khoe ảnh bên Chu Bin nhưng hạn chế công khai chuyện tình cảm - Ảnh: FBNV Bài đăng của bạn gái cũ Chu Bin một lần nữa làm dậy sóng cộng đồng mạng. Dân tình đều mong muốn sự việc sớm được sáng tỏ. Tuy nhiên, sau bài tố thứ 2 này, phía Chu Bin lại chọn cách giữ im lặng, muốn chấm dứt mọi chuyện tại đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-bin-phan-on-tinh-cu-tiep-tuc-tung-bang-chung-to-nam-ca-si-an-khong-noi-co-oi-trang-thay-en-tiet-lo-them-mot-chuyen-ong-troi-572854.html