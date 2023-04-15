Vợ chồng 'chàng trai không chân' Tô Đình Khánh hạnh phúc đón con gái đầu lòng, dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng!

Tin tức giải trí 15/04/2023 16:26

Bên dưới bài đăng của anh Khánh, người thân, bạn bè và cộng đồng mạng gửi hàng ngàn lời chúc mừng đến vợ chồng anh. 

Tô Đình Khánh được biết đến là một trong những nhân vật truyền cảm hứng tích cực trên mạng xã hội. Trước đây, anh cũng từng là người lành lặn nhưng do mắc bệnh hiểm nghèo nên mất đi đôi chân. Dù vậy, chàng trai không chân luôn lạc quan với cuộc sống thay vì đau khổ, dằn vặt bản thân. Anh tự kiếm sống bằng việc bán hàng online và quay clip cảnh về cuộc sống sinh hoạt, làm việc hằng ngày chia sẻ đến mọi người.

Vợ chồng 'chàng trai không chân' Tô Đình Khánh hạnh phúc đón con gái đầu lòng, dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng! - Ảnh 1
Tô Đình Khánh được biết đến là một trong những nhân vật truyền cảm hứng tích cực trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Khoảng cuối năm 2022, đám cưới của anh Khánh và chị Trần Thị Thương (25 tuổi, quê Bình Định) một lần nữa gây sốt cõi mạng. Anh chị đã có 6 tháng tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân. Đây cũng là một trong những cặp đôi minh chứng cho tình yêu đẹp vượt rào cản về ngoại hình. 

Vợ chồng 'chàng trai không chân' Tô Đình Khánh hạnh phúc đón con gái đầu lòng, dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng! - Ảnh 2
Đây cũng là một trong những cặp đôi minh chứng cho tình yêu đẹp vượt rào cản về ngoại hình - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, ngày 15/4, chàng trai không chân Tô Đình Khánh (31 tuổi, TP.HCM) còn chia sẻ hạnh phúc trọn vẹn vào ngày chào đón con gái đầu lòng ra đời. Trên trang cá nhân, anh hạnh phúc viết: “Chào công chúa nhỏ của ba mẹ đến với thế giới này. Trộm vía con sinh ra rất thuận lợi và sức khoẻ của mẹ cũng ổn. Cảm ơn vợ Thương Thương rất nhiều. Em đã vất vả rồi”.

Vợ chồng 'chàng trai không chân' Tô Đình Khánh hạnh phúc đón con gái đầu lòng, dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng! - Ảnh 3
Mới đây nhất, ngày 15/4, chàng trai không chân Tô Đình Khánh (31 tuổi, TP.HCM) còn chia sẻ hạnh phúc trọn vẹn vào ngày chào đón con gái đầu lòng ra đời - Ảnh: Internet

Bên dưới bài đăng của anh Khánh, người thân, bạn bè và cộng đồng mạng gửi hàng ngàn lời chúc mừng đến vợ chồng anh. Trước đó, ngày 11/11, anh Khánh đã vui mừng báo tin vợ mang thai trên mạng xã hội. Anh còn đăng kèm ảnh mình đang ngồi xe lăn ôm lấy bụng vợ. 

Vợ chồng 'chàng trai không chân' Tô Đình Khánh hạnh phúc đón con gái đầu lòng, dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng! - Ảnh 4
Trước đó, ngày 11/11, anh Khánh đã vui mừng báo tin vợ mang thai trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trong quá trình vợ mang thai, anh Khánh luôn yêu thương và chiều chuộng vợ hết lòng. Cả hai thường xuyên cập nhật những hình ảnh chuẩn bị phòng, vật dụng dễ thương chuẩn bị cho bé con chào đời.

'Chàng trai không chân' Tô Đình Khánh lên tiếng khi bị chê trách 'vợ vất vả vì lấy mình'

'Chàng trai không chân' Tô Đình Khánh lên tiếng khi bị chê trách 'vợ vất vả vì lấy mình'

Sau những thăng trầm của cuộc sống, Tô Đình Khánh hiện tại đang có cho mình cuộc sống hạnh phúc viên mãn với một đám cưới được ví như "chuyện cổ tích" giữa đời thực cùng người vợ Trần Thị Thương.

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