Vợ chồng 'chàng trai không chân' Tô Đình Khánh hạnh phúc đón con gái đầu lòng, dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng!

Tô Đình Khánh được biết đến là một trong những nhân vật truyền cảm hứng tích cực trên mạng xã hội. Trước đây, anh cũng từng là người lành lặn nhưng do mắc bệnh hiểm nghèo nên mất đi đôi chân. Dù vậy, chàng trai không chân luôn lạc quan với cuộc sống thay vì đau khổ, dằn vặt bản thân. Anh tự kiếm sống bằng việc bán hàng online và quay clip cảnh về cuộc sống sinh hoạt, làm việc hằng ngày chia sẻ đến mọi người.

Tô Đình Khánh được biết đến là một trong những nhân vật truyền cảm hứng tích cực trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Khoảng cuối năm 2022, đám cưới của anh Khánh và chị Trần Thị Thương (25 tuổi, quê Bình Định) một lần nữa gây sốt cõi mạng. Anh chị đã có 6 tháng tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân. Đây cũng là một trong những cặp đôi minh chứng cho tình yêu đẹp vượt rào cản về ngoại hình.