Vợ chồng 'chàng trai không chân' Tô Đình Khánh hạnh phúc đón con gái đầu lòng, dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng!

Bên dưới bài đăng của anh Khánh, người thân, bạn bè và cộng đồng mạng gửi hàng ngàn lời chúc mừng đến vợ chồng anh.
- Nhan sắc kiều diễm của cô dâu trong đám cưới với người chồng không chân, cổ tích giữa đời thực chính là đây!
- Chàng trai không chân kiếm hơn 1 tỷ/tháng chia sẻ may mắn khi có vợ đẹp: sẵn sàng bảo vệ cô ấy trước những lời ác ý
Tô Đình Khánh được biết đến là một trong những nhân vật truyền cảm hứng tích cực trên mạng xã hội. Trước đây, anh cũng từng là người lành lặn nhưng do mắc bệnh hiểm nghèo nên mất đi đôi chân. Dù vậy, chàng trai không chân luôn lạc quan với cuộc sống thay vì đau khổ, dằn vặt bản thân. Anh tự kiếm sống bằng việc bán hàng online và quay clip cảnh về cuộc sống sinh hoạt, làm việc hằng ngày chia sẻ đến mọi người.
Khoảng cuối năm 2022, đám cưới của anh Khánh và chị Trần Thị Thương (25 tuổi, quê Bình Định) một lần nữa gây sốt cõi mạng. Anh chị đã có 6 tháng tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân. Đây cũng là một trong những cặp đôi minh chứng cho tình yêu đẹp vượt rào cản về ngoại hình.
Mới đây nhất, ngày 15/4, chàng trai không chân Tô Đình Khánh (31 tuổi, TP.HCM) còn chia sẻ hạnh phúc trọn vẹn vào ngày chào đón con gái đầu lòng ra đời. Trên trang cá nhân, anh hạnh phúc viết: “Chào công chúa nhỏ của ba mẹ đến với thế giới này. Trộm vía con sinh ra rất thuận lợi và sức khoẻ của mẹ cũng ổn. Cảm ơn vợ Thương Thương rất nhiều. Em đã vất vả rồi”.
Bên dưới bài đăng của anh Khánh, người thân, bạn bè và cộng đồng mạng gửi hàng ngàn lời chúc mừng đến vợ chồng anh. Trước đó, ngày 11/11, anh Khánh đã vui mừng báo tin vợ mang thai trên mạng xã hội. Anh còn đăng kèm ảnh mình đang ngồi xe lăn ôm lấy bụng vợ.
Trong quá trình vợ mang thai, anh Khánh luôn yêu thương và chiều chuộng vợ hết lòng. Cả hai thường xuyên cập nhật những hình ảnh chuẩn bị phòng, vật dụng dễ thương chuẩn bị cho bé con chào đời.