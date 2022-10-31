Chàng trai không chân kiếm hơn 1 tỷ/tháng chia sẻ may mắn khi có vợ đẹp: sẵn sàng bảo vệ cô ấy trước những lời ác ý

Sau những ngày nên duyên vợ chồng, chàng trai không chân chia sẻ trên trang TikTok niềm tự hào: “Đôi khi ngồi ngắm em ấy rồi tự nhiên hỏi bản thân sao mình lại may mắn có được em ấy”.

Chính thức nên duyên với hotgirl xinh đẹp, chàng trai Tô Đình Khánh không chỉ bày tỏ niềm vui mà còn thể hiện sự hạnh phúc những tưởng ‘như một giấc mơ’ của đời mình. Trong lễ cưới của mình, anh khóc nghẹn và thầm cảm ơn những người đã ủng hộ, giúp anh và vợ có những khoảnh khắc ý nghĩa nhất.

Cách đây không lâu, hôn lễ của chàng trai không chân với chị Trần Thị Thương đã được diễn ra dưới sự chứng kiến và chúc phúc của hơn 400 khách mời. Cả hai sẽ bắt đầu cuộc sống mới trước sự ủng hộ của nhiều người.

Đình Khánh và vợ xúc động trong hôn lễ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi xuất hiện những thông tin trên, một số lời đồn và những lời bình luận ác ý cho rằng vợ anh vì ham giàu, mê tiền mới quyết định làm lễ cưới cùng người chồng bị khiếm khuyết. Trước những bình luận ác ý vợ mình, anh chàng đã lên tiếng để bảo vệ vợ.

Tô Đình Khánh đáp trả thông tin không hay. Ảnh: Internet

Đáp trả lại điều này, Tô Đình Khánh không tức giận hay khó chịu, ngược lại, anh chia sẻ câu nói rất nhẹ nhàng, tình cảm khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Theo đó, anh viết: "Nhiều người nghĩ cô gái ấy đến vì tiền, nhưng mà mình làm gì có nhiều tiền đâu, mình chỉ có 1 tình yêu chân thành dành cho cô ấy thôi".

Khánh từng chia sẻ về việc, vợ anh luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên anh. Cặp đôi cũng cho hay, cả hai vô cùng tâm đầu ý hợp sau 5 tháng yêu nhau. Đặc biệt, khi Thương còn chưa gặp Khánh ngoài đời mà cảm nhận khi anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với cô gái đang du học xa nhà.

Cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng. Ảnh: Internet

Bản thân Khánh luôn là người tự lập, thân thiện và tài giỏi. Khi xảy ra biến cố mất đi đôi chân, chàng trai càng cố gắng và nỗ lực xây dựng cuộc sống, không vì khó khăn mà khiến bản thân trở nên bi lụy, thất bại. Thành công có được trong công việc của chàng trai này chứng minh điều đó.

Chính vì ý chí và nghị lực của mình, gia đình bạn gái rất ủng hộ anh để được “rước nàng về dinh”. Ngoài ra, chị Thương cũng nhiều lần bảo vệ chồng mình, chị Thương từng bộc bạch: “Dù anh ở nơi đâu, ở bất cứ nơi nào, anh chỉ cần đứng ở đó, em sẽ bước về phía anh, hãy để em được làm đôi chân của anh”.

Đình Khánh cho biết vấn đề yêu nhau bao lâu không quan trọng bằng việc đôi bên cảm thấy tình cảm chín muồi và đến giai đoạn có thể kết hôn.

Đình Khánh cầu hôn vợ nơi đông người. Ảnh: Internet

Trong cuộc sống hàng ngày, Đình Khánh cũng thường xuyên tự lập, hạn chế nhờ đến bạn gái. Chỉ khi nào bất khả kháng, anh mới để Thương cõng mình. Còn lại, Đình Khánh chủ động phụ giúp bạn gái nhiều việc như nấu cơm, rửa chén, gọt trái cây…

“Cuộc sống thì có nhiều khó khăn thật nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho Thương. Những lúc cô ấy giúp tôi, tôi thương lắm. Tôi chỉ khiếm khuyết đôi chân thôi, còn những vấn đề khác tôi rất tự tin”. “Em thì không dám hứa nhưng em sẽ cố gắng tất cả để mang đến cho Thương tất cả những gì hạnh phúc nhất.”, anh chàng tâm sự.

Đình Khánh chia sẻ: “Em thì không dám hứa nhưng em sẽ cố gắng tất cả để mang đến cho Thương tất cả những gì hạnh phúc nhất”. Ảnh : Internet

Khi nghe chàng trai chia sẻ, nhiều người đồng tình và ủng hộ anh:

- “Em xứng đáng nhận được những điều may mắn như vậy.”

- “Ông trời sẽ không lấy hết của ai thứ gì cả. Ông trời lấy của em thứ này sẽ bù cho em thứ khác. Chúc 2 em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.”

- “Bạn xứng đáng nhận được điều may mắn này.”

Đình Khánh có công việc bán hàng online làm nguồn thu nhập chính. Cũng nhờ việc này đã vực anh dậy trong hoàn cảnh không may mắn. Hàng ngày anh bán hàng trên mạng và thu hút rất đông sự quan tâm của mọi người. Cũng chính phong cách dễ thương, dễ gần và thật thà, Đình Khánh nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Dần dần anh mở rộng kinh doanh, gây dựng thương hiệu thời trang của riêng mình.

Tham gia một chương trình truyền hình cách đây không lâu, Đình Khánh tiết lộ về mức thu nhập của mình. Anh cho hay, chỉ tính riêng doanh thu từ bán hàng thì mỗi tháng sẽ dao động trong khoảng 600 triệu - 1,2 tỷ đồng. Tiết lộ về thu nhập khủng và đang cùng vợ vun vén hạnh phúc, chàng trai cho hay, anh ưu tiên lo cho gia đình và còn dự định những kế hoạch tạo công ăn việc làm cho nhiều người, cũng như giúp đỡ từ thiện ở nhiều nơi của Việt Nam.

Cặp đôi nhận thêm sự yêu mến, gắn kết trăm năm và được rất nhiều người đồng tình ủng hộ.