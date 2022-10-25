Trên trang cá nhân 200.000 lượt theo dõi, bà xã Kim Thủy của Lộc Fuho cho hay “Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”, "Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có bản thân mình là thiệt thòi",... Những dòng trạng thái trên nhận về rất nhiều sự quan tâm của những người biết đến hiện tượng mạng xã hội Lộc Fuho và cô.

Trong lời bình luận, Kim Thủy đã kể những ấm ức của bản thân phải chịu đựng suốt thời gian chung sống với chồng: "Ai vào lo cho Lộc và giúp đỡ Lộc đi nhé, Thủy chấp nhận ra đi tay trắng mà không cần của cải của Lộc đâu. Mọi người tưởng sung sướng thì vào lãnh hộ, chứ mình áp lực lắm."

Kim Thủy từng tiết lộ việc mình phải hứng chịu những tai tiếng khi về chung nhà với Lộc Fuho, mặc dù cô khẳng định bản thân đã quen biết Lộc Fuho từ khi anh còn khốn khó đến khi đổi đời. Người đẹp cũng cho hay, bản thân là hậu phương vững chắc của chồng nhưng hiện nay lại nhận về những lời đồn ác ý.

Bình luận gây chú ý của bà xã Lộc Fuho. Ảnh: Internet

"Vô tâm đánh mất đi hạnh phúc và gia đình. Còn ai nghĩ Lộc giàu, Thủy lấy được Lộc là cái phúc của Thủy, xin mời cứ nhào vô đi ạ.

Vào cuộc ở chung mới hiểu, sống đi rồi biết. Tôi mà ngồi không, chỉ việc ăn chơi thì cũng không dễ lấy tiền người khác tiêu đâu ạ”.

Trước đó, bà xã Lộc Fuho liên tục đưa ra những lời chỉ trích về thái độ và cách xử sự của Lộc Fuho. Cụ thể, cô không đồng ý việc hôn nhân bị mang ra làm trò đùa. Ngay ngày 20/10, "thầy giáo" Lộc lại đăng ảnh chụp cùng một người phụ nữ kèm theo câu hỏi: "Đẹp đôi không các em?"- nguồn cơn được cho là điều khiến vợ youtuber bức xúc, gây bất hòa giữa cả hai.

Những bất hòa của cặp đôi nổ ra trước đó. Ảnh: Internet

Loạt bình luận tranh cãi gay gắt giữa cả hai cũng nổ lên. Nhiều câu nói của bà xã Lộc Fuho được dân tình chú ý. Bà xã Lộc Fuho tỏ rõ sự thất vọng và buồn bã khi cho rằng bản thân không thấy vui và ông xã 9x có vẻ như đã làm những điều có lỗi.

“Tôi không ghen tuông gì cả. Chụp lúc khác, tôi không nghĩ gì nhưng hôm nay là ngày phụ nữ, ông phải biết được điều đó. Câu view kiểu đó để đem lại niềm vui cho mình, tôi không cần. Tôi sống biết trên biết dưới, biết anh biết em chứ không sống mà vô tâm kiểu đó. Sống phải biết mình cần làm gì, sai ở đâu, trước khi làm có làm tổn thương và ảnh hưởng gia đình mình hay không.

Thứ mình làm ra để tạo niềm vui cho vợ con hay kiếm tiền xong quay lại, vợ con không còn nữa thì kiếm tiền để làm gì?".

Lộc Fuho và bà xã được cư dân mạng biết đến sau hôn lễ 3/2021. Ảnh: Internet

Cô cũng khẳng định nếu muốn lấy trai giàu thì ngay từ đầu đã không kết hôn với ông xã hiện tại.

Về phía Lộc Fuho, trước thông tin rạn nứt hôn nhân với vợ, nam Youtuber liên tục có động thái mới. Đầu tiên, anh đăng tải lái siêu xe bạc tỷ vi vu khắp nơi cùng bạn bè. Sau đó, anh lập tức "quay xe", than thở bản thân đang vô cùng buồn bã. Hiện, sự việc mâu thuẫn trong gia đình vẫn chỉ là những trạng thái được đăng tải trên mạng xã hội, người trong cuộc chưa lên tiếng hay có bất cứ thông tin phản hồi nào.

Lộc Fuho tên thật là Phạm Văn Lộc, anh là một Youtuber nổi tiếng khi chia sẻ nhưng bức ảnh trên trang cá nhân với caption vui nhộn và hài hước và có một chút ảo tưởng. Nhưng chính lý do ấy làm lộc gây ấn tượng với cộng đồng mạng.

Mặc dù có cuộc sống rất vất vả nhưng Lộc Fuho lại vô cùng yêu đời và có tính hài hước. Ngoài ra, tận dụng chính nghề nghiệp của mình, Lộc Fuho lại chứng minh những điều chưa từng có cũng như chưa từng ai nghĩ đến. Anh tận dụng cơ hội này để gây ấn tượng với cộng đồng mạng. Những chia sẻ và livestream của anh thậm chí còn phá kỷ lục của Độ Mixi hay doanh nhân Phương Hằng với hơn 200.000 người xem trực tiếp chỉ bằng nội dung dạy làm thợ hồ. Youtuber này cũng có những khoản thu nhập từ việc nổi tiếng trên mạng chỉ sau 1 đêm.