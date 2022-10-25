Nhan sắc nữ sinh 17 tuổi vừa giành HCV cờ vua châu Á: chuẩn ‘con nhà người ta’, vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi, đạt thành tích chưa từng có tại Việt Nam

Thiên Ngân hiện đang học lớp 12 tại trường Trường THPT Chu Văn An, Thái Nguyên. Nhiều người rất tò mò về gương mặt đặc biệt mang giải thưởng lớn về cờ vua lần đầu tiên cho Việt Nam, truyền cảm hứng và mang lại rất nhiều hi vọng cho những thế hệ sau. Theo đó, cô gái giành giải cao nhất có ngoại hình rất xinh xắn và đáng yêu. Xem ảnh hiện tại, ai cũng phải thừa nhận Thiên Ngân "dậy thì thành công". Gương mặt với các đường nét hài hòa, sống mũi cao, làn da sáng mịn hơn trước giúp em trở nên duyên dáng rất nhiều trong mắt người khác.

Tại cuộc thi, em ghi dấu ấn bởi vẻ ngoài xinh tươi, năng động chuẩn hotgirl. Bên cạnh đó, tài năng chiến thắng đối thủ ngoạn mục trong cuộc thi càng khiến em được nhiều người chú ý.

Ngoài sự thay đổi trên gương mặt và vóc dáng, cách ăn mặc của Thiên Ngân ngày càng chỉn chu, thời trang thanh lịch cũng như kiểu tóc hợp với gương mặt khiến cô bé càng tỏa sáng. Thiên Ngân rất chú ý đến diện mạo của mình, có thể thấy việc sở hữu mái tóc xoăn cá tính khiến ai cũng phải thốt lên 'con nhà người ta', cô bé vừa đẹp vừa giỏi giang.

Thiên Ngân sở hữu đôi mắt to, tròn, phong cách thời trang hiện đại và cá tính. Ảnh: Internet

Thiên Ngân bắt đầu tiếp xúc với cờ vua khi mới 5 tuổi. Theo bố nữ sinh - ông Nguyễn Thành Công kể lại, cô sớm thể hiện năng khiếu khi "nhớ rất nhanh các quân, bàn cờ và cả một số nước đi cơ bản".

Thiên Ngân sở hữu gu thời trang thanh lịch, dịu dàng. Ảnh: Internet

Trong đó năm 2015, cô bạn đến từ Thái Nguyên đoạt 3 HCV tại Giải vô địch Cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 16 tại Singapore.

Từ năm 2011 đến năm 2019, Thiên Ngân giành được 179 huy chương các loại tại các giải đấu ở Việt Nam và nước ngoài.

Năm 2019, Thiên Ngân giành 2 HCV tại nội dung cờ nhanh và cờ chớp nữ Giải Vô địch Cờ vua trẻ thế giới tổ chức ở Tây Ban Nha. Cũng nhờ thành tích này, nữ kỳ thủ trẻ được Liên đoàn Cờ vua thế giới trao danh hiệu kiện tướng.

Thiên Ngân sở hữu nhan sắc không ai sánh bằng. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Thiên Ngân cũng được Tỉnh đoàn Thái Nguyên trao tặng bằng khen cho thành tích vô địch giải trẻ thế giới.

Năm 2021, cô bạn vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng nhằm tuyên dương những đại biểu trẻ của Việt Nam. Hiện ngoài thời gian dành cho học tập, Thiên Ngân vẫn theo đuổi đam mê với bộ môn cờ vua.

Thiên Ngân ngày càng xinh đẹp. Ảnh: Internet

Để có được thành tích này, được biết, Thiên Ngân đã không ngừng học tập. Do điều kiện và môi trường học tập còn hạn chế, vào cuối tuần, cô bé lại được ba chở xuống thành phố tìm hiểu thêm. Khi ra đấu trường quốc tế, cô bé tự tin khẳng định chính mình và giành chiến thắng thuyết phục nhiều người. Thiên Ngân cũng có bố là trọng tài trong các giải đấu quốc tế, tất cả vì sự đam mê.

Cha cô bé rất yêu chiều và luôn ủng hộ con gái có những đam mê về học tập, phát triển năng khiếu. Vừa xinh đẹp và tài giỏi thế này, Thiên Ngân ‘chuẩn con nhà người ta’, khiến không ít người ganh tỵ.