'Chàng trai không chân' Tô Đình Khánh lên tiếng khi bị chê trách 'vợ vất vả vì lấy mình'

Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn, Tô Đình Khánh liên tục phải đối mặt với những bình luận tiêu cực. Đặc biệt là những ngày gần đây, khi vợ anh có tin vui, càng có nhiều người bình luận khó nghe hơn. Sau nhiều lần im lặng, cuối cùng Tô Đình Khánh cũng đã lên tiếng nói về việc "vợ hi sinh vì minh" trên trang cá nhân.

Câu chuyện nghị lực của " chàng trai không chân " Tô Đình Khánh từng khiến cộng đồng mạng Việt Nam "dậy sóng". Mọi người đều cảm phục trước sức mạnh tinh thần đã giúp Khánh vượt qua những mặc cảm tự ti để vươn lên và trở thành một người có ích cho gia đình, xã hội.

Cụ thể, một tài khoản đã nói với anh rằng: "Anh phải thương vợ nhiều hơn, hiếm có phụ nữ nào chịu hi sinh nhiều như vậy". Đọc được bình luận này, Tô Đình Khánh đã làm hẳn một clip riêng để đáp trả.

Anh cho biết: "Người ta nói vợ mình sẽ vất vả khi lấy mình. Ừ thì cũng đúng, vì phải hi sinh nhiều thứ hơn. Rõ ràng mình đâu thể như người bình thường được, nhưng mình sẽ bù đắp cho vợ bằng cách khác. Có thể nấu cho vợ ăn, quan tâm bằng sự chân thành, nỗ lực chăm chỉ để cuộc sống tốt hơn, mua cho vợ những thứ vợ thích. Phụ nữ ai cũng thích được yêu thương, chiều chuộng mà. Khi thấu hiểu và sẻ chia được cùng nhau, thì sẽ bao dung cho nhau được. Mình không giỏi nhưng mình sẽ nỗ lực để tốt lên từng ngày và xứng đáng với những gì mà vợ đã dành cho mình."

Anh chăm sóc vợ rất chu đáo, kể ca nấu nướng - Ảnh: Chụp màn hình

Chuyện tình cổ tích của cặp đôi đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nam YouTuber cũng nhắc đến những bình luận tiêu cực nhắm vào gia đình mình. Anh chia sẻ: "Những lời nói coi thường hay chê bai, mình chẳng quan tâm. Mình chỉ quan tâm mình sẽ làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn cũng thế, đừng vì những lời tiêu cực mà đánh mất cuộc đời mình. Cuộc sống bạn như nào là do bạn tạo ra. Thành công của bạn được thấy ở hành động không phải qua lời nói. Hãy nỗ lực để những người chê bai bạn, họ sẽ phải thất vọng".

Qua những gì nam YouTuber đăng tải trên mạng xã hội, dân tình cũng có thể thấy anh quan tâm, chăm sóc vợ ra sao, nhất là kể từ khi cô mang thai. Dù làm gì, ở đâu, anh cũng luôn ở bên vợ.

Hôn lễ của chàng trai không chân Tô Đình Khánh và bạn gái tên Thương thu hút sự quan tâm của khán giả - Ảnh: FBNV

Khánh luôn ân cần chăm sóc Thương trong thời gian bầu bí - Ảnh: FBNV

Càng gần ngày sinh nở, Khánh càng tỏ ra là một ông bố, người chồng chịu khó. Anh chăm sóc bà xã từng miếng ăn giấc ngủ và không bao giờ để cô chịu thiệt thòi. Thậm chí, Khánh còn đưa vợ đi mua sắm, nấu cơm, chải tóc, hỏi han sức khỏe của bà xã mỗi ngày. Nhờ có sự tận tâm của Khánh mà lúc nào "mẹ bầu" Thương cũng rạng rỡ, tươi tắn.

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Tô Đình Khánh đang rất tốt đẹp và được nhiều người ngưỡng mộ. Dù cơ thể không được trọn vẹn như bao người, thế nhưng anh vẫn thể hiện rất tốt vai trò của một người chồng.