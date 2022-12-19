Khác hẳn ngày thường, Quyền Linh luôn thể hiện điều đặc biệt này khi ở bên vợ

Hậu trường 19/12/2022 10:30

Gần đây, khán giả không khỏi bất ngờ khi Quyền Linh đăng tải loạt ảnh sánh bước bên bà xã trong tiết trời se lạnh của Hà Nội.

Mới đây, MC Quyền Linh gây chú ý với hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân, đặc biệt khán giả không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới mẻ của nam MC. Cụ thể, trong chuyến đi ở Hà Nội, hai vợ chồng nam nghệ sĩ lựa chọn những trang phục đơn giản như Quyền Linh diện một bộ trang phục chỉnh chu, với áo phông, quần jeans phối cùng áo vest còn bà xã lựa chọn một chiếc áo khoác cardigan màu xanh với chiếc áo thun trắng và quần jeans ống loe năng động.

Anh và vợ đã phối màu quần áo đồng điệu với nhau, khéo léo khẳng định chủ quyền. Bởi vì khi nhắc đến Quyền Linh là nhắc tới một MC giản dị từ đời thường lên sóng truyền hình. Có người hài hước bình luận rằng phải nhìn thấy Quyền Linh đi dép tổ ong, mặc áo phông mới thấy quen, còn khi nam nghệ sĩ chải chuốt vẻ bề ngoài thì rất lạ lẫm.

Khác hẳn ngày thường, Quyền Linh luôn thể hiện điều đặc biệt này khi ở bên vợ - Ảnh 1Khác hẳn ngày thường, Quyền Linh luôn thể hiện điều đặc biệt này khi ở bên vợ - Ảnh 2
Quyền Linh cùng bà xã Dạ Thảo khéo léo chọn đồ màu sắc tương tự nhau để khẳng định chủ quyền - Ảnh: FBNV

Quyền Linh thành công và được ngưỡng mộ với vai trò là người MC nhận được rất nhiều tình yêu thương từ khán giả. Xuyên suốt sự nghiệp, thời trang của MC quốc dân gắn liền với đôi dép tổ ong huyền thoại. Chính vì vậy mà trong chia sẻ mới nhất gần đây của nam nghệ sĩ, khán giả không khỏi bất ngờ khi Quyền Linh diện đồ đẹp sánh bước bên bà xã trong tiết trời se lạnh của Hà Nội.

 

Khác hẳn ngày thường, Quyền Linh luôn thể hiện điều đặc biệt này khi ở bên vợ - Ảnh 3
Gia đình Quyền Linh từng được khen là "Gia đình kiểu mẫu" của làng giải trí Việt - Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, vợ chồng MC Quyền Linh cùng nhau vun vén gia đình, 2 cô con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ chào đời trong niềm hạnh phúc và mong chờ của cặp đôi. Trong khi MC Quyền Linh đắt show hơn, thường xuyên đi công tác xa nhà thì Dạ Thảo đã chủ động giảm bớt công việc kinh doanh để chăm sóc 2 cô con gái nhỏ và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.

Trải qua hơn 20 năm cùng nhau cố gắng, MC Quyền Linh và vợ có khối tài sản "không phải dạng vừa" trong làng giải trí Việt. Dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng 2 ái nữ của MC Quyền Linh đều được dạy cho cách sống giản dị, tự lập, biết yêu thương và giúp đỡ những người khó khăn.

 

 

 

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