Khác hẳn ngày thường, Quyền Linh luôn thể hiện điều đặc biệt này khi ở bên vợ

Mới đây, MC Quyền Linh gây chú ý với hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân, đặc biệt khán giả không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới mẻ của nam MC. Cụ thể, trong chuyến đi ở Hà Nội, hai vợ chồng nam nghệ sĩ lựa chọn những trang phục đơn giản như Quyền Linh diện một bộ trang phục chỉnh chu, với áo phông, quần jeans phối cùng áo vest còn bà xã lựa chọn một chiếc áo khoác cardigan màu xanh với chiếc áo thun trắng và quần jeans ống loe năng động.

Anh và vợ đã phối màu quần áo đồng điệu với nhau, khéo léo khẳng định chủ quyền. Bởi vì khi nhắc đến Quyền Linh là nhắc tới một MC giản dị từ đời thường lên sóng truyền hình. Có người hài hước bình luận rằng phải nhìn thấy Quyền Linh đi dép tổ ong, mặc áo phông mới thấy quen, còn khi nam nghệ sĩ chải chuốt vẻ bề ngoài thì rất lạ lẫm.