Quyền Linh nghẹn ngào kể về quá khứ cơ cực thuở nhỏ: Suýt mất mạng vì mưu sinh

Hậu trường 13/12/2022 11:49

Mới đây, MC Quyền Linh tiết lộ tuổi thơ nghèo khó khi từng đi mò cua, bắt ốc, bắt lươn để kiếm tiền lo cho bữa ăn của cả nhà. Thậm chí, nam MC từng suýt mất mạng vì mưu sinh.

Mới đây, trong phần chương trình truyền hình "Mái ấm gia đình Việt", MC Quyền Linh đã tiết lộ tuổi thơ nghèo khó khi từng đi mò cua, bắt ốc, bắt lươn để kiếm tiền lo cho bữa ăn của cả nhà. Theo diễn viên Đồng tiền xương máu, anh thường cố tình bắt những con cua sâu trong hang bằng tay vì giá bán sẽ cao hơn. Song chính vì điều đó mà Quyền Linh không ít lần bị rắn cắn.

Nam MC kể lại kỷ niệm khó quên trong đời: "Có bữa Quyền Linh bị rắn hổ cắn, bọt mép sùi lên và được người ta chở đi cấp cứu. May quá cứu kịp chứ không là giờ không có Quyền Linh đâu. Đó là một trong những giai đoạn kinh khủng của Linh chứ bắt lươn như thế này thì ăn thua gì đâu, quá dễ luôn. Ngày xưa, mấy đầu ngón tay của Linh là bị cua kẹp, cá cắn, rắn cắn nát tươm luôn”.

 

Quyền Linh nghẹn ngào kể về quá khứ cơ cực thuở nhỏ: Suýt mất mạng vì mưu sinh - Ảnh 1
Quyền Linh đồng cảm vì cũng từng trải qua tuổi thơ khó khăn - Ảnh: FBNV

bên cạnh đó, Quyền Linh nhận ra rằng khi sống trong hoàn cảnh khó khăn nhất cũng là lúc mình mạnh mẽ nhất. Anh không còn sợ nguy hiểm mà chỉ lo gia đình không có tiền mua gạo. Chính vì đã trải qua những giai đoạn khốn khó nên khi thấy những trò chơi mang màu sắc đồng quê trong Mái ấm gia đình Việt, MC Quyền Linh xúc động. Bởi nó nhắc nhớ cho anh những kí ức không thể nào quên về tuổi thơ của mình.

Quyền Linh nghẹn ngào kể về quá khứ cơ cực thuở nhỏ: Suýt mất mạng vì mưu sinh - Ảnh 2
Vợ chồng Quyền Linh bên hai con gái - Ảnh: FBNV

Hiện tại, vợ chồng Quyền Linh là một trong những cặp có hôn nhân được ngưỡng mộ ở làng giải trí Việt. Tới nay, cặp đôi bên nhau gần 20 năm, có hai con gái. Bà xã Quyền Linh âm thầm làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm làm nghề. Tuy nhiên, nam MC đã hạn chế công việc để bên cạnh vợ, con nhiều hơn. Anh cho biết thích nuôi gà, heo, chăm sóc cây cỏ mỗi ngày. Có thể, thấy, trên kênh YouTube riêng, Quyền Linh thường xuyên chia sẻ những video cả gia đình cùng thu hoạch rau, củ, quả.

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