Diễn viên Hoàng Anh đổi đời khi sang Mỹ với vợ con, nay lại thân mật bên cạnh người khác

Không chỉ gây chú ý nhờ gương mặt điển trai và khả năng nhập vai tài tình mà nam diễn viên còn vướng không ít ồn ào về chuyện đời tư. Đến tháng 12/2020, vợ Hoàng Anh - Quỳnh Như xác nhận chia tay nam diễn viên. Chuyện ly hôn của cả 2 gây nên không ít tranh cãi. Việc vợ cũ của Hoàng Anh liên tục "bóc phốt" nam diễn viên khiến nhiều người nghi ngờ anh ngoại tình với Thắm Bebe.

Hoàng Anh từng là nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình khó khăn. Cuộc sống vất vả nên anh cùng bạn lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Công việc đầu tiên Hoàng Anh làm là bảo vệ với mức lương hơn 1 triệu đồng. Quyết tâm đổi đời, Hoàng Anh thi vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Từ đó, anh trở thành nam diễn viên được khán giả yêu mến và theo dõi.

Hoàng Anh và vợ cũ rạn nứt tình cảm, chính thức ly hôn vào tháng 12 năm 2021 - Ảnh: FBNV

Đỉnh điểm của sự việc là vào tháng 12/2021, chồng của Thắm Bebe yêu cầu ly hôn, khẳng định có đủ bằng chứng chứng minh vợ có mối quan hệ ngoài luồng. Giữa lùm xùm chấn động, nam diễn viên Hoàng Anh lựa chọn im lặng. Không lâu sau, khán giả lại được một phen ngơ ngác khi Hoàng Anh và Thắm Bebe công khai tình tứ. Cả 2 hiện sống tại Mỹ, tận hưởng khoảng thời gian mặn nồng. Ngoài ra, họ cũng thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện.

Thời điểm Hoàng Anh ly hôn vợ, anh gặp không ít khó khăn về kinh tế. Nam diễn viên phải thuê nhà riêng và tìm kiếm hoạt động nghệ thuật ở Mỹ để bươn chải cuộc sống. Trong giai đoạn khó khăn, Hoàng Anh nhận được sự giúp đỡ từ Thắm Bebe. Từ đó, mối quan hệ giữa cả 2 càng thêm gắn bó. Sau khi đều kết thúc với tình cũ, Hoàng Anh và Thắm Bebe nay không còn e ngại lời bàn tán của công chúng.

Hoàng Anh và Thắm Bebe công khai tình tứ trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Những ồn ào tình cảm của Hoàng Anh đến nay vẫn là đề tài được công chúng quan tâm. Nhiều người bất ngờ khi Hoàng Anh và Thắm Bebe công khai yêu đương. Song, vợ cũ và con của anh cũng nhanh chóng ổn định cuộc sống riêng. Mới đây, Hoàng Anh đã có lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh cùng Thắm Bebe lên mạng xã hội.

Theo đó Hoàng Anh vẫn lấp lửng mối quan hệ với Thắm Bebe, kèm theo đó là dòng trạng thái gây tò mò cho khán giả. Ngay sau khi được chia sẻ, khoảnh khắc Hoàng Anh "tình bể bình" bên Thắm Bebe đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Hiện tại, Hoàng Anh đã dần lấy lại được sự ổn định trong cuộc sống, quay trở lại với công việc diễn viên và tham gia vào một số dự án nghệ thuật. Không những thế, Hoàng Anh còn thử sức ở lĩnh vực đạo diễn.