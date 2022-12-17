Trầm trồ trước độ xa hoa của quý tử nhà Lệ Quyên: Sống trong biệt thự sang trọng, sở hữu siêu xe cao cấp, hàng hiệu xa xỉ

Hậu trường 17/12/2022 19:22

Ngay từ khi mới lọt lòng, con trai của nữ ca sĩ Lệ Quyên và ông trùm phòng trà Đức Huy đã được ba mẹ cưng chiều, dành cho những điều tốt đẹp.

Lê Kỳ Anh với tên thân mật bé Bo. Nhóc tỳ là con trai duy nhất của Lệ Quyên và chồng cũ - doanh nhân Đức Huy. Nữ ca sĩ từng quan điểm để con có cuộc sống bình thường, không ồn ào nên luôn giữ kín hình ảnh. Mãi khi con dần trưởng thành, cô mới chủ động chia sẻ ảnh sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày. 

Do là con một, Kỳ Anh được cưng chiều từ khi mới lọt lòng. Cậu có cuộc sống sinh hoạt được ví như hoàng tử với trang phục hàng hiệu, di chuyển bằng xế hộp tiền tỷ hay máy bay hạng thương gia và du lịch nhiều nước với các dịch vụ cao cấp. Cậu còn được bố rèn cho đam mê chơi golf, bắn cung - vốn được biết là môn thể thao của giới nhà giàu. Tuy nhiên, Kỳ Anh cũng được bố mẹ rèn tính kỷ luật từ nhỏ nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện và ý thức độc lập trong cuộc sống.

Trầm trồ trước độ xa hoa của quý tử nhà Lệ Quyên: Sống trong biệt thự sang trọng, sở hữu siêu xe cao cấp, hàng hiệu xa xỉ - Ảnh 1
Con trai duy nhất của Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy - Ảnh: FBNV
Trầm trồ trước độ xa hoa của quý tử nhà Lệ Quyên: Sống trong biệt thự sang trọng, sở hữu siêu xe cao cấp, hàng hiệu xa xỉ - Ảnh 2
Căn biệt thự trên dưới 200 tỷ đồng - Ảnh: FBNV

Vào giữa năm 2021, cậu bé từng được bố tặng cho một chiếc siêu xe giá trị hơn 30 tỷ đồng khi chỉ mới 11 tuổi, dù rằng chưa đủ tuổi lái xe và phần nhiều người cầm vô lăng là doanh nhân Đức Huy nhưng điều đó cho thấy, cậu bé được bố yêu thương, sắm sửa chẳng thiếu gì. Ngoài ra, gia đình còn chuẩn bị cho bé Bo một căn biệt thự tại quận 2 mà theo chia sẻ của ba anh là "để dành cho Bo sau cưới vợ". Ước tính giá trị cả căn biệt thự trên dưới 200 tỷ đồng. 

Trầm trồ trước độ xa hoa của quý tử nhà Lệ Quyên: Sống trong biệt thự sang trọng, sở hữu siêu xe cao cấp, hàng hiệu xa xỉ - Ảnh 3
Chiếc siêu xe giá trị hơn 30 tỷ đồng khi nhóc tỳ chỉ mới 11 tuổi - Ảnh: FBNV
Trầm trồ trước độ xa hoa của quý tử nhà Lệ Quyên: Sống trong biệt thự sang trọng, sở hữu siêu xe cao cấp, hàng hiệu xa xỉ - Ảnh 4
Lệ Quyên chuẩn bị cho con chiếc thẻ đen quyền lực từ 5 tuổi - Ảnh: FBNV

 

Ngoài ra, từ khi 5 tuổi, quý tử nhà Lệ Quyên cũng đã sở hữu cho mình chiếc thẻ đen quyền lực của một hãng máy bay. Nữ ca sĩ tâm sự rằng lý do cô làm chiếc thẻ này cho con trai là để thuận lợi cho việc chăm sóc con cái. Vì tính chất công việc đặc thù, cô phải mang con đi theo các chuyến lưu diễn xa nhà. Để đảm bảo sức khỏe của hai mẹ con nên người đẹp không tiếc đầu tư mạnh tay cho việc này.

Trầm trồ trước độ xa hoa của quý tử nhà Lệ Quyên: Sống trong biệt thự sang trọng, sở hữu siêu xe cao cấp, hàng hiệu xa xỉ - Ảnh 5
Cô và chồng cũ yêu thương và dành cho bé những điều tốt nhất - Ảnh: FBNV

Dù có cuộc sống riêng, cả Lệ Quyên và chồng cũ đều xác định mục tiêu chung là nuôi dưỡng tốt con trai. Cả hai xây dựng quan hệ bạn bè, để con cảm nhận giá trị tình thân đầy đủ. Nữ ca sĩ từng không mong con phải nổi tiếng, có "hào quang rực rỡ" mà mong bé thành người đàn ông tử tế, trưởng thành. Hiện tại, quý tử nhà Lệ Quyên học ở một trường quốc tế với mức chi phí từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Nhờ sớm tiếp xúc môi trường Anh ngữ, cậu có khả năng nói tiếng Anh lưu loát và năng động, sáng tạo trong tư duy.

Từ khóa:   Lệ Quyên con trai Lệ Quyên sao Việt

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