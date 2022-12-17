Thân Thúy Hà phản pháo cực thâm thuý khi bị mỉa mai làm mẹ đơn thân của 2 con

Ngoài là một nữ diễn viên, Thuý Hà còn được chú ý bởi cuộc sống độc lập làm mẹ đơn thân nuôi hai con. Nữ diễn viên từng kết hôn vào năm 2009 và hạ sinh cậu con trai Duy Anh. Sau đó, cô chia tay chồng. 10 năm sau, cô sinh thêm bé gái Hera, lần này cô giữ kín danh tính bố của ái nữ.

Mới đây, nữ diễn viên đã lên tiếng nói về câu chuyện mẹ đơn thân, đáp trả những bình luận "kém duyên", cho rằng các bé thật tội vì cô là mẹ đơn thân, không làm tròn "nhiệm vụ" mang cho con một gia đình hạnh phúc. Cụ thể, Thân Thúy Hà chia sẻ: "Mẹ đơn thân. Mỗi người 1 số phận, may mắn thì người phụ nữ có được 1 hạnh phúc trọn vẹn, chọn được 1 người chồng tốt, yêu thương đồng hành với nhau hết cuộc đời. Mẹ đơn thân có người sẽ tự chọn lựa và có người bắt buộc phải chọn cuộc sống nuôi con 1 mình, vì thế buộc họ phải mạnh mẽ, kiên cường buớc đi tiếp đoạn đường 1 mình không có người đàn ông bên cạnh. Buộc phải vượt lên số phận để tự bảo vệ mình bảo vệ con, không có người đàn ông che chở thì họ không được phép yếu đuối.

Ở lần sinh nở thứ hai, Thân Thuý Hà có phần vất vả hơn vì lúc này cô đã qua ngưỡng 40 tuổi. Cô cũng hạ sinh em bé trong chuyến đi Mỹ. Ban đầu chuyến đi chỉ để giải quyết công việc nhưng theo lời khuyên của bác sĩ vì thai đã lớn, cô phải ở lại đây để sinh con. Do đó, ái nữ của cô hiện đang mang quốc tịch Mỹ.

Phải sống và cố gắng gấp đôi người bình thường cũng là vì bù đắp số phận kém may, cho con có được cuộc sống tốt và mẹ con họ cũng sẽ cố gắng sống mạnh mẽ, bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh thế nên mọi sự cố gắng của họ là để có cuộc đời bình thường như mọi người. Bản thân họ rất mạnh mẽ rồi nên đừng ai phải phân biệt họ với mình, bỏ thói kỳ thị thốt ra nó là mẹ đơn thân không chồng, họ cũng không cần phải thương hại và cũng đừng ai xót xa, tội nghiệp vì nó là mẹ đơn thân không chồng. Ai có chồng, có hạnh phúc thì ráng vun vén tận hưởng hạnh phúc của mình đi và cũng đừng ai khinh khi đứa không chồng, biết đâu có ngày mình cũng buộc phải chọn cuộc sống đơn thân không chồng như họ”.

Nữ diễn viên rất hạnh phúc bên 2 con - Ảnh: FBNV

Cậu cả Duy Anh và em gái Hera - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Thân Thúy Hà cũng chia sẻ quan điểm cá nhân về câu nói “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”: “Câu phụ nữ hơn nhau tấm chồng phải hiểu cho rõ câu này nha, hiểu tấm chồng như thế nào nha, không phải hơn nhau là vì có được ông chồng nha. Nghe hoài câu chuyện con Hà nó không chồng nuôi 2 đứa con thấy tội quá, đừng tội tôi làm gì, khi nào mà thấy tôi lấy chồng thì tội nghiệp ông chồng đó giùm tôi nha, chứ giờ tôi hạnh phúc lắm”.

Thân Thúy Hà hiện vẫn đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc với 2 con yêu của mình. Ngoài trừ những lúc phải làm việc ra, hầu như thời gian của Thân Thúy Hà đều dành cho 2 em bé của mình. Cô đưa con đi học, đưa con đi chơi, ôm con, chơi cùng con... Mọi khoảnh khắc bên con đều được bà mẹ đơn thân này ghi lại và trong hầu hết tất cả các tấm hình đều là nụ cười ngập tràn hạnh phúc của cả ba mẹ con.