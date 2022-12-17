Siu Black từng nợ nần lên đến hàng chục tỷ đồng, U60 chọn về quê sống thanh thản, chăn nuôi, làm rẫy kiếm sống

Hậu trường 17/12/2022 14:33

Sau những biến cố về chuyện đời tư, Siu Black chọn trở về quê làm rẫy và nuôi heo. Cuộc sống tuy có vất vả nhưng nữ ca sĩ cảm thấy thoải mái về tinh thần và được gần những người thân yêu.

Siu Black từng “làm mưa làm gió” nền âm nhạc Việt với dòng nhạc Rock mạnh mẽ. Ở đỉnh cao sự nghiệp, cô được người hâm mộ trìu mến gọi là "Họa mi của núi rừng Tây Nguyên", hay ngắn gọn là "Họa mi núi rừng". Đảm nhiệm vị trí quan trọng nhất xuyên suốt 3 mùa đầu Vietnam Idol - Thần tượng Âm nhạc, ca sĩ người Ba Na là giám khảo ngồi “ghế nóng” lâu nhất của cuộc thi.

Siu Black từng nợ nần lên đến hàng chục tỷ đồng, U60 chọn về quê sống thanh thản, chăn nuôi, làm rẫy kiếm sống - Ảnh 1
Ca sĩ Siu Black gắn liền với tuổi thơ của nhiều người (Ảnh: FB Siu Black)

Tuy nhiên năm 2013, scandal vỡ nợ khiến sự nghiệp Siu Black rơi xuống vực thẳm. Cô bị tố nợ nần, ham mê “đỏ đen” với số nợ lên tới hàng chục tỷ đồng. Sau biến cố, Siu Black rời showbiz chọn về quê sống ở ẩn nơi quê nhà chọn lối sống thanh thản, chăn nuôi và làm rẫy để kiếm sống. 

Siu Black từng nợ nần lên đến hàng chục tỷ đồng, U60 chọn về quê sống thanh thản, chăn nuôi, làm rẫy kiếm sống - Ảnh 2
Danh hài Thúy Nga làm khách đến nhà ca sĩ Siu Black. (Ảnh: YouTube Thúy Nga)

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có chuyến làm khách đến nhà của Siu Black ở Kon Tum. Hình bóng quen thuộc của nữ ca sĩ dòng nhạc rock hiện ra trong trang phục vô cùng giản dị. Điều gây chú ý chính là cơ ngơi rộng rãi của Siu Black ở quê. Qua hình ảnh được danh hài Thúy Nga ghi lại có thể thấy nhà của giọng ca Ly cà phê Ban Mê không quá hoành tráng như bao nghệ sĩ khác nhưng so với thôn quê thì sang trọng hơn nhiều người.

Siu Black từng nợ nần lên đến hàng chục tỷ đồng, U60 chọn về quê sống thanh thản, chăn nuôi, làm rẫy kiếm sống - Ảnh 3

Siu Black từng nợ nần lên đến hàng chục tỷ đồng, U60 chọn về quê sống thanh thản, chăn nuôi, làm rẫy để kiếm sống. (Ảnh: YouTube Thúy Nga)

Ca sĩ Siu Black trải qua nhiều thăng trầm khi vướng vào ồn ào nợ nần khiến bầu show quay lưng, khán giả thất vọng. Trong khoảng thời gian đen tối, Siu Black chọn quay về với núi rừng Tây Nguyên để bắt đầu lại cuộc sống. Không còn cảnh tất bật chạy show như ngày xưa, công việc mỗi ngày của nữ ca sĩ đều đặn 5 giờ sáng ra vườn hái rau cho heo ăn, chiều chiều chở ngô đi xay cám. 

Siu Black từng nợ nần lên đến hàng chục tỷ đồng, U60 chọn về quê sống thanh thản, chăn nuôi, làm rẫy kiếm sống - Ảnh 4

Siu Black từng nợ nần lên đến hàng chục tỷ đồng, U60 chọn về quê sống thanh thản, chăn nuôi, làm rẫy kiếm sống - Ảnh 5

Siu Black từng nợ nần lên đến hàng chục tỷ đồng, U60 chọn về quê sống thanh thản, chăn nuôi, làm rẫy kiếm sống - Ảnh 6
Siu Black chọn về quê công việc mỗi ngày của nữ ca sĩ đều đặn 5 giờ sáng ra vườn hái rau cho heo ăn, chiều chiều chở ngô đi xay cám. (Ảnh: FB Siu Black)

Siu Black từng nợ nần lên đến hàng chục tỷ đồng, U60 chọn về quê sống thanh thản, chăn nuôi, làm rẫy kiếm sống - Ảnh 7

Hiện tại, Siu Black gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như huyết áp, tiểu đường, thấp khớp nên cân nặng chỉ còn 50kg. Nữ ca sĩ vẫn giữ thói quen tập thể dục mỗi ngày đến khi nào chân mỏi thì nhờ con dâu lấy dầu xoa bóp. Dù cuộc sống ở quê gặp nhiều khó khăn, bị người đời đàm tiếu nhưng Siu Black không hối hận với quyết định của mình.

Siu Black từng nợ nần lên đến hàng chục tỷ đồng, U60 chọn về quê sống thanh thản, chăn nuôi, làm rẫy kiếm sống - Ảnh 8

Là một trong những ca sĩ hiếm hoi theo dòng nhạc rock của làng âm nhạc Việt, cái tên Siu Black gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Qua bao nhiêu thăng trầm, Siu Black vẫn lạc quan với cuộc đời. Có thể thấy từ khi về quê, "họa mi núi rừng" trở nên vui tươi hơn, nụ cười luôn thường trực trên môi. Qua thời gian, giọng ca Ly cà phê Ban Mê vẫn giữ được nét đặc trưng với điệu cười hào sảng cùng lối nói chuyện mộc mạc không lẫn đi đâu được.

Siu Black chua chát nói về cuộc sống hiện tại: 'Tôi không nuôi heo kiếm sống thì biết làm gì?', khán giả nuối tiếc cho 'họa mi núi rừng' một thời

Siu Black chua chát nói về cuộc sống hiện tại: 'Tôi không nuôi heo kiếm sống thì biết làm gì?', khán giả nuối tiếc cho 'họa mi núi rừng' một thời

Từ một bà hoàng sân khấu, Siu Black bỗng dính vào nợ nần, phá sản, trầm cảm rồi về quê sinh sống.

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Từ khóa:   Siu Black danh hài Thúy Nga Ca sĩ Siu Black giải trí

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