Quang Hà cho hay, dù hát chung với nhiều ca sĩ như Thanh Lam, Lệ Quyên, Phương Thanh… nhưng anh chỉ nhấc bổng mỗi Siu Black.

Sau hơn một năm vắng bóng, Siu Black tái xuất ở đêm ca nhạc 11/11 của ca sĩ Quang Hà tại Sơn Tây, Hà Nội Ngoài Siu Black, Hoàng Đức Thịnh (Quán quân The Voice 2019) cũng là khách mời trong đêm nhạc này. Siu Black và Quang Hà. Tại show diễn, nữ ca sĩ thể hiện hai ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường - Ly cà phê Ban Mê và Đôi mắt Pleiku, nữ ca sĩ bước xuống sân khấu vừa hát vừa bắt tay từng người. Cô nói dù hiện đã 55 tuổi nhưng bản thân vẫn luôn cảm thấy như đang tuổi 18, người tràn đầy năng lượng: "Tôi thích không khí cuồng nhiệt này. Các bạn khiến cho tôi thấy mình trẻ lại", ca sĩ nói.

Nữ ca sĩ tạo nên không khí sôi động khi biểu diễn. Khi thể hiện ca khúc Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến), chị tung micro, vừa hát vừa nhảy theo tiết tấu nhanh của giai điệu phối mới khiến đông đảo khán giả trầm trồ, phấn khích, nhún nhảy theo. Trước chương trình, Siu Black cho biết huyết áp bị tăng cao vì mất ngủ. Song khi được hát, được đứng trên sân khấu, ca sĩ cảm thấy mọi mệt mỏi như tan biến. Ca sĩ cho biết, Quang Hà là đàn em thân thiết, thường xuyên liên lạc, hỗ trợ chị trong cuộc sống nên chị nhận lời ngay khi nam ca sĩ mời tham gia đêm nhạc.

Siu Black rạng rỡ trong lần xuất hiện này. Siu Black và Quang Hà có màn song ca ca khúc Mùa thu lá bay (nhạc ngoại lời Việt). Đấy là tiết mục tạo điểm nhấn của chương trình. Quang Hà cho hay, dù hát chung với nhiều ca sĩ như Thanh Lam, Lệ Quyên, Phương Thanh… nhưng anh chỉ nhấc bổng mỗi Siu Black. Ca sĩ nói mình dành sự ưu ái cho đàn chị. Đáp lại, Siu Black hài hước: "May cho em là nay chị 52kg, trước chị 70kg". Kết thúc màn trình diễn, Quang Hà bất ngờ nhấc bổng Siu Black và xoay nhiều vòng trên sân khấu. Siu Black là một giọng ca theo phong cách nhạc rock, cô được khán giả yêu mến gọi với biệt danh thân thương là "Họa mi núi rừng". Thời kì hoàng kim của mình, Siu Black sở hữu cá tính âm nhạc khác biệt và tạo nên nhiều dấu ấn qua các bài hát như: Ly Cà Phê Ban Mê, Ngọn Lửa Cao Nguyên hay Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời....

Siu Black tái hợp chồng cũ nhưng 4 năm chưa hề 'đụng xác thịt', vui đời làm rẫy nuôi heo sau biến cố "Họa mi núi rừng" từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ vì chồng ngoại tình. Hiện tại dù đã tha thứ và quay lại, nhưng cả hai vẫn luôn giữ "khoảng cách gần gũi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/siu-black-tai-xuat-mau-lua-voi-man-tung-micro-nhay-cuc-sung-con-duoc-quang-ha-nhac-bong-tren-san-khau-524033.html