Phạm Quỳnh Anh mừng con gái 5 tháng tuổi, nhiều người khẳng định trông giống 2 người này

Hậu trường 19/12/2022 09:34

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ loạt ảnh mới của con gái thứ 3 để kỉ niệm ngày bé tròn 5 tháng tuổi.

Bé Zoey là con gái thứ 3 của Phạm Quỳnh Anh với bạn trai doanh nhân giấu mặt. Cô bé chào đời vào ngày 18/7/2022. Nhóc tỳ có tên thật là Tuệ Nhi. Càng lớn ái nữ của nữ ca sĩ càng bụ bẫm và rất được gia đình cưng chiều.

Trên trang cá nhân của mình mới đây, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ loạt ảnh mới của con gái thứ 3 để kỉ niệm ngày bé tròn 5 tháng tuổi. Cô viết: "Một chiếc em bé tròn 5 tháng tuổi ngày hôm nay. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập".

Phạm Quỳnh Anh mừng con gái 5 tháng tuổi, nhiều người khẳng định trông giống 2 người này - Ảnh 1Phạm Quỳnh Anh mừng con gái 5 tháng tuổi, nhiều người khẳng định trông giống 2 người này - Ảnh 2Phạm Quỳnh Anh mừng con gái 5 tháng tuổi, nhiều người khẳng định trông giống 2 người này - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh lên đồ cho ái nữ để kỉ niệm 5 tháng chào đời của ái nữ - Ảnh: FBNV

Ở thời điểm hiện tại, có thể thấy cô bé Zoey trộm vía bụ bẫm, khá cứng cáp. Dành lời khen cho vẻ dễ thương, đáng yêu của bé Zoey, nhiều cư dân mạng cũng đưa ra kết luận ngoại hình, rằng nhóc tỳ giống ai. Do đó, hầu hết mọi người đều cho rằng bé Zoey là "phiên bản nhí" của Phạm Quỳnh Anh. Đặc biệt, cô bé cũng rất giống ông ngoại, điều này được một số bạn bè thân thiết của nữ ca sĩ quả quyết.

Phạm Quỳnh Anh mừng con gái 5 tháng tuổi, nhiều người khẳng định trông giống 2 người này - Ảnh 4Phạm Quỳnh Anh mừng con gái 5 tháng tuổi, nhiều người khẳng định trông giống 2 người này - Ảnh 5
Dân tình cho rằng ái nữ thứ ba của Phạm Quỳnh Anh giống với mẹ và ông ngoại - Ảnh: FBNV

Phạm Quỳnh Anh là một trong những nữ ca sĩ đình đám của showbiz. Cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông bầu Quang Huy, tuy nhiên cả hai đã đường ai nấy đi. Giữa tháng 6/2022, nữ ca sĩ chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ sau thời gian dài vướng tin đồn bầu bí lần 3. Được biết, Phạm Quỳnh Anh lâm bồn vào khoảng cuối tháng 6, thiên thần nhỏ là một tiểu công chúa.

Mặc dù không ngại khoe con trên mạng xã hội, song nữ ca sĩ chưa bao giờ để lộ danh tính cha đứa trẻ. Từng hiếm hoi mở lòng về người tình hiện tại, Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai rất giống bố mình, biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt yêu thương các con riêng của cô.

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