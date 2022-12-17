Nghệ sĩ Công Lý trở lại với 'Táo quân 2023': Liệu có còn đảm nhận vai Bắc Đẩu chua ngoa, nanh nọc?

Vào chiều ngày 16/12, NSND Công Lý có mặt trong buổi tập đầu tiên cho chương trình "Táo quân 2023" cùng các bạn diễn Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Trung Ruồi... Cụ thể, nam nghệ sĩ được diễn viên Trung Ruồi đưa đến địa điểm tập. Tuy nhiên, do sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, anh không thể đảm nhận vai Bắc Đẩu đã gắn bó nhiều năm, chỉ đóng một vai nhỏ. Anh hiện kết hợp trị liệu ở trong và ngoài nước. Công Lý được vợ - nhà báo Ngọc Hà - đồng hành, chăm sóc.

Do sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, anh không thể đảm nhận vai Bắc Đẩu đã gắn bó nhiều năm, chỉ đóng một vai nhỏ - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, nam nghệ sĩ bày tỏ sự hồ hởi và vui mừng khi gặp lại e êkip Táo Quân đã gắn bó với nhau 20 năm qua. Đặc biệt người bạn thân là đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng vui mừng ra mặt khi thấy NSND Công Lý tụ hội để chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm Táo Quân 20 năm. Tuy Công Lý đã bình phục sức khỏe nhưng chưa thể đáp ứng với cường độ biểu diễn và luyện tập như xưa nên anh được đặc cách và tham gia một vai đặc biệt để tri ân khán giả cũng như xuất hiện để khán giả an lòng.