Nghệ sĩ Công Lý trở lại với 'Táo quân 2023': Liệu có còn đảm nhận vai Bắc Đẩu chua ngoa, nanh nọc?

Hậu trường 17/12/2022 11:31

Mới đây, nghệ sĩ Công Lý gây chú ý khi xuất hiện trong buổi tập đầu tiên cho chương trình "Táo quân 2023" cùng các bạn diễn Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Trung Ruồi...

Vào chiều ngày 16/12, NSND Công Lý có mặt trong buổi tập đầu tiên cho chương trình "Táo quân 2023" cùng các bạn diễn Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Trung Ruồi... Cụ thể, nam nghệ sĩ được diễn viên Trung Ruồi đưa đến địa điểm tập. Tuy nhiên, do sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, anh không thể đảm nhận vai Bắc Đẩu đã gắn bó nhiều năm, chỉ đóng một vai nhỏ. Anh hiện kết hợp trị liệu ở trong và ngoài nước. Công Lý được vợ - nhà báo Ngọc Hà - đồng hành, chăm sóc.

Nghệ sĩ Công Lý trở lại với 'Táo quân 2023': Liệu có còn đảm nhận vai Bắc Đẩu chua ngoa, nanh nọc? - Ảnh 1
Do sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, anh không thể đảm nhận vai Bắc Đẩu đã gắn bó nhiều năm, chỉ đóng một vai nhỏ - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, nam nghệ sĩ bày tỏ sự hồ hởi và vui mừng khi gặp lại e êkip Táo Quân đã gắn bó với nhau 20 năm qua. Đặc biệt người bạn thân là đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng vui mừng ra mặt khi thấy NSND Công Lý tụ hội để chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm Táo Quân 20 năm. Tuy Công Lý đã bình phục sức khỏe nhưng chưa thể đáp ứng với cường độ biểu diễn và luyện tập như xưa nên anh được đặc cách và tham gia một vai đặc biệt để tri ân khán giả cũng như xuất hiện để khán giả an lòng. 

Nghệ sĩ Công Lý trở lại với 'Táo quân 2023': Liệu có còn đảm nhận vai Bắc Đẩu chua ngoa, nanh nọc? - Ảnh 2
NSƯT Chí Trung và NSND Công Lý - Ảnh: FBNV

Trước đó, theo thông tin từ Zing, bà xã NSND Công Lý - Ngọc Hà chia sẻ một số thông tin về chuyến đi Nhật Bản của hai vợ chồng. Cô cho biết ông xã sang nước ngoài để điều trị bệnh, không phải du lịch như một số người nghĩ. Đây là lần thứ 2 NSND Công Lý tới Nhật để tiếp cận công nghệ sinh học hỗ trợ cho việc phục hồi sức khỏe sau cơn bạo bệnh. 

Nghệ sĩ Công Lý trở lại với 'Táo quân 2023': Liệu có còn đảm nhận vai Bắc Đẩu chua ngoa, nanh nọc? - Ảnh 3
 NSND Công Lý tới Nhật để tiếp cận công nghệ sinh học hỗ trợ cho việc phục hồi sức khỏe sau cơn bạo bệnh - Ảnh: FBNV

Gặp nhau cuối năm - Táo Quân từ lâu là chương trình quen thuộc với khán giả truyền hình đêm giao thừa Tết Nguyên đán hàng năm trên VTV. Những vấn đề nóng của kinh tế, đời sống, xã hội, văn hoá,... xảy ra trong năm được thể hiện dưới góc nhìn hài hước luôn tạo được tiếng cười và hấp dẫn khán giả nhiều năm qua.

Tuy nhiên, Táo Quân 2022 không có sự tham gia của NSND Công Lý và NSƯT Xuân Bắc - hai gương mặt kỳ cựu với vai Bắc Đẩu và Nam Tào, giữ vai trò quan trọng trong kịch bản của chương trình. Năm ngoái, NSƯT Xuân Bắc bận rộn với vai trò điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam còn NSND Công Lý chưa phục hồi sức khoẻ sau tai nạn nên không thể tham gia chương trình.

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