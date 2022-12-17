Lê Dương Bảo Lâm tâm sự về quá khứ vất vả, tiết lộ việc làm hối hận nhất với vợ khiến fan nghẹn lòng

Câu chuyện về vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh thường xuyên được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội vì độ đáng yêu của cặp vợ chồng nam nghệ sĩ. Trong chương trình Vợ chồng son, cả hai đã tiết lộ về chuyện tình của mình và cuộc sống sau khi kết hôn. Nam diễn viên hài cho biết anh gặp vợ vào đúng dịp lễ Tình nhân khi Quỳnh Quỳnh đang cùng em gái bán hoa hồng ở công viên. Vẻ ngoài của Quán quân Cười xuyên Việt khi đó lại khiến cô có ấn tượng không tốt. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, Lê Dương Bảo Lâm đã lấy lại được hình tượng, chinh phục được cô vợ giỏi giang.

Gia đình hạnh phúc của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng để có được câu chuyện tình cảm hạnh phúc mỹ mãn như vậy cả 2 đã phải tải qua những khó khăn vất vả như thế nào. Mới đây trong chương trình Lê Dương Bảo Lâm có dịp trải lòng về chuyện hôn nhân. Đặc biệt khi nhắc đến Quỳnh Quỳnh, nam diễn viên tiết lộ khi MC đám cưới vừa mời cô dâu - chú rể lên sân khấu ra mắt quan viên hai họ, anh đã rời khỏi bữa tiệc.