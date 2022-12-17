Lê Dương Bảo Lâm tâm sự về quá khứ vất vả, tiết lộ việc làm hối hận nhất với vợ khiến fan nghẹn lòng

Lê Dương Bảo Lâm hối hận vì không cho Quỳnh Quỳnh một hôn lễ trọn vẹn như bao người vợ khác.
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Câu chuyện về vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh thường xuyên được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội vì độ đáng yêu của cặp vợ chồng nam nghệ sĩ. Trong chương trình Vợ chồng son, cả hai đã tiết lộ về chuyện tình của mình và cuộc sống sau khi kết hôn. Nam diễn viên hài cho biết anh gặp vợ vào đúng dịp lễ Tình nhân khi Quỳnh Quỳnh đang cùng em gái bán hoa hồng ở công viên. Vẻ ngoài của Quán quân Cười xuyên Việt khi đó lại khiến cô có ấn tượng không tốt. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, Lê Dương Bảo Lâm đã lấy lại được hình tượng, chinh phục được cô vợ giỏi giang.
Tuy nhiên, ít ai biết được rằng để có được câu chuyện tình cảm hạnh phúc mỹ mãn như vậy cả 2 đã phải tải qua những khó khăn vất vả như thế nào. Mới đây trong chương trình Lê Dương Bảo Lâm có dịp trải lòng về chuyện hôn nhân. Đặc biệt khi nhắc đến Quỳnh Quỳnh, nam diễn viên tiết lộ khi MC đám cưới vừa mời cô dâu - chú rể lên sân khấu ra mắt quan viên hai họ, anh đã rời khỏi bữa tiệc.
Bởi vì Lê Dương Bảo Lâm không dám vắng mặt tại sân khấu do là diễn viên trẻ, sợ làm phật ý nghệ sĩ lớn tuổi. Anh hối hận vì không cho Quỳnh Quỳnh một hôn lễ trọn vẹn, khi ấy chỉ kịp cùng vợ làm lễ cúng tổ tiên. Ngay lập tức những lời tâm sự của nam diễn viên hài nhận được nhiều sự đồng cảm từ phía người hâm mộ, đa số họ đều hiểu và cảm thông cho anh bởi với một người nghệ sĩ trẻ việc cơ hội đến với mình rất ít nên bằng mọi giá phải nắm lấy.
Bằng chứng là sau khi thành công, Lê Dương Bảo Lâm không những bù đắp tình cảm cho Quỳnh Quỳnh mà còn có một sự nghiệp vững chắc giúp gia đình của cả 2 có một cuộc sống tốt hơn so với trước đây.