Lê Dương Bảo Lâm tâm sự về quá khứ vất vả, tiết lộ việc làm hối hận nhất với vợ khiến fan nghẹn lòng

Hậu trường 17/12/2022 10:53

Lê Dương Bảo Lâm hối hận vì không cho Quỳnh Quỳnh một hôn lễ trọn vẹn như bao người vợ khác.

Câu chuyện về vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh thường xuyên được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội vì độ đáng yêu của cặp vợ chồng nam nghệ sĩ. Trong chương trình Vợ chồng son, cả hai đã tiết lộ về chuyện tình của mình và cuộc sống sau khi kết hôn. Nam diễn viên hài cho biết anh gặp vợ vào đúng dịp lễ Tình nhân khi Quỳnh Quỳnh đang cùng em gái bán hoa hồng ở công viên. Vẻ ngoài của Quán quân Cười xuyên Việt khi đó lại khiến cô có ấn tượng không tốt. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, Lê Dương Bảo Lâm đã lấy lại được hình tượng, chinh phục được cô vợ giỏi giang.

Lê Dương Bảo Lâm tâm sự về quá khứ vất vả, tiết lộ việc làm hối hận nhất với vợ khiến fan nghẹn lòng - Ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng để có được câu chuyện tình cảm hạnh phúc mỹ mãn như vậy cả 2 đã phải tải qua những khó khăn vất vả như thế nào. Mới đây trong chương trình Lê Dương Bảo Lâm có dịp trải lòng về chuyện hôn nhân. Đặc biệt khi nhắc đến Quỳnh Quỳnh, nam diễn viên tiết lộ khi MC đám cưới vừa mời cô dâu - chú rể lên sân khấu ra mắt quan viên hai họ, anh đã rời khỏi bữa tiệc. 

Lê Dương Bảo Lâm tâm sự về quá khứ vất vả, tiết lộ việc làm hối hận nhất với vợ khiến fan nghẹn lòng - Ảnh 2
Nam diễn viên tâm sự về chuyện tình với bà xã - Ảnh: Internet

 

Bởi vì Lê Dương Bảo Lâm không dám vắng mặt tại sân khấu do là diễn viên trẻ, sợ làm phật ý nghệ sĩ lớn tuổi. Anh hối hận vì không cho Quỳnh Quỳnh một hôn lễ trọn vẹn, khi ấy chỉ kịp cùng vợ làm lễ cúng tổ tiên. Ngay lập tức những lời tâm sự của nam diễn viên hài nhận được nhiều sự đồng cảm từ phía người hâm mộ, đa số họ đều hiểu và cảm thông cho anh bởi với một người nghệ sĩ trẻ việc cơ hội đến với mình rất ít nên bằng mọi giá phải nắm lấy. 

Lê Dương Bảo Lâm tâm sự về quá khứ vất vả, tiết lộ việc làm hối hận nhất với vợ khiến fan nghẹn lòng - Ảnh 3
Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh - Ảnh: Internet

Bằng chứng là sau khi thành công, Lê Dương Bảo Lâm không những bù đắp tình cảm cho Quỳnh Quỳnh mà còn có một sự nghiệp vững chắc giúp gia đình của cả 2 có một cuộc sống tốt hơn so với trước đây. 

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu tiết lộ điều hối hận nhất sau 7 năm kết hôn

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu tiết lộ điều hối hận nhất sau 7 năm kết hôn

Xuất hiện cùng ba vợ trong chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm đã mở lòng tâm sự về điều hối hận nhất sau 7 năm kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm Quỳnh Quỳnh Lê Dương Bảo Lâm và vợ sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 36 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 51 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 13 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang