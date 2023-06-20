Hôn nhân rạn vỡ vì 'người thứ ba' chen chân, Diệp Lâm Anh của hiện tại 'ngán yêu', thừa nhận vẫn sẽ thứ tha cho chồng cũ

Trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn với thiếu gia Đức Phạm, Diệp Lâm Anh thừa nhận bản thân "ngán yêu". Thời gian này cô dành thời gian cho bản thân và các con.

Diệp Lâm Anh từng có cuộc sống hôn nhân chuẩn phu nhân hào môn sau khi kết hôn với ông xã là thiếu gia Đức Phạm. Thế nhưng, đến giữa năm 2021, người đẹp vướng nghi vấn tan vỡ sau đó xác nhận đưa ra con ra khỏi nhà. Hôn nhân cổ tích của cả hai tan vỡ nghi vấn do có người thứ 3 Đến tháng 9/2021, nữ người mẫu được hoà giải với người cũ nhưng bất thành. Nguyên nhân không thể hoà giải là do cả hai đều muốn tranh quyền chăm sóc các con và không đạt thoả thuận trong việc phân chia tài sản.

Đầu tháng 12/2021, Diệp Lâm Anh và chồng bước vào phiên toà sơ thẩm giải quyết vụ ly hôn. Cựu người mẫu mất quyền nuôi con trai, bé sẽ do gia đình nội nuôi dưỡng. Sau khoảng thời gian gặp nhiều biến cố tình cảm, Diệp Lâm Anh của hiện tại đang tận hưởng cuộc sống độc thân cùng các con, tập trung phát triển sự nghiệp và chăn lo cho bản thân nhiều hơn.

Hiện, cựu mẫu tập trung kinh doanh và tận hưởng cuộc sống độc thân sau biến cố hôn nhân Bà mẹ 2 con thừa nhận bản thân "ngán yêu". Thời gian này cô dành thời gian cho bản thân và các con. Diệp Lâm Anh trải lòng: "Tình yêu đối với Diệp Lâm Anh bây giờ không thực sự quá quan trọng. Bởi, tình yêu của mình dồn vào các con quá nhiều, cảm thấy yêu bản thân mình hơn. Mình chợt nhận ra có những lúc không chăm sóc bản thân. Giá như mình chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Vậy nên bây giờ mình tập trung vào bản thân nhiều hơn. Ví dụ, mình thích đi chơi, trải nghiệm bỏ chút thời gian nhưng thấy cuộc sống của mình thật tuyệt vời. Bây giờ, hỏi về tình yêu mình cảm thấy ngán yêu lắm. Mình cứ sống như vậy thôi, có các con là thích rồi". 2 con là động lực để người đẹp cố gắng hơn mỗi ngày Chia sẻ thêm về mối quan hệ trong tương lai với chồng cũ, cô khẳng định, cả hai có thể tha thứ và ngồi xuống lại với nhau nhưng chuyện quay lại rất khó nói: "Nếu được quay lại, tôi vẫn hết mình như thế vì nếu như không hết mình tôi sẽ không biết được mình đã cống hiến, hy sinh, bao dung đủ chưa. Khi mình làm hết sức sẽ không còn gì hối hận. Cuộc đời tôi phải gặp anh ấy, phải trải qua sóng gió mới có thể mạnh mẽ hơn".

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