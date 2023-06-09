Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng về 'quá khứ đau buồn', khiến CĐM không khỏi xót xa và đồng cảm

Hậu trường 09/06/2023 15:43

Diệp Lâm Anh khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào khi đăng tải dòng trạng thái mới trên trang cá nhân của mình.

Diệp Lâm Anh xuất thân là một vũ công, trước khi nổi tiếng, cô từng là trưởng nhóm của một nhóm nhảy Big Toe và tham gia vào nhiều cuộc thi trong nước vào năm 2009. Đến năm 2010, cái tên Diệp Lâm Anh được công chúng biết đến nhiều hơn khi cô đăng ký tham gia chương trình Vietnam’s Next Top Model và lọt top 10. Dù vậy, cô lại không theo đuổi nghề người mẫu mà chuyên tâm hơn cho việc học.

Sau chương trình, cô quyết định Nam tiến nhưng không theo đuổi công việc dancer, người mẫu mà thử sức với vai trò ca sĩ. Hiện tại cô đã có cho mình tên tuổi nhất định trong làng giải trí

Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng về 'quá khứ đau buồn', khiến CĐM không khỏi xót xa và đồng cảm - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh thử sức với vai trò ca sĩ và được đón nhận nồng nhiệt 

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh chia sẻ lại bức ảnh quá khứ kèm dòng chú thích tâm trạng. Cô viết: "Nhìn lại xem, phụ nữ chúng ta đã từng mạnh mẽ như thế nào". Trong ảnh là khoảnh khắc cô cho con gái lớn Boorin tập bơi. Lúc đó, Diệp Lâm Anh đang mang thai nhóc tỳ thứ 2.

Nhìn khoảnh khắc trên khán giả thấy rưng rưng đồng cảm thấy được Diệp Lâm Anh mạnh mẽ vượt qua biến cố đau buồn trong quá khứ đến nhường nào. Phía dưới bài viết, nhiều khán giả để lại bình luận động viên tới Diệp Lâm Anh mong rằng cô luôn mạnh mẽ như thế này. 

Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng về 'quá khứ đau buồn', khiến CĐM không khỏi xót xa và đồng cảm - Ảnh 2
Trong ảnh là khoảnh khắc cô cho con gái lớn Boorin tập bơi. Lúc đó, Diệp Lâm Anh đang mang thai nhóc tỳ thứ 2 

Trước đó, vào tháng 4/2018, doanh nhân Nghiêm Đức gây chú ý với màn cầu hôn Diệp Lâm Anh đầy lãng mạn. Tháng 5/2018, đám cưới của Diệp Lâm Anh gây "bão" truyền thông, mạng xã hội. Nhiều người trầm trồ trước độ chịu chơi của chàng doanh nhân khi tổ chức hôn lễ xa hoa. Tuy nhiên sau bao nhiêu năm mặn nồng và có với nhau hai người con, cả hai vẫn quyết định ''đường ai nấy đi'' sau 4 năm chung sống, vì không tìm được tiếng nói chung. 

Cho tới thời điểm hiện tại, cặp đôi này đã nhiều lần hoà giải tranh chấp ly hôn về con chung và tài sản nhưng không thành. 

Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng về 'quá khứ đau buồn', khiến CĐM không khỏi xót xa và đồng cảm - Ảnh 3
Trước đó, vào tháng 4/2018, doanh nhân Nghiêm Đức gây chú ý với màn cầu hôn Diệp Lâm Anh đầy lãng mạn
Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng về 'quá khứ đau buồn', khiến CĐM không khỏi xót xa và đồng cảm - Ảnh 4
Sau ly hôn Diệp Lâm Anh bật khóc trên livestream khi xảy ra mâu thuẫn với chồng cũ
Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng về 'quá khứ đau buồn', khiến CĐM không khỏi xót xa và đồng cảm - Ảnh 5
Diệp Lâm Anh và chồng liên tục xảy ra các tranh chấp hậu ly hôn 

Gần 1 năm qua, Diệp Lâm Anh ở nhà thuê, sống cùng con. Nữ diễn viên trở lại showbiz, tham gia nhiều chương trình, sự kiện giải trí. Cô cũng kinh doanh, làm thêm nhiều việc để có thu nhập.

Diệp Lâm Anh tâm sự có nhiều ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng, "cày" cật lực kiếm tiền. Làm mẹ đơn thân, cô áp lực vì gánh nặng kinh tế, vừa nuôi con, vừa lo nhiều chi phí kinh doanh. Thậm chí, Diệp Lâm Anh phải nhờ chồng cũ bán đồ để có thêm tiền chi trả cuộc sống trong giai đoạn công việc khó khăn.

Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng về 'quá khứ đau buồn', khiến CĐM không khỏi xót xa và đồng cảm - Ảnh 6
Diệp Lâm Anh vui vẻ bên cạnh hai con 

Sau những ồn ào chia tay chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh suy nghĩ tích cực để vượt qua biến cố. Cô sắp xếp lại chỗ ở, công việc và đưa bản thân trở lại cuộc sống bình thường.

Chuyện kinh doanh dù gặp khó khăn nhưng cựu người mẫu vẫn cố gắng để ổn định kinh tế, chăm lo cho 2 con. Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh cũng xuất hiện, tham gia các sự kiện và một số chương trình sau thời gian tạm ngưng.

Hậu tan vỡ hôn nhân, nhan sắc và vóc dáng của Diệp Lâm Anh cũng được khán giả khen ngợi hết lời. Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng người đẹp 8x luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực, mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, Diệp Lâm Anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày vui vẻ, hạnh phúc bên các con.

Diệp Lâm Anh lần đầu trải lòng về 'quá khứ đau buồn', khiến CĐM không khỏi xót xa và đồng cảm - Ảnh 7
Hậu ly hôn Diệp Lâm Anh ngày càng quyến rũ dù là bà mẹ hai con 
Sắc vóc Diệp Lâm Anh ở tuổi 34: Body như gái đôi mươi dù đã làm mẹ 2 con, nhan sắc mặn mà không tì vết

Sắc vóc Diệp Lâm Anh ở tuổi 34: Body như gái đôi mươi dù đã làm mẹ 2 con, nhan sắc mặn mà không tì vết

Sau cuộc ly hôn ồn ào, Diệp Lâm Anh giờ đây đã lấy lại sắc vóc lẫn tinh thần.

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