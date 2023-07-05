Diệp Lâm Anh tiết lộ rạn nứt với mẹ chồng sau ồn ào 'tranh con' cùng chồng cũ: Thấy lạnh nhạt nên 'thôi'!

Sau thời gian ồn ào ly hôn, Diệp Lâm Anh thừa nhận, ở hiện tại, tình cảm của 2 mẹ con không còn mặn mà như trước.

Sáng ngày 5/7, TAND TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm về việc ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh với chồng cũ - doanh nhân Đức Phạm. Được biết, phiên tòa được xét xử kín theo yêu cầu của phía chồng cũ Diệp Lâm Anh. Tuy nhiên, phiên tòa hôm nay tiếp tục phải tạm dừng vì cả hai vẫn chưa đi đến thống nhất về vấn đề nuôi con. Trước đó trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 12/2022, Diệp Lâm Anh và chồng cũ vẫn hòa giải bất thành. Cô chỉ nhận được quyền nuôi dưỡng bé gái, còn con trai phải giao cho nhà nội nuôi dưỡng. Vì vậy, sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, cả Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức đều nộp đơn kháng cáo.

Diệp Lâm Anh sau phiên tòa sáng nay Sau phiên xử, chia sẻ với báo chí, cựu người mẫu cho biết khá bất ngờ về việc tòa xử kín theo yêu cầu của chồng cũ. Ngoài ra, người đẹp cũng tiết lộ từ khi nổ ra ồn ào ly hôn vào giữa năm 2022 đến nay mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng cũng ảnh hưởng ít nhiều. Trước đó, tại thời điểm cựu mẫu và chồng ly thân, mẹ chồng cô là người luôn quan tâm, hỗ trợ và bênh vực Diệp Lâm Anh. Cô cho biết từ ngày đưa hai con là Boorin (bốn tuổi) và B.Boy (ba tuổi) dọn ra ở riêng tại một căn chung cư thuê ở quận Bình Thạnh, cô duy trì đều đặn mỗi cuối tuần đều đưa hai con về thăm ông bà nội, chơi với bố. Việc đưa con về thăm bên nội không phải thỏa thuận mà do cô tự chủ động vì cảm thấy ông bà rất thương cháu, không muốn chia cắt tình cảm này.

Thời điểm chưa xảy ra lục đục, Diệp Lâm Anh khiến nhiều người ghen tỵ vì mối quan hệ rất tốt với mẹ chồng Tuy nhiên, gần đây, khi những thị phi và tranh cãi xoay quanh vấn đề nuôi dưỡng 2 con nổ ra, người đẹp nhận thấy mối quan hệ đã không còn mặn mà như xưa. "Tôi thương mẹ chồng rất nhiều. Trước đó, khi còn ở trong cùng một nhà, mấy mẹ con thương nhau lắm. Đến khi tôi ra khỏi nhà rồi, khi nghe tài xế nói rằng, mẹ chồng bị ốm phải nằm viện thì tôi cũng vào thăm như bình thường. Tuy nhiên, sau khi vụ ly hôn ồn ào nổ ra, tôi là người khá nhạy cảm, dần dần mình cảm thấy được sự lạnh nhạt nên tôi không liên lạc nhiều với mẹ nữa", Diệp Lâm Anh chia sẻ. Giữa lúc ồn ào Nghiêm Đức có tình mới, mẹ chồng cũng là người đứng ra bênh vực và khẳng định chỉ coi Diệp Lâm Anh là con dâu Trước đó, cuối năm 2022, khi chia sẻ về khả năng thắng thế trong vụ ly hôn, Diệp Lâm Anh tự nhận bản thân rất nhỏ bé so với gia đình chồng và nghĩ mình khó chiến thắng trong việc giành quyền nuôi cả hai con. "Nếu hai bé lớn hơn thì có thể tự quyết định việc sống cùng bố hay mẹ, nhưng các con tôi hiện còn quá nhỏ. Tôi vẫn hy vọng gia đình anh Đức hiểu vấn đề này và đồng ý để tôi chăm sóc các con, cho đến khi Boorin và B.Boy có thể tự quyết định", cô tâm sự. Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức kết hôn vào năm 2018. Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019, hôn nhân của diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua hai năm lục đục. Diệp Lâm Anh từng cố gắng hàn gắn vì con nhưng không thành. Hồi tháng 1/2022, cô nói chồng cũ có người mới, cả hai cùng nhận thấy hôn nhân của họ không thể cứu vãn nên quyết định "đường ai nấy đi".

Diệp Lâm Anh đơn độc tại phiên phúc thẩm giải quyết vụ ly hôn, bất ngờ vì tòa xử kín theo yêu cầu của chồng cũ Sau nửa năm kể từ phiên tòa sơ thẩm, ngày 5/7 Tòa án Nhân dân quận 1, TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân Nghiêm Đức. Tuy nhiên, phiên tòa 5/7 này, tòa tiến hành xử kín.

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