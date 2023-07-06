Diệp Lâm Anh tuyên bố công khai chứng cứ ngoại tình của chồng cũ: 'Ép người đừng ép quá đáng'

Hậu trường 06/07/2023 20:27

Trên trang cá nhân của mình mới đây, Diệp Lâm Anh có bài đăng rất dài chia sẻ chi tiết về phiên toà tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ.

Trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh chia sẻ chi tiết về phiên toà tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ. Theo Diệp Lâm Anh, trong phiên toà, chồng cũ của cô đã phủ nhận toàn bộ mối quan hệ của mình và Quỳnh Thư. Theo đó, anh cho biết cả hai chỉ là bạn và yêu cầu Diệp Lâm Anh đưa ra chứng cứ. Phản ứng trước chia sẻ này của chồng cũ, Diệp Lâm Anh mỉa mai: "Bạn mà gọi nhau là 'vợ - chồng'".

Diệp Lâm Anh tuyên bố công khai chứng cứ ngoại tình của chồng cũ: 'Ép người đừng ép quá đáng' - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh tố chồng cũ mua quà cho vợ 2 bằng tiền của công ty

Nguyên văn bài chia sẻ của Diệp Lâm Anh: 

"Tại phiên toà anh nói:

'Tôi và Quỳnh Thư chỉ là bạn'.

Anh Đức nói tôi có bằng chứng thì công khai đi.

Bạn mà gọi nhau là “vợ - chồng”

Là bạn dữ chưa?

Anh nói tôi hay “đi về trễ”, lý do của anh hợp lý chưa? Quán Santori do anh trai của anh mở ra và mời các cổ đông vào đầu tư làm ăn chung. Anh đâu có biết những người bỏ tiền vào Santori người ta cũng hy vọng thu lại được vốn đầu tư chứ không muốn đến lúc đóng cửa vẫn ôm lỗ. Tiền mồ hôi nước mắt nên người ta cũng mong tất cả cổ đông nỗ lực duy trì và phát triển quán. Bao nhiêu phần trăm khách đến Santori là bạn của tôi chắc điều đó ai cũng biết. Cuối cùng sự cố gắng của tôi vì cổ đông, vì đội ngũ nhân viên đổi lại bằng cách hành xử qua cầu rút ván.

Tại phiên toà tôi nói:

'Tôi giữ lại toàn bộ bằng chứng trong thời gian qua không công khai vì tôi muốn giữ thể diện cho a Đức và gia đình. Nếu anh yêu cầu công khai chứng cứ thì tôi sẽ công khai chứng cứ'.

'Tin đồn đòi nhà chồng 100 tỷ tôi đã lên tiếng khẳng định trước truyền thông cuối cùng anh cũng chẳng có bằng chứng gì giải thích cho chuyện đó nên tiếp tục tung tin đồn tôi lấy của anh 20 tỷ mới dọn đi. Kế toán trưởng đã nghỉ việc tại công ty tôi phải năn nỉ chị ấy lật lại toàn bộ để đối soát thu chi và giải chi dòng tiền để gửi cho anh và gia đình xem mỗi người 1 bản. Con số 20 tỷ là con số ở đâu ra vậy anh, anh có đọc báo cáo dòng tiền hay chưa?'

Hay tiền anh mua Hublot, Rolex, iPhone 13 đập hộp sớm nhất cho “vợ” 2 của anh là trên trời rớt xuống?

Ép người đừng ép quá đáng

Ngạo mạn một chút cũng là thừa".

Diệp Lâm Anh tuyên bố công khai chứng cứ ngoại tình của chồng cũ: 'Ép người đừng ép quá đáng' - Ảnh 2
Nữ ca sĩ sẽ công khai chứng cứ ngoại tình của anh Đức và Quỳnh Thư 

Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh cũng cho biết, đến thời điểm này cô giữ lại các chứng cứ vì muốn giữ thể diện cho chồng cũ và gia đình bên chồng cũ. Và nếu anh Đức - chồng cũ Diệp Lâm Anh yêu cầu thì cô sẽ công khai toàn bộ chứng cứ. Ngoài ra, Diệp Lâm Anh còn nhấn mạnh, "đừng ép người quá đáng".

Sau bài đăng của Diệp Lâm Anh, rất nhiều sao Việt đã lên tiếng ủng hộ người đẹp và hi vọng cô sớm có quyền nuôi dưỡng cả hai con.

Diệp Lâm Anh tuyên bố công khai chứng cứ ngoại tình của chồng cũ: 'Ép người đừng ép quá đáng' - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh đã có dòng trạng thái tố chồng cũ ăn chơi, ngoại tình và vu vạ mọi tật xấu cho cô

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao nhưng không đoạt giải. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP HCM. Từ khi lấy chồng, cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh cửa hàng trà sữa, thời trang.

Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019, hôn nhân của nữ diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua hai năm lục đục. Diệp Lâm Anh từng cố gắng hàn gắn vì con nhưng không thành. Tháng 8/2022, cả hai ra tòa làm thủ tục ly hôn.

Diệp Lâm Anh chia sẻ sau phiên tòa hoãn xử vụ 'tranh con': 'Tôi và anh Đức không thể nói chuyện, đây phải người từng là chồng mình không?'

Diệp Lâm Anh chia sẻ sau phiên tòa hoãn xử vụ 'tranh con': 'Tôi và anh Đức không thể nói chuyện, đây phải người từng là chồng mình không?'

Diệp Lâm Anh hy vọng có thể ngồi đối thoại với chồng cũ nhưng Nghiêm Đức luôn tỏ thái độ không hợp tác, có lời lẽ khó chịu hoặc chỉ im lặng.

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