Giữa ồn ào bị Diệp Lâm Anh chỉ đích danh 'tiểu tam', Quỳnh Thư bị dân tình đào lại phát ngôn về 'người thứ 3': 'Người nào không được yêu thì là người thứ 3'

Vừa qua, công chúng xôn xao thông tin phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ ly hôn giữa diễn viên Diệp Lâm Anh với doanh nhân Phạm Nghiêm Đức tiếp tục bị hoãn. Đáng chú ý, Diệp Lâm Anh bất ngờ lên tiếng về việc chồng cũ ngoại tình.

Theo đó, tại phiên tòa, người đẹp chỉ đích danh Quỳnh Thư là ‘kẻ thứ ba’ xen vào cuộc hôn nhân của cô khi Quỳnh Thư xưng hô ‘vợ chồng’ với doanh nhân Nghiêm Đức. Chưa dừng lại, bà mẹ 2 con tiếp tục tung đoạn video cùng mẹ chồng đến đối chất trực tiếp với Quỳnh Thư. Động thái trên làm dư luận bàn tán rôm rả. Phía Quỳnh Thư cũng khóa bình luận Facebook trước sự 'tấn công' ồ ạt của cư dân mạng.

Diệp Lâm Anh tung đoạn video cùng mẹ chồng đến đối chất trực tiếp với Quỳnh Thư

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ đào lại phát ngôn của Quỳnh Thư về người thứ ba. Theo đó, vào tháng 12/2021 xuất hiện tại một sự kiện, nữ người mẫu đã chia sẻ về gu bạn trai: "Điều tối kị nhất của Quỳnh Thư trong tình yêu là ngoại tình. Anh ta có thể không quá giàu, không quá đẹp trai, nhưng anh ta nhất định phải tử tế và không được ngoại tình".

Dân tình đào lại phát ngôn của Quỳnh Thư về người thứ ba

Đáng chú ý, Quỳnh Thư còn gây sốc với phát ngôn về người thứ ba. Cụ thể, nữ người mẫu nói: "Với tôi, trên 1 trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ 3. Quỳnh Thư xin được giữ kín về chuyện có hay không có người yêu ở thời điểm hiện tại vì trước giờ tôi không chia sẻ điều này trước công chúng".

Không chỉ vậy, Quỳnh Thư còn thẳng thắn khẳng định sẽ không bao giờ trở thành người thứ 3: "Quỳnh Thư không thích người thứ ba và tôi cũng sẽ không để bản thân mình trở thành người thứ ba trong bất kì hoàn cảnh nào".

Phát ngôn này của cô nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và nhận bão chỉ trích từ người hâm mộ.

Quỳnh Thư được biết đến là một người mẫu, diễn viên của Vbiz. Tuy nhiên trong những năm qua, dù hạn chế tham gia nghệ thuật nhưng Quỳnh Thư vẫn bị nhắc đến khi liên quan những ồn ào cùng Diệp Lâm Anh.

Từ năm 2021, Quỳnh Thư vướng tin đồn là ‘người thứ ba’ trong cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh

Từ năm 2021, Quỳnh Thư vướng tin đồn là ‘người thứ ba’ trong cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh. Về phần mình, dù truyền thông tung nhiều hình ảnh thân mật cùng doanh nhân Nghiêm Đức nhưng Quỳnh Thư vẫn phủ nhận tin đồn.

Trước khi bị Diệp Lâm Anh nhắc thẳng tên, Quỳnh Thư vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh sang chảnh trong cuộc sống thường nhật

Trước khi bị Diệp Lâm Anh nhắc thẳng tên, Quỳnh Thư vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh sang chảnh trong cuộc sống thường nhật. Bên cạnh đó, cô còn duy trì việc để trạng thái độc thân và thỉnh thoảng lại có những chia sẻ gây chú ý về tình yêu.