Sau phiên tòa xét xử quyền nuôi con được diễn ra hôm 5/7 do thiếu gia Nghiêm Đức kháng cáo, mới đây, Diệp Lâm Anh bất ngờ đăng tải bài viết dài dằn mặt chồng cũ, ngoài ra cô còn nhắc thẳng tên người mẫu Quỳnh Thư về mối quan hệ liên quan đến thiếu gia Nghiêm Đức.

Tối ngày 6/7, sau 1 ngày kết thúc phiên tòa phúc thẩm xử vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức, cựu người mẫu bất ngờ có bài đăng tuyên bố sẽ tung bằng chứng chồng ngoại tình, đồng thời không ngần ngại nhắc thẳng tên Quỳnh Thư - người được coi là tiểu tam, chen chân vào mối quan hệ giữa cô và chồng cũ. Diệp Lâm Anh sau phiên xử hôm 5/7 Cụ thể, cô viết: "Tại phiên toà anh nói: "Tôi và Quỳnh Thư chỉ là bạn". Anh Đức nói tôi có bằng chứng thì công khai đi. Bạn mà gọi nhau là "vợ - chồng". Là bạn dữ chưa?

Quỳnh Thư bị réo tên, được cho là đã chen chân vào mối quan hệ của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức Anh nói tôi hay "đi về trễ", lý do của anh hợp lý chưa? Quán Santori do anh trai của anh mở ra và mời các cổ đông vào đầu tư làm ăn chung. Anh đâu có biết những người bỏ tiền vào người ta cũng hy vọng thu lại được vốn đầu tư chứ không muốn đến lúc đóng cửa vẫn ôm lỗ. Tiền mồ hôi nước mắt nên người ta cũng mong tất cả cổ đông nỗ lực duy trì và phát triển quán.Bao nhiêu phần trăm khách đến Santori là bạn của tôi chắc điều đó ai cũng biết. Cuối cùng sự cố gắng của tôi vì cổ đông, vì đội ngũ nhân viên đổi lại bằng cách hành xử qua cầu rút ván. Tại phiên toà tôi nói: "Tôi giữ lại toàn bộ bằng chứng trong thời gian qua không công khai vì tôi muốn giữ thể diện cho anh Đức và gia đình. Nếu anh yêu cầu công khai chứng cứ thì tôi sẽ công khai chứng cứ.

Tin đồn đòi nhà chồng 100 tỷ, tôi đã lên tiếng khẳng định trước truyền thông, cuối cùng anh cũng chẳng có bằng chứng gì giải thích cho chuyện đó nên tiếp tục tung tin đồn tôi lấy của anh 20 tỷ mới dọn đi. Kế toán trưởng đã nghỉ việc tại công ty tôi phải năn nỉ chị ấy lật lại toàn bộ để đối soát thu chi và giải chi dòng tiền để gửi cho anh và gia đình xem mỗi người một bản. Con số 20 tỷ là con số ở đâu ra vậy anh, anh có đọc báo cáo dòng tiền hay chưa?". Hay tiền anh mua Hublot, Rolex, iPhone 13 đập hộp sớm nhất cho "vợ" 2 của anh là trên trời rớt xuống? Ép người đừng ép quá đáng. Ngạo mạn một chút cũng là thừa". Bài đăng 'dằn mặt' của cựu mẫu Bài đăng của Diệp Lâm Anh ngay lập tức khiến dân tình chú ý. Về phía Quỳnh Thư đã ngay lập tức khóa bình luận trên trang cá nhân. Riêng với thiếu gia Nghiêm Đức, anh cũng từ chối chia sẻ với báo chí truyền thông khi được liên hệ hổi về động thái của Diệp Lâm Anh. Nghiêm Đức hiện từ chối phản hồi về bài đăng của vợ cũ Trước đó, sau phiên tòa hôm 5/7, Diệp Lâm Anh có buổi gặp mặt báo chí và tiết lộ chưa có kết quả. Cả cô và chồng cũ đều muốn nuôi cả hai con vì cả 2 đều đảm bảo về mặt kinh tế, thời gian chăm sóc con cái. Diệp Lâm Anh khẳng định thời gian này đã hạn chế hoạt động nghệ thuật để có nhiều thời gian lo cho 2 con hơn. Tuy nhiên, do chưa đi đến được thống nhất cuối cùng nên phiên tòa đành tạm dừng và sẽ tiếp tục vào đầu tháng 8/2023.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diep-lam-anh-lat-bai-ngua-oi-tung-bang-chung-ngoai-tinh-nhac-thang-ten-quynh-thu-chong-cu-co-ong-thai-gay-chu-y-599555.html