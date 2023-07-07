Pha Lê 'bất bình' thay Diệp Lâm Anh, ủng hộ cô tung hết chứng cứ chồng cũ ngoại tình: 'Làm như phụ nữ là máy đẻ thuê'

Hậu trường 07/07/2023 15:49

Nữ ca sĩ này cũng từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc và từng nhiều lần lên tiếng đấu tố chồng cũ trên mạng xã hội.

Suốt nhiều giờ qua, Diệp Lâm Anh nhận được nhiều sự chú ý khi gây xôn xao với bài viết dằn mặt chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức trên trang Facebook cá nhân. Đáng chú ý, sáng ngày 7/7, nữ diễn viên còn tung bằng chứng ngoại tình đầu tiên của chồng cũ. 

Theo đó, Diệp Lâm Anh "bóc phốt" thiếu gia Đức Phạm ngoại tình với nhiều cô gái. Thậm chí, chồng cũ còn ngoại tình ngay cả khi cô mới sinh con gái lớn được 5 tháng và đang mang bầu nhóc tỳ thứ 2 được 2 tháng.

Pha Lê 'bất bình' thay Diệp Lâm Anh, ủng hộ cô tung hết chứng cứ chồng cũ ngoại tình: 'Làm như phụ nữ là máy đẻ thuê' - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh đăng hình ảnh để làm bằng chứng việc chồng ngoại tình

Cụ thể, Diệp Lâm Anh công khai những câu chuyện ngoại tình của chồng cũ bắt đầu từ năm 2019: "Tôi phân vân không biết nên công khai chứng cứ từ năm 2019 hay là công khai những chuyện tiếp theo. Thôi thì theo cảm xúc vậy. Thực ra 2019 mẹ chồng tôi đã gỡ rối cho anh Đức 1 vụ ngoại tình căng thẳng.

Dù mới sinh Boorin được 5 tháng và mang bầu Bboy được 2 tháng nhưng tôi đã trải qua một cú shock tưởng như ko thể sống nổi ở thời điểm đó, tôi yêu và tin anh Đức vô điều kiện. Nhưng tôi ko thể ngờ anh đã lừa dối tôi khi tôi đang rất yếu ớt và cần anh Đức che chở, chăm sóc cho tôi và con gái nhỏ.

Vì Boorin mới 3 tháng tuổi và tôi còn đang mang bầu Bboy, hơn nữa là mẹ chồng tôi quá tốt, thương tôi nên tôi cố gắng vì mẹ chồng mà vượt qua. Tôi nghĩ cho cùng người biết chuyện hiểu chuyện vẫn đáng để tha thứ hơn người ngông cuồng. Người này có tự trọng, khi tôi gọi điện thoại giọng còn thách thức nhưng khi mẹ chồng tôi gọi trực tiếp thì lập tức gửi trả lại quà tặng cho tôi nên tôi không công khai danh tính ở đây. Cô gái này có lòng tự trọng, xứng đáng được che tên. Còn những cô gái không có lòng tự trọng, xứng đáng công khai".

Pha Lê 'bất bình' thay Diệp Lâm Anh, ủng hộ cô tung hết chứng cứ chồng cũ ngoại tình: 'Làm như phụ nữ là máy đẻ thuê' - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh "bóc phốt" thiếu gia Đức Phạm ngoại tình với nhiều cô gái. Thậm chí, chồng cũ còn ngoại tình ngay cả khi cô mới sinh con gái lớn được 5 tháng và đang mang bầu nhóc tỳ thứ 2 được 2 tháng

Dòng chia sẻ của Diệp Lâm Anh tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ người hâm mộ. Ai nấy cũng hi vọng nữ diễn viên có thể giành được quyền nuôi cả 2 con nhỏ sau thời gian dài tranh chấp giành con với Nghiêm Đức. 

Đáng chú ý, trong số các bình luận bên dưới bài viết của Diệp Lâm Anh, nữ ca sĩ Pha Lê đã bày tỏ rõ sự bức xúc và cảm thông. Đồng thời, cô cũng ủng hộ Diệp Lâm Anh tung hết chứng cứ chồng ngoại tình. Nữ ca sĩ để lại dòng bình luận rằng: "Tới lúc này thì tung hết thôi em ạ, nhịn cái gì giờ này, ác đến nỗi lấy hai đứa con của em, làm như phụ nữ là máy đẻ thuê không bằng".

Pha Lê 'bất bình' thay Diệp Lâm Anh, ủng hộ cô tung hết chứng cứ chồng cũ ngoại tình: 'Làm như phụ nữ là máy đẻ thuê' - Ảnh 3
Đáng chú ý, trong số các bình luận bên dưới bài viết của Diệp Lâm Anh, nữ ca sĩ Pha Lê đã bày tỏ rõ sự bức xúc và cảm thông

Có thể thấy, vì vừa trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn cùng chồng Hàn, Pha Lê có phần đồng cảm với việc Diệp Lâm tố chồng ngoại tình. Trước đó, chiều ngày 10/3, ca sĩ Pha Lê cho biết bản thân đã chính thức ly hôn với chồng Hàn quốc sau nhiều lần đấu tố.

Pha Lê 'bất bình' thay Diệp Lâm Anh, ủng hộ cô tung hết chứng cứ chồng cũ ngoại tình: 'Làm như phụ nữ là máy đẻ thuê' - Ảnh 4
 Chiều ngày 10/3, ca sĩ Pha Lê cho biết bản thân đã chính thức ly hôn với chồng Hàn quốc sau nhiều lần đấu tố

Cụ thể, trưa ngày 22/12/2022, Pha Lê đã đăng đàn tố một người phụ nữ tên Mira đang sống chung với chồng Hàn Quốc của mình trong khi cả hai chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Nguyên nhân là vì đối phương công khai khiêu khích nữ ca sĩ bằng những hành động kém tinh tế. Không chỉ vật, sau đó, cô còn bức xúc cho biết chồng cũ không đồng ý để mình gọi là "ba của Ốc", từ chối việc làm cha của con gái vì sợ bạn gái hiện tại buồn.

Pha Lê 'bất bình' thay Diệp Lâm Anh, ủng hộ cô tung hết chứng cứ chồng cũ ngoại tình: 'Làm như phụ nữ là máy đẻ thuê' - Ảnh 5
trưa ngày 22/12/2022, Pha Lê đã đăng đàn tố một người phụ nữ tên Mira đang sống chung với chồng Hàn Quốc của mình trong khi cả hai chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Cô còn bức xúc cho biết chồng cũ không đồng ý để mình gọi là "ba của Ốc"

Đây không phải lần đầu tiên ca sĩ Pha Lê công khai mâu thuẫn giữa mình và nhân tình của chồng cũ. Đầu năm 2022, cô từng gây bất ngờ khi thông báo việc ly hôn với chồng người Mỹ gốc Hàn sau quãng thời gian chung sống tưởng chừng như hạnh phúc.

Diệp Lâm Anh tung bằng chứng đầu tiên tố chồng ngoại tình với nhiều cô gái, ngay cả khi con mới được 5 tháng và vợ đang mang bầu lần 2

Diệp Lâm Anh tung bằng chứng đầu tiên tố chồng ngoại tình với nhiều cô gái, ngay cả khi con mới được 5 tháng và vợ đang mang bầu lần 2

Theo đó, Diệp Lâm Anh công khai những câu chuyện ngoại tình của chồng cũ bắt đầu từ năm 2019: "Tôi phân vân không biết nên công khai chứng cứ từ năm 2019 hay là công khai những chuyện tiếp theo".

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