Diệp Lâm Anh tung bằng chứng đầu tiên tố chồng ngoại tình với nhiều cô gái, ngay cả khi con mới được 5 tháng và vợ đang mang bầu lần 2

Hậu trường 07/07/2023 09:10

Theo đó, Diệp Lâm Anh công khai những câu chuyện ngoại tình của chồng cũ bắt đầu từ năm 2019: "Tôi phân vân không biết nên công khai chứng cứ từ năm 2019 hay là công khai những chuyện tiếp theo".

Mới đây, tối ngày 6/7, Diệp Lâm Anh gây xôn xao khi bất ngờ đăng đàn dằn mặt chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức trên trang Facebook cá nhân. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn đòi tung bằng chứng ngoại tình của chồng cũ. Theo đó, Diệp Lâm Anh cứng rắn đáp trả việc chồng cũ phủ nhận mối quan hệ yêu đương với diễn viên Quỳnh Thư tại toà: "Tại phiên toà anh nói: 'Tôi và Quỳnh Thư chỉ là bạn'. Anh Đức nói tôi có bằng chứng thì công khai đi. Bạn mà gọi nhau là 'vợ - chồng'. Là bạn dữ chưa?".

Diệp Lâm Anh tung bằng chứng đầu tiên tố chồng ngoại tình với nhiều cô gái, ngay cả khi con mới được 5 tháng và vợ đang mang bầu lần 2 - Ảnh 1
Tối ngày 6/7, Diệp Lâm Anh gây xôn xao khi bất ngờ đăng đàn dằn mặt chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức trên trang Facebook cá nhân

Cô còn khẳng định hiện tại đang giữ toàn bộ bằng chứng trong thời gian qua, không công khai vì muốn giữ thể diện cho chồng cũ và gia đình. "Nếu anh yêu cầu công khai chứng cứ thì tôi sẽ công khai chứng cứ" - Diệp Lâm Anh đanh thép tuyên bố.

Diệp Lâm Anh tung bằng chứng đầu tiên tố chồng ngoại tình với nhiều cô gái, ngay cả khi con mới được 5 tháng và vợ đang mang bầu lần 2 - Ảnh 2
Cô còn khẳng định hiện tại đang giữ toàn bộ bằng chứng trong thời gian qua, không công khai vì muốn giữ thể diện cho chồng cũ và gia đình

Và sáng ngày 7/7, Diệp Lâm Anh tiếp tục "bóc phốt" thiếu gia Đức Phạm ngoại tình với nhiều cô gái. Thậm chí, chồng cũ còn ngoại tình ngay cả khi cô mới sinh con gái lớn được 5 tháng và đang mang bầu nhóc tỳ thứ 2 được 2 tháng.

Cụ thể, Diệp Lâm Anh công khai những câu chuyện ngoại tình của chồng cũ bắt đầu từ năm 2019: "Tôi phân vân không biết nên công khai chứng cứ từ năm 2019 hay là công khai những chuyện tiếp theo. Thôi thì theo cảm xúc vậy. Thực ra 2019 mẹ chồng tôi đã gỡ rối cho anh Đức 1 vụ ngoại tình căng thẳng.

Diệp Lâm Anh tung bằng chứng đầu tiên tố chồng ngoại tình với nhiều cô gái, ngay cả khi con mới được 5 tháng và vợ đang mang bầu lần 2 - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh tung bằng chứng chồng ngoại tình

Dù mới sinh Boorin được 5 tháng và mang bầu Bboy được 2 tháng nhưng tôi đã trải qua một cú shock tưởng như ko thể sống nổi ở thời điểm đó, tôi yêu và tin anh Đức vô điều kiện. Nhưng tôi ko thể ngờ anh đã lừa dối tôi khi tôi đang rất yếu ớt và cần anh Đức che chở, chăm sóc cho tôi và con gái nhỏ.

Vì Boorin mới 3 tháng tuổi và tôi còn đang mang bầu Bboy, hơn nữa là mẹ chồng tôi quá tốt, thương tôi nên tôi cố gắng vì mẹ chồng mà vượt qua. Tôi nghĩ cho cùng người biết chuyện hiểu chuyện vẫn đáng để tha thứ hơn người ngông cuồng. Người này có tự trọng, khi tôi gọi điện thoại giọng còn thách thức nhưng khi mẹ chồng tôi gọi trực tiếp thì lập tức gửi trả lại quà tặng cho tôi nên tôi không công khai danh tính ở đây. Cô gái này có lòng tự trọng, xứng đáng được che tên. Còn những cô gái không có lòng tự trọng, xứng đáng công khai".

Diệp Lâm Anh tung bằng chứng đầu tiên tố chồng ngoại tình với nhiều cô gái, ngay cả khi con mới được 5 tháng và vợ đang mang bầu lần 2 - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh tố chồng cũ ngoại tình ngay cả khi cô mới sinh con gái lớn được 5 tháng và đang mang bầu nhóc tỳ thứ 2 được 2 tháng

Dòng chia sẻ của Diệp Lâm Anh tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ người hâm mộ. Ai nấy cũng hi vọng nữ diễn viên có thể giành được quyền nuôi cả 2 con nhỏ sau thời gian dài tranh chấp giành con với Nghiêm Đức.

Trước đó. sáng ngày 5/7, Diệp Lâm Anh đã có mặt tại TAND TP.HCM để tham dự phiên tòa xét xử quyền nuôi con với chồng cũ Nghiêm Đức. Phiên tòa được xét xử kín theo yêu cầu của phía chồng cũ Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh tung bằng chứng đầu tiên tố chồng ngoại tình với nhiều cô gái, ngay cả khi con mới được 5 tháng và vợ đang mang bầu lần 2 - Ảnh 5
Sáng ngày 5/7, phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức tiếp tục hoãn xử để đôi bên thêm thời gian hòa giải

Bản thân Diệp Lâm Anh không được biết trước và khá bất ngờ khi phải vào phiên tòa xét xử 1 mình. Diệp Lâm Anh cho biết, phiên tòa chỉ giải quyết về việc giành quyền nuôi con giữa cô và chồng cũ. Phiên tòa giải quyết về vấn đề phân chia tài sản sẽ được diễn ra vào thời gian khác. 

Cuối cùng, phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức tiếp tục hoãn xử để đôi bên thêm thời gian hòa giải, thỏa thuận với nhau khi cả 2 đều có nguyện vọng muốn nuôi cả hai con.

Diệp Lâm Anh đòi tung bằng chứng ngoại tình của chồng cũ, Quỳnh Thư lập tức có động thái chú ý!

Diệp Lâm Anh đòi tung bằng chứng ngoại tình của chồng cũ, Quỳnh Thư lập tức có động thái chú ý!

Sau phiên toà, tối ngày 6/7, Diệp Lâm Anh gây bất ngờ khi đăng đàn dằn mặt chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức trên trang Facebook cá nhân. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn doạ tung bằng chứng ngoại tình của chồng cũ. 

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