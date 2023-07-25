Trang Khàn công khai động viên Diệp Lâm Anh, ngầm đá đểu chuyện 'chia cắt tình mẫu tử': Là phụ nữ hãy ủng hộ cô ấy!

Mới đây trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần đã lên tiếng ủng hộ Diệp Lâm Anh giành quyền nuôi con, đồng thời khẳng định 'Chia cắt tình mẫu tử là điều ác độc nhất!'.

Theo đó, chia sẻ trên trang cá nhân: "Mọi người đều nhìn vào Cún với một sự cảm thông cầu chúc công lý và xã hội sẽ giúp ba mẹ con được bên nhau trọn vẹn. Chia cắt tình mẫu tử là điều ác độc nhất! Là phụ nữ hãy ủng hộ cô ấy Diệp Lâm Anh! Tôi tin chắc tất cả chúng ta nếu là phụ nữ sẽ đồng ý điều này với tôi!". Trang Trần công khai ủng hộ Diệp Lâm Anh Cựu mẫu còn đăng tải loạt ảnh chị em hội họp, chụp ảnh thân thiêt. Trước sự động viên của đàn chị, Diệp Lâm Anh không khỏi xúc động. Người đẹp sinh năm 1989 đã bình luận ngay dưới bài đăng của Trang Trần.

"Bao nhiêu năm làm nghề, em gặp chị từ hồi em mới mười mấy tuổi. Chị của em vẫn rất chất, đúng là đúng sai là sai không nhiều lời. Dù xung quanh có đổi thay thế nào thì em vẫn là em của chị. Luôn được chị bảo vệ khi đúng và trách mắng khi sai. Em tin là chị luôn cảm nhận được và hiểu em. Cảm ơn chị Trang Khàn. Yêu". Người đẹp sinh năm 1989 hạnh phúc vì có đàn chị bên cạnh Màn tương tác giữa Diệp Lâm Anh và Trang Trần đang thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ quan điểm đồng tình với Trang Trần, đồng thời cũng hy vọng Diệp Lâm Anh sẽ đòi được công bằng sau nhiều ồn ào.

Diệp Lâm Anh và Trang Trần có mối quan hệ chị em thân thiết lâu năm Năm 2016, Diệp Lâm Anh chính thức công khai sánh đôi cùng Nghiêm Đức trong các sự kiện. Trong suốt thời gian hẹn hò, Diệp Lâm Anh và chồng cũ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, quấn quýt không rời. Đặc biệt, cộng đồng mạng còn phát sốt bởi những câu nói đậm chất ngôn tình mà ông xã dành cho cô như: "Em là tất cả mọi thứ của anh". "Anh mãi mãi không bao giờ buông tay em". "Anh muốn được cùng em đi hết con đường dài phía trước và dành tất cả giây phút đời mình sau này bên em. Anh muốn là người thức dậy bên em mỗi sáng, là người che chở em suốt cuộc đời. Làm vợ anh nhé". Đến năm 2018, hôn lễ của người đẹp và thiếu gia Đức Phạm từng làm Vbiz dậy sóng bởi đám cưới siêu hoành tráng. Tuy nhiên hạnh phúc chưa bao lâu thì đến năm 2022, doanh nhân Đức Phạm xác nhận thông tin đã ly thân và chuẩn bị ly hôn Diệp Lâm Anh. Anh cho biết, cả hai gặp trục trặc trong hôn nhân và ly thân từ tháng 1/2021. Quỳnh Thư bị réo tên trong ồn ào ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức Tại thời điểm đó, Diệp Lâm Anh nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau đó, "tức nước vỡ bờ", cô quyết định ly hôn và công khai việc chồng ngoại tình. Đến nay, sau 3 phiên toà, vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ vẫn chưa được giải quyết vì không có tiếng nói chung về việc nuôi dưỡng các con.

Diệp Lâm Anh khoe hội bạn thân 'khí chất ngút trời', xúc động vì luôn có những người chị em tốt bên cạnh bất kể 'sóng to, gió lớn' Dù đang vướng vào ồn ào hôn nhân, tuy nhiên mới đây, Diệp Lâm Anh cũng vui vẻ bắt trend "flex". Bà mẹ 2 con khoe khéo hội bạn thân toàn cực phẩm khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trang-khan-cong-khai-ong-vien-diep-lam-anh-ngam-a-eu-chuyen-chia-cat-tinh-mau-tu-la-phu-nu-hay-ung-ho-co-ay-604819.html