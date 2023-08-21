Diệp Lâm Anh lo lắng trước câu nói của luật sư về quyền nuôi con, đau lòng chấp nhận một sự thật!

Nữ diễn viên cho biết những ngày qua, cô rất bất an trước nỗi sợ phải xa con. Bản thân cô cũng sẽ cố gắng nỗ lực bảo vệ sự ổn định hiện tại và mong 2 con có khoảng thời gian bình yên để trưởng thành. Cụ thể, Diệp Lâm Anh bộc bạch trên trang cá nhân: "Có ai giống Diệp Lâm Anh ở điểm “bện hơi” con không ạ? Lịch công việc có bận rộn cỡ nào thì lịch “ôm Boorin ngủ” vẫn không thay đổi được. Nó không phải là thói quen nữa, mà là sự gắn kết của mẹ và con. Và là lúc người mẹ thấy an toàn, hạnh phúc nhất khi bên cạnh mình là mùi của con, hơi thở của con và nụ cười trong lúc ngủ của con.

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh vừa đăng tải “tâm thư” dài chia sẻ tâm trạng của cô hiện tại giữa lúc vụ kiện tụng giành quyền nuôi con với chồng cũ là doanh nhân Đức Phạm đang bước vào giai đoạn căng thẳng chờ tòa án thu thập thêm thông tin. Dòng "tâm thư" của Diệp Lâm Anh hiện thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Sáng chủ nhật tự cho phép mình nằm nướng thêm một chút trên giường ôm Boorin, xem lại những tấm hình của Boorin và Bboy. Mỉm cười hạnh phúc, nhớ và cả lo lắng, bất an, mọi thứ cảm xúc cứ xen lẫn vào nhau. Nhưng chỉ tự trấn an mình rằng kết quả phiên toà dù chưa có, nhưng những người đại diện cho Công Lý cũng là cha và mẹ. Họ sẽ hiểu cảm giác của một người có thể làm mọi thứ để được ở gần con. Và Công Lý sinh ra để bảo vệ cho những thứ quyền không thể phá vỡ đó: Quyền làm mẹ.

Cũng hiểu luôn tại sao trong đầu mình có những suy nghĩ bất an: Vì một lời nói của luật sư. “Có bao giờ em nghĩ tới việc toà sẽ xử Boorin sẽ về nhà nội và Bboy sẽ về với em không? Em biết nhà nội rất muốn nuôi bé Boorin mà…” Câu hỏi khó nhất tôi từng có trong cuộc đời này. Nhưng tôi đã trả lời rằng: “Đó sẽ là điều không thể xảy ra. Em nghĩ sẽ không toà án nào quyết định cuộc sống của đứa trẻ như một món đồ: Có thể sang nhượng, tráo đổi và chia tách được. Cả BBoy, Boorin và em đều đang tạm ổn định với cuộc sống mới sau 1 thời gian dài vật lộn làm quen. Em sẽ làm mọi thứ để được nuôi 2 con, nhưng em đã chấp nhận việc xa BBoy như một điều đau đớn nhất của người mẹ. Thì không ai có quyền thay đổi cuộc sống chỉ mới ổn định lại của các con em, bắt chúng chịu tổn thương thêm lần nữa”.

Nữ diễn viên cho biết những ngày qua, cô rất bất an trước nỗi sợ phải xa con

Tone giọng của tôi có hơi “căng” và chị luật sư phải dịu giọng: “Chị chỉ đang nói tới tình huống tệ nhất mà thôi”. Tôi trả lời: “Nó không phải điều tệ nhất, mà là điều không thể xảy ra. Vì em không cho phép, những người đại diện cho CÔNG LÝ cũng sẽ không cho phép.

Em đã buộc phải chấp nhận chuyện chia cách Bboy, không cần thoả thuận tài sản và cố gắng xây dựng cuộc sống mới cùng Boorin thì em chỉ hi vọng sau những nỗi đau, bọn trẻ con sẽ có khoảng thời gian yên ổn để trưởng thành. Em tin CÔNG LÝ sẽ bảo vệ những điều đúng, bảo vệ em, con em và mọi bà mẹ khác, phải không hả chị?”.

Diệp Lâm Anh và chồng cũ - doanh nhân Đức Phạm

Từ cuối năm 2022 đến nay, những thông tin liên quan đến vụ kiện tụng giành quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Đức Phạm luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau 3 lần cả hai ra tòa để giải quyết tranh chấp quyền nuôi con, phía tòa án vẫn chưa đưa ra kết quả xét xử cuối cùng. Lần gần đây nhất là ngày 9/8 vừa qua, sau một giờ xét xử, HĐXX thông báo tạm dừng phiên tòa để xem xét chứng cứ mới. Thời gian mở lại phiên xử sẽ được thông báo sau.