Sau 2 năm ly hôn, Đặng Thu Thảo chia sẻ xúc động về cuộc sống làm mẹ đơn thân, gửi lời xin lỗi vì để 2 con thiếu vắng tình cha

Chia sẻ tại một talkshow, Đặng Thu Thảo từng cho biết, sau khi ly hôn, cô chỉ có ước muốn duy nhất là được nuôi dưỡng hai con dù trong túi cô chưa có đến 100 nghìn đồng. Đặng Thu Thảo gần như rơi vào tình trạng bi quan vì bản thân trầm cảm, kinh tế lại không có, ngoại hình bị “tàn phá”.

Chuyện ly hôn của hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo từng gây không ít xôn xao khi cô tố chồng ngoại tình. Kể từ khi lên xe hoa với doanh nhân Phúc Thành vào năm 2018, cô về quê chồng sinh sống và gần như hạn chế các hoạt động nghệ thuật.

Sau 2 năm kể từ ngày ly hôn, mới đây, trên trang cá nhân, nàng Hậu chia sẻ xúc động về hành trình làm mẹ đơn thân và gửi lời xin lỗi đến hai con. Cô cho biết bản thân cố gắng bù đắp cho các con khi để hai bé thiếu vắng tình thương từ cha.

Khi ly hôn, cô chỉ có ước muốn duy nhất là được nuôi dưỡng hai con dù trong túi cô chưa có đến 100 nghìn đồng. Đặng Thu Thảo gần như rơi vào tình trạng bi quan vì bản thân trầm cảm, kinh tế lại không có, ngoại hình bị “tàn phá”.

Sau 2 năm kể từ ngày ly hôn, mới đây, trên trang cá nhân, nàng Hậu chia sẻ xúc động về hành trình làm mẹ đơn thân và gửi lời xin lỗi đến hai con

Đặng Thu Thảo viết: "Nhớ các con! Thương các con lắm! Mẹ xin lỗi ! Xin lỗi vì tất cả. Làm mẹ đơn thân là điều không ai muốn. Là phụ nữ, có ai mà không muốn được người đàn ông yêu thương, che chở và san sẻ những nhọc nhằn trong cuộc sống. Nhưng nếu không may mắn được như vậy thì tự phải gồng lên để vừa làm cha vừa làm mẹ. Không sao cả! Hành động của mẹ có thể đã tước mất quyền lợi của con nhưng mong một ngày nào đó con hãy hiểu cho lòng mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều! Là mẹ đơn thân tôi vẫn cố mỉm cười. Dù cuộc đời nhiều đắng cay, ngang trái. Hạnh phúc của tôi là đứa con thơ dại. Tôi không ngại ngần khi mang tiếng đơn thân".

Bên cạnh dòng chia sẻ tâm trạng, nàng Hậu còn đăng tải thêm loạt ảnh của cặp song sinh Andy và Tony

Bên cạnh dòng chia sẻ tâm trạng, nàng Hậu còn đăng tải thêm loạt ảnh của cặp song sinh Andy và Tony. Có thể thấy, hai nhóc tì càng lớn càng bụ bẫm, hoạt bát và lém lỉnh. Nàng Hậu cho biết, cô mong các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn để cô yên tâm làm việc, kiếm tiền lo cho tương lai của ba mẹ con. Những chia sẻ của hoa hậu Đặng Thu Thảo thu hút nhiều sự quan tâm. Người hâm mộ không ngừng gửi lời động viên, cảm thông cho số phận của bà mẹ đơn thân.

Có thể thấy, hai nhóc tì càng lớn càng bụ bẫm, hoạt bát và lém lỉnh

Đặng Thu Thảo sinh năm 1995, quê Cần Thơ. Cô đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ của mình, vào tháng 11/2018 người đẹp lên xe hoa với bạn trai doanh nhân quen nhau 3 năm.

Gia đình của Đặng Thu Thảo từng được nhiều người ngưỡng mộ khi cô sinh cặp song sinh vào tháng 8/2020. Sau khi lập gia đình, cô chuyển về sống tại quê chồng ở tỉnh An Giang, hạn chế các hoạt động nghệ thuật. Khi cuộc hôn nhân trắc trở, Đặng Thu Thảo lên TP.HCM để tập trung vào công việc mới là giám đốc cho một phòng khám nha khoa quốc tế.

Nàng Hậu cho biết, cô mong các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn để cô yên tâm làm việc, kiếm tiền lo cho tương lai của ba mẹ con

Đặng Thu Thảo từng cho biết một tháng trước ngày ly hôn, cô từng bị chết lâm sàng vì quá sốc khi nhận được những hình ảnh chồng ngoại tình. “Tôi bị kiệt sức, ngã lăn ra, co giật, sùi bọt mép và mất hơi thở. Lúc đó chồng cũ hô hấp nhân tạo để tôi thở lại và đưa đi cấp cứu” - cô kể.