Chị gái Đặng Thu Thảo tiếp tục 'móc mỉa' Thùy Tiên sau ồn ào gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu: 'Vô ơn là bản chất nên cứ nghĩ nó là vô tâm'?

Hậu trường 03/07/2023 11:14

Ngay sau lời giãi bày của Thùy Tiên, sáng ngày 3/7, Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã đăng tải bài viết gây phẫn nộ được cho là "đá xéo" nàng hậu.

Cách đây ít hôm, ngày 30/6, Hoa hậu Thùy Tiên gây chú ý khi bất ngờ gỡ bỏ danh hiệu "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021" khỏi các trang mạng xã hội của mình. Ngay sau đó, người đẹp còn bị ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) hủy theo dõi. Mặc dù không lâu sau đó, Thùy Tiên đã thiết lập lại danh hiệu trên các nền tảng mạng xã hội.

Chị gái Đặng Thu Thảo tiếp tục 'móc mỉa' Thùy Tiên sau ồn ào gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu: 'Vô ơn là bản chất nên cứ nghĩ nó là vô tâm'? - Ảnh 1
Cách đây ít hôm, ngày 30/6, Hoa hậu Thùy Tiên gây chú ý khi bất ngờ gỡ bỏ danh hiệu "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021" khỏi các trang mạng xã hội của mình
Chị gái Đặng Thu Thảo tiếp tục 'móc mỉa' Thùy Tiên sau ồn ào gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu: 'Vô ơn là bản chất nên cứ nghĩ nó là vô tâm'? - Ảnh 2
Ngay sau đó, người đẹp còn bị ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) hủy theo dõi

Mới đây, tối 2/7, Hoa hậu Thùy Tiên đã có buổi livestream chia sẻ về ồn ào "gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu". Người đẹp thừa nhận bản thân có lỗi khi suy nghĩ quá đơn giản về việc gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu khỏi hồ sơ cá nhân trên Instagram. Song, người đẹp cũng khẳng định mình không phải là người vô ơn.

Cô giãi bày: "Tôi đang cài đặt lại Instagram, nghĩ rằng mình sẽ thay vào hồ sơ một câu nói hay nào đó để thể hiện bản thân, nhưng vì chưa nghĩ ra nên tôi bỏ trống và đi làm việc khác. Lúc đó bà Teresa (Phó chủ tịch của Miss Grand International) đã nhắn tin cho tôi nói về việc này. Ban đầu, tôi thấy chuyện này cũng bình thường, bởi Instagram được xem như một trang cá nhân, có nhiều người cũng để trống. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra là mình vô tư quá và lập tức xin lỗi".

Chị gái Đặng Thu Thảo tiếp tục 'móc mỉa' Thùy Tiên sau ồn ào gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu: 'Vô ơn là bản chất nên cứ nghĩ nó là vô tâm'? - Ảnh 3
Mới đây, tối 2/7, Hoa hậu Thùy Tiên đã có buổi livestream chia sẻ về ồn ào "gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu". Người đẹp cũng khẳng định mình không phải là người vô ơn.

Ngay sau lời giãi bày của Thùy Tiên, sáng ngày 3/7, Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã đăng tải bài viết gây phẫn nộ được cho là "đá xéo" nàng hậu. Cụ thể, chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo viết: "Vô ơn là bản chất nên cứ nghĩ nó là vô tâm. Chỉ có cá sấu mới hay dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. Câu chuyện nào nó cũng có một quá trình. Từ tốt đẹp mà biến quan hệ xấu đi cũng do thái độ và nhân cách sống quá tệ chứ vô tâm, hoàn cảnh cũng chỉ là lý do".

Ngay dưới phần bình luận bài viết, nhiều người đều tỏ thái độ bức xúc, để lại nhiều bình luận chỉ trích chị gái Đặng Thu Thảo "suốt ngày thích đi kiếm chuyện". Một số người còn cà khịa về việc Đặng Thùy Trang uất ức khi "thua" vụ kiện hoa hậu Thùy Tiên.

Chị gái Đặng Thu Thảo tiếp tục 'móc mỉa' Thùy Tiên sau ồn ào gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu: 'Vô ơn là bản chất nên cứ nghĩ nó là vô tâm'? - Ảnh 4
Ngay sau lời giãi bày của Thùy Tiên, sáng ngày 3/7, Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã đăng tải bài viết gây phẫn nộ được cho là "đá xéo" nàng hậu

Sau khi phiên tòa sơ thẩm ngày 31/5 kết thúc, bà Đặng Thùy Trang không ít lần nói lời thách thức và cho biết sẽ kiện hoa hậu Thùy Tiên đến cùng. Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 31/5, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự giữa bà Đặng Thùy Trang và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Tại tòa, đại diện VKS nêu quan điểm cho rằng chưa có căn cứ để xác định hoa hậu Thùy Tiên đã xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà Thùy Trang.

HĐXX nhận định căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như phần tranh tụng công khai tại phiên tòa, có cơ sở để xác định lời khai của bà Trang là không thống nhất.

Chị gái Đặng Thu Thảo tiếp tục 'móc mỉa' Thùy Tiên sau ồn ào gỡ bỏ danh hiệu hoa hậu: 'Vô ơn là bản chất nên cứ nghĩ nó là vô tâm'? - Ảnh 5
Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, bà Đặng Thùy Trang không ít lần nói lời thách thức và cho biết sẽ kiện hoa hậu Thùy Tiên đến cùng

Theo tòa, bà Trang cũng không có quyền thay ông Trọng để đòi số tiền được cho là do bà Thùy Tiên vay.

Do đó, HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Thùy Trang về việc đòi bà Thùy Tiên số tiền 1,5 tỉ đồng. Tòa cũng bác yêu cầu đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm số tiền 14,9 triệu đồng của Đặng Thùy Trang... Ngoài ra, tòa cũng đình chỉ yêu cầu của bà Trang yêu cầu bà Tiên bồi thường thiệt hại số tiền 932 triệu đồng.

Thùy Tiên chính thức lên tiếng việc gỡ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, hé lộ mối quan hệ với ông Nawat

Thùy Tiên chính thức lên tiếng việc gỡ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, hé lộ mối quan hệ với ông Nawat

Thùy Tiên cho biết ngay sau khi trò chuyện cùng bà Teresa, cô đã cập nhật lại danh hiệu của mình trên Instagram. Tuy nhiên lúc đó, sự hiểu lầm với ông Nawat đã quá lớn.

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