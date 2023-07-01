Xôn xao việc Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ông Nawat liền có động thái đáp trả 'cực gắt' khiến nàng hậu phải 'quay xe'?

Hậu trường 01/07/2023 08:49

Hiện tại, Thùy Tiên và ông Nawat đều chưa có phản hồi nào về sự việc.

Chiều ngày 30/6, cộng đồng fan sắc đẹp phát hiện dòng giới thiệu "Miss Grand International 2021" đã biến mất khỏi các tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Thùy Tiên. Sự việc khiến dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán, không biết chuyện gì đã xảy ra khiến nàng hậu có hành động như vậy?

Xôn xao việc Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ông Nawat liền có động thái đáp trả 'cực gắt' khiến nàng hậu phải 'quay xe'? - Ảnh 1
Chiều ngày 30/6, cộng đồng fan sắc đẹp phát hiện dòng giới thiệu "Miss Grand International 2021" đã biến mất khỏi các tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Thùy Tiên

Không lâu sau đó, tối ngày 30/6, fan sắc đẹp Việt lại tiếp tục xôn xao khi phát hiện ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International đã có thông thái bỏ theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên trên Instagram. Điều này khiến nhiều người cho rằng vị chủ tịch đã tỏ rõ thái độ tức giận khi biết nàng hậu gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Xôn xao việc Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ông Nawat liền có động thái đáp trả 'cực gắt' khiến nàng hậu phải 'quay xe'? - Ảnh 2
Không lâu sau đó, tối ngày 30/6, fan sắc đẹp Việt lại tiếp tục xôn xao khi phát hiện ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International đã có thông thái bỏ theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên trên Instagram

Tuy nhiên, sau khi ông Nawat "unfollow" Thùy Tiên, mỹ nhân sinh năm 1998 đã thiết lập lại danh hiệu trên trang cá nhân. Hành động này đã gây khó hiểu cho toàn bộ công chúng. Hiện tại, Thùy Tiên và ông Nawat đều chưa có phản hồi nào về sự việc.

Xôn xao việc Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ông Nawat liền có động thái đáp trả 'cực gắt' khiến nàng hậu phải 'quay xe'? - Ảnh 3
Xôn xao việc Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ông Nawat liền có động thái đáp trả 'cực gắt' khiến nàng hậu phải 'quay xe'? - Ảnh 4
Sau khi ông Nawat "unfollow" Thùy Tiên, mỹ nhân sinh năm 1998 đã thiết lập lại danh hiệu trên trang cá nhân

Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Miss Grand International vào năm 2021. Trong suốt quá trình đương nhiệm, cô được cho là nàng Hậu mà chủ tịch Nawat cưng chiều nhất. Thùy Tiên còn gọi ông Nawat là "papa" và được ông mời đến nhà riêng chơi. Đồng thời, khi nói về Thuỳ Tiên, chủ tịch Miss Grand cũng luôn tỏ ra tự hào và cho rằng mỹ nhân Sài Thành là người thành công nhất lịch sử đấu trường nhan sắc này kể từ khi cuộc thi "khai sinh lập địa". 

Xôn xao việc Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ông Nawat liền có động thái đáp trả 'cực gắt' khiến nàng hậu phải 'quay xe'? - Ảnh 5
Khi nói về Thuỳ Tiên, chủ tịch Miss Grand cũng luôn tỏ ra tự hào và cho rằng mỹ nhân Sài Thành là người thành công nhất lịch sử đấu trường nhan sắc này kể từ khi cuộc thi "khai sinh lập địa".

Mặt khác, nhiều khán giả cho rằng việc Thuỳ Tiên gỡ danh hiệu là hoàn toàn bình thường, không đáng để tranh cãi. Thực tế trước Thùy Tiên, nhiều hoa hậu nổi tiếng trên thế giới cũng từng có hành động này.

Cụ thể, hồi tháng 3, trên trang cá nhân có hơn 220.000 người theo dõi, Hoa hậu Quốc tế 2019 Bint Sireethorn Leearamwat đã xóa bỏ danh hiệu Miss International khỏi phần tiểu sử của mình. Cô chỉ giữ lại thông tin giới thiệu mình là diễn viên. 

Mới đây, sau khi được bổ nhiệm thành Hoa hậu Siêu quốc gia Ecuador 2023, người đẹp Andrea Aguilera cũng xóa bỏ danh hiệu Á hậu Hòa bình Quốc tế trên trang Instagram cá nhân có hơn 100.000 người theo dõi.

Xôn xao việc Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, ông Nawat liền có động thái đáp trả 'cực gắt' khiến nàng hậu phải 'quay xe'? - Ảnh 6
Thực tế trước Thùy Tiên, nhiều hoa hậu nổi tiếng trên thế giới cũng từng có hành động gỡ bỏ danh hiệu như thế này

Trước đó, người đẹp Paraguay - Nadia Ferrira cũng xóa bỏ danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe 2021 khỏi trang Instagram có 2 triệu người theo dõi của cô.

Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach xóa bỏ danh hiệu khỏi trang cá nhân. Tuy nhiên hiện tại, cô cập nhật lại với dòng thông tin "cựu Hoa hậu Hoàn vũ". Trước đó, Paulina Vega - Hoa hậu Hoàn vũ 2014 cũng hành động tương tự.

Tháng 12/2021, Hoa hậu H'Hen Niê cũng gỡ bỏ danh hiệu Top 5 Miss Universe 2018 khỏi phần tiểu sử. Hiện tại, danh hiệu này đã được cập nhật lại trên Instagram của cô.

 

2 nàng hậu Việt trên thảm đỏ quốc tế: Thuỳ Tiên cuốn hút, H'Hen Niê tỏa sáng bởi điều này

2 nàng hậu Việt trên thảm đỏ quốc tế: Thuỳ Tiên cuốn hút, H'Hen Niê tỏa sáng bởi điều này

Thuỳ Tiên và H'Hen Niê là 2 khách mời danh dự có mặt trên thảm đỏ lễ ra mắt phim tại Philippines.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thuỳ Tiên ông Nawat Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 17 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 17 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi