Hiện tại, Thùy Tiên và ông Nawat đều chưa có phản hồi nào về sự việc.

Chiều ngày 30/6, cộng đồng fan sắc đẹp phát hiện dòng giới thiệu "Miss Grand International 2021" đã biến mất khỏi các tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Thùy Tiên. Sự việc khiến dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán, không biết chuyện gì đã xảy ra khiến nàng hậu có hành động như vậy? Chiều ngày 30/6, cộng đồng fan sắc đẹp phát hiện dòng giới thiệu "Miss Grand International 2021" đã biến mất khỏi các tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Thùy Tiên Không lâu sau đó, tối ngày 30/6, fan sắc đẹp Việt lại tiếp tục xôn xao khi phát hiện ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International đã có thông thái bỏ theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên trên Instagram. Điều này khiến nhiều người cho rằng vị chủ tịch đã tỏ rõ thái độ tức giận khi biết nàng hậu gỡ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.



Không lâu sau đó, tối ngày 30/6, fan sắc đẹp Việt lại tiếp tục xôn xao khi phát hiện ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International đã có thông thái bỏ theo dõi Hoa hậu Thùy Tiên trên Instagram Tuy nhiên, sau khi ông Nawat "unfollow" Thùy Tiên, mỹ nhân sinh năm 1998 đã thiết lập lại danh hiệu trên trang cá nhân. Hành động này đã gây khó hiểu cho toàn bộ công chúng. Hiện tại, Thùy Tiên và ông Nawat đều chưa có phản hồi nào về sự việc. Sau khi ông Nawat "unfollow" Thùy Tiên, mỹ nhân sinh năm 1998 đã thiết lập lại danh hiệu trên trang cá nhân Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Miss Grand International vào năm 2021. Trong suốt quá trình đương nhiệm, cô được cho là nàng Hậu mà chủ tịch Nawat cưng chiều nhất. Thùy Tiên còn gọi ông Nawat là "papa" và được ông mời đến nhà riêng chơi. Đồng thời, khi nói về Thuỳ Tiên, chủ tịch Miss Grand cũng luôn tỏ ra tự hào và cho rằng mỹ nhân Sài Thành là người thành công nhất lịch sử đấu trường nhan sắc này kể từ khi cuộc thi "khai sinh lập địa".

Khi nói về Thuỳ Tiên, chủ tịch Miss Grand cũng luôn tỏ ra tự hào và cho rằng mỹ nhân Sài Thành là người thành công nhất lịch sử đấu trường nhan sắc này kể từ khi cuộc thi "khai sinh lập địa". Mặt khác, nhiều khán giả cho rằng việc Thuỳ Tiên gỡ danh hiệu là hoàn toàn bình thường, không đáng để tranh cãi. Thực tế trước Thùy Tiên, nhiều hoa hậu nổi tiếng trên thế giới cũng từng có hành động này. Cụ thể, hồi tháng 3, trên trang cá nhân có hơn 220.000 người theo dõi, Hoa hậu Quốc tế 2019 Bint Sireethorn Leearamwat đã xóa bỏ danh hiệu Miss International khỏi phần tiểu sử của mình. Cô chỉ giữ lại thông tin giới thiệu mình là diễn viên. Mới đây, sau khi được bổ nhiệm thành Hoa hậu Siêu quốc gia Ecuador 2023, người đẹp Andrea Aguilera cũng xóa bỏ danh hiệu Á hậu Hòa bình Quốc tế trên trang Instagram cá nhân có hơn 100.000 người theo dõi. Thực tế trước Thùy Tiên, nhiều hoa hậu nổi tiếng trên thế giới cũng từng có hành động gỡ bỏ danh hiệu như thế này Trước đó, người đẹp Paraguay - Nadia Ferrira cũng xóa bỏ danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe 2021 khỏi trang Instagram có 2 triệu người theo dõi của cô. Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach xóa bỏ danh hiệu khỏi trang cá nhân. Tuy nhiên hiện tại, cô cập nhật lại với dòng thông tin "cựu Hoa hậu Hoàn vũ". Trước đó, Paulina Vega - Hoa hậu Hoàn vũ 2014 cũng hành động tương tự. Tháng 12/2021, Hoa hậu H'Hen Niê cũng gỡ bỏ danh hiệu Top 5 Miss Universe 2018 khỏi phần tiểu sử. Hiện tại, danh hiệu này đã được cập nhật lại trên Instagram của cô.

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