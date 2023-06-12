Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị 'crush' bơ đẹp khiến netizen 'cười ra nước mắt'

Hậu trường 12/06/2023 16:19

Dù là Hoa hậu Hòa bình nhưng Thùy Tiên vẫn bị 'crush' bơ đẹp khiến netizen 'cười ra nước mắt'.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip vui vẻ ghi lại khoảnh khắc cực đáng yêu giữa Thuỳ Tiên và "crush" Bo thúi. Có thể thấy, Thùy Tiên liên tục tạo cơ hội để tiếp cận bé Bo những vẫn bị "crush" bơ đẹp.

Theo đó, nàng Hậu nói với con trai Hòa Minzy: "Bo không cho cô ăn à? Cô đói bụng quá!". Tuy nhiên, mặc cho Thuỳ Tiên than đói bụng, Bo thúi với vẻ mặt lạnh lùng và không quan tâm đến nàng Hậu.

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị 'crush' bơ đẹp khiến netizen 'cười ra nước mắt' - Ảnh 1
Hoa hậu Hòa bình nhưng vẫn bị "crush" lơ đẹp. 

Có thể thấy, Thùy Tiên dường như vẫn rất mê mẩn nhóc tỳ nhà Hòa Minzy. Trước đó, Thuỳ Tiên đã bất ngờ chia sẻ khung ảnh hội ngộ con trai Hoà Minzy tại Hàn Quốc. Trong khung ảnh, cả 2 gây sốt vì những biểu cảm đầy đáng yêu. Đặc biệt, bé Bo còn tặng cho Thuỳ Tiên một nụ hôn trên má siêu dễ thương khiến ai nấy đứng ngồi không yên.

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị 'crush' bơ đẹp khiến netizen 'cười ra nước mắt' - Ảnh 2
Khoảnh khắc siêu đáng yêu của nàng hậu và con trai Hòa Minzy. 

Thùy Tiên từng chia sẻ trên sóng truyền hình rằng mình đã theo dõi từ lâu và dành sự yêu mến cho bé Bo - con trai của Hòa Minzy. Sự kháu khỉnh và thông minh, đáng yêu của quý tử nhà Hòa Minzy đã khiến Thùy Tiên "đổ gục", thậm chí còn xin một "suất" được làm con dâu của Hòa Minzy.

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị 'crush' bơ đẹp khiến netizen 'cười ra nước mắt' - Ảnh 3
Màn tương tác đáng yêu của 2 cô cháu. 

Thực tế, không chỉ Thùy Tiên mà nhiều sao Việt khác là đồng nghiệp của Hòa Minzy cũng dành sự yêu mến đặc biệt cho bé Bo . Quý tử nhà Hòa Minzy dù chỉ vừa 3 tuổi nhưng đã có lượng người hâm mộ không kém mẹ bởi sự đáng yêu, lém lỉnh.

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị 'crush' bơ đẹp khiến netizen 'cười ra nước mắt' - Ảnh 4
Con trai Hòa Minzy được nhiều sao Việt yêu mến nhờ nét thông minh, lém lỉnh. 

"Bo thúi" nhà Hòa Minzy cũng được nhận xét là cậu bé vô cùng tình cảm, hiểu chuyện khi có nhiều khoảnh khắc đáng yêu, bày tỏ tình cảm ngọt ngào với mẹ. Có gương mặt bụ bẫm và rất sáng, bé Bo cũng được kỳ vọng sẽ có cơ duyên nối nghiệp nghệ thuật của mẹ trong tương lai.

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị 'crush' bơ đẹp khiến netizen 'cười ra nước mắt' - Ảnh 5
Nhờ khéo dạy con mà quý tử nhà Hòa Minzy hoạt bát hơn so với các bạn cùng lứa.

Đầu tháng 3/2021, Hoà Minzy đã chính thức chia sẻ thông tin có con trai 2 tuổi với doanh nhân Nguyễn Minh Hải sau thời gian dài giấu kín. Kể từ khi công khai hình ảnh của con trai, Hoà Minzy nhận được nhiều hơn sự chú ý của khán giả. Nữ ca sĩ cũng thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc dễ thương của bé Bo.

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị 'crush' bơ đẹp khiến netizen 'cười ra nước mắt' - Ảnh 6
Bé Bo là con trai của ca sĩ Hòa Minzy.
Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị 'crush' bơ đẹp khiến netizen 'cười ra nước mắt' - Ảnh 7
Hòa Minzy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc dễ thương của bé Bo.
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Dù là một trong những nàng hậu tài sắc vẹn toàn của showbiz, nhưng Thùy Tiên không khỏi trăn trở một ngày nào đó mình sẽ ''hết thời'', thế nên cô nàng luôn chăm chỉ cống hiến không ngừng nghỉ.

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Từ khóa:   Hoa Hậu Quốc Tế Thùy Tiên con trai Hòa Minzy sao Viet

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