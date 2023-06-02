Tại tòa, đại diện VKS nêu quan điểm cho rằng chưa có căn cứ để xác định hoa hậu Thùy Tiên đã xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà Thùy Trang. HĐXX nhận định căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như phần tranh tụng công khai tại phiên tòa, có cơ sở để xác định lời khai của bà Trang là không thống nhất. Theo tòa, bà Trang cũng không có quyền thay ông Trọng để đòi số tiền được cho là do bà Thùy Tiên vay.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Thùy Trang về việc đòi bà Thùy Tiên số tiền 1,5 tỉ đồng. Tòa cũng bác yêu cầu đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm số tiền 14,9 triệu đồng của Đặng Thùy Trang. Ngoài ra, tòa cũng đình chỉ yêu cầu của bà Trang yêu cầu bà Tiên bồi thường thiệt hại số tiền 932 triệu đồng.

Không chỉ vậy, ngay sau phán quyết toà án, chia sẻ với truyền thông, bà Đặng Thùy Trang cho biết: "Tôi cùng luật sư đã chuẩn bị thủ tục, nộp đơn kháng cáo bản án của TAND quận Gò Vấp, TP.HCM. Bản án cấp sơ thẩm này chưa phải kết quả cuối cùng, tôi sẽ chờ phán quyết của toà án cấp phúc thẩm. Tôi mong muốn được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

Như vậy, từ kết quả của tòa án, Hoa hậu Thùy Tiên đã được chứng minh sự trong sạch sau khi vướng loạt ồn ào bấy lâu nay. Trên trang cá nhân, bà Đặng Thuỳ Trang liên tục có động thái không phục đối với kết quả này. Bà cũng từng nhiều lần khẳng định việc sẽ tiép tục kháng cáo: "Còn chơi với nhau tiếp mấy bạn ạ. Chưa kết thúc được. Còn tiếp và tới cùng nhé. Trang chơi tới cùng nha. Có 2 cái 'sự' để lựa chọn nhé!".

Mới đây, ngày 1/6, bà Đặng Thuỳ Trang cũng livestream giao lưu với cư dân mạng về vụ kiện. Bà cho biết mình không thua kiện nên sẽ không có chuyện xin lỗi hay bồi thường cho hoa hậu Thuỳ Tiên: "Tôi xin khẳng định một lần nữa là tôi chưa thua, còn người ta nói thắng thì người ta có quyền nói. Trên tòa không hề nói tôi thua hay thắng, chỉ nói là bác yêu cầu trên đơn thôi. Nếu như tôi bổ sung được các chứng cứ đầy đủ thì khả năng ở những phiên tòa sau sẽ tốt hơn phiên tòa lần này.

Đã thua đâu mà bồi thường, tôi vẫn tiếp tục kháng cáo lên các cấp, còn tới ba cấp nữa mà. Còn tiền án phí thì mình kiện mình phải chịu thôi. Tại sao phải xin lỗi chứ, tôi vẫn đang chuẩn bị tiếp cho phiên tòa tiếp theo, tôi sẽ làm tới cùng. Hôm qua tôi trên tòa nghe rất rõ mà, chỉ là bác các yêu cầu của tôi thôi chứ chẳng hề tuyên thắng, thua hay trắng án gì cả. Chưa tới chung kết mà, càng về sau sẽ có nhiều cái hay hơn".

Bà Đặng Thuỳ Trang cũng livestream giao lưu với cư dân mạng về vụ kiện. Bà cho biết mình không thua kiện nên sẽ không có chuyện xin lỗi hay bồi thường cho hoa hậu Thuỳ Tiên

Những lời chia sẻ của bà Đặng Thuỳ Trang tiếp tục gây xôn xao bàn tán khi một số ý kiến "cà khịa" chị gái Đặng Thu Thảo "ra vẻ" vì thời gian trước còn lên tiếng như sắp thắng kiện nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược.

Về phía hoa hậu Thuỳ Tiên sau khi nhận được kết quả cuối cùng của toà án, nàng hậu đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã yêu thương và tin tưởng suốt thời gian qua:"Sau bao ngày chờ đợi, sự vụ của Tiên cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Thời gian qua là thời gian vô cùng khó khăn của Tiên, bản thân luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan để những người yêu thương mình không phải lo lắng. Vì Tiên biết được rằng, mình không được phép gục ngã dù bất cứ lý do gì. Sau tất cả, Tiên mong rằng những bạn trẻ ngoài kia sẽ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phải luôn tỉnh táo trước mọi sự việc để không bị lừa giống Tiên. Ngày hôm nay Tiên có thể an toàn, nhưng với các cô gái khác thì không thể biết được.

Bài đăng của Thùy Tiên sau khi nhận kết quả thắng kiện

Đồng thời, Hoa hậu Thùy Tiên cũng gửi lời đến những người đã cùng ủng hộ và đồng hành cùng cô suốt thời gian lùm xùm vừa qua. Nàng hậu chia sẻ thêm: "Thùy Tiên chân thành cảm ơn gia đình, Công ty Sen Vàng, ekip đã luôn động viên, sát cánh cùng Tiên ngay cả khi biết được những điều không may có thể sẽ đến. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật và công lý sẽ chiến thắng. Cảm ơn tất cả các nhãn hàng, đối tác đã luôn tin tưởng, lựa chọn Thùy Tiên trong suốt quãng thời gian vừa qua, đã luôn yêu thương dành tặng Thùy Tiên với những lần xuất hiện thật ấn tượng. Chắc chắn rằng, để Thùy Tiên có thể kiên định, nỗ lực không ngừng đó chính là nhờ sự yêu quý vô bờ bến, sẵn sàng bảo vệ Tiên dù bất cứ giá nào của các bạn fan. Cảm ơn vì đã luôn ở đây.

Kết thúc những điều không vui sẽ là một Thùy Tiên thêm phần mạnh mẽ, những dự án ấp ủ cho tương lai sẽ chuẩn bị công bố với cả nhà trong thời gian tới, cùng chờ đón hành trình tiếp theo của Tiên nhé. Một lần nữa, cảm ơn và trân trọng".