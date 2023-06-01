Xôn xao khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên hồi hộp chờ đợi trước giờ công bố kết quả vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang?

Hậu trường 01/06/2023 11:27

Khoảnh khắc Thùy Tiên hồi hộp chờ đợi kết quả vụ kiện thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, trên các diễn đàn xã hội, cư dân mạng lan truyền khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên có loạt phản ứng "lạ" trước giờ tòa thông báo kết quả vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang hôm 31/5. Theo đó, Hoa hậu Thùy Tiên lộ rõ vẻ mệt mỏi, lo lắng và hồi hộp chờ đợi phán xét cuối cùng của tòa án.

Xôn xao khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên hồi hộp chờ đợi trước giờ công bố kết quả vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang? - Ảnh 1
Xôn xao khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên hồi hộp chờ đợi trước giờ công bố kết quả vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang? - Ảnh 2
Xôn xao khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên hồi hộp chờ đợi trước giờ công bố kết quả vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang? - Ảnh 3

Thùy Tiên lộ rõ vẻ lo lắng và hồi hộp chờ đợi phán xét cuối cùng của tòa án

Trước những hình ảnh trên, đông đảo cư dân mạng đã gửi lời động viên đến nàng hậu và hy vọng nàng Hậu sẽ vui vẻ trở lại, sớm lấy lại tinh thần sau nhiều "sóng gió" bủa vây. 

Xôn xao khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên hồi hộp chờ đợi trước giờ công bố kết quả vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang? - Ảnh 4
Xôn xao khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên hồi hộp chờ đợi trước giờ công bố kết quả vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang? - Ảnh 5
Cư dân mạng đã gửi lời động viên đến nàng hậu và hy vọng nàng Hậu.

Theo thông tin từ VTC News, trước đó, sáng ngày 31/5, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) và vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Thùy Tiên và bị đơn là bà Trang. Tại phiên toà, Thuỳ Tiên tiếp tục vắng mặt vì lịch trình ở nước ngoài, đại diện ủy quyền của cô là bà Đỗ Thị Nụ, đại diện pháp lý là luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo đến làm việc. 

Xôn xao khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên hồi hộp chờ đợi trước giờ công bố kết quả vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang? - Ảnh 6
Sáng ngày 31/5, chính thức xét xử vụ kiện giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang.

Đại diện phía Thuỳ Tiên cho rằng sau khi nhập hai vụ kiện, tòa án vẫn chưa tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc Thuỳ Tiên khởi kiện bà Trang, vì thế đại diện hoa hậu sinh năm 1998 thống nhất về việc rút đơn kiện với mong muốn vụ án nhanh chóng được giải quyết, tránh kéo dài. 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đặt câu hỏi cho phía nguyên đơn về việc tại sao bà Đặng Thùy Trang cho Thùy Tiên mượn tiền nhưng nhờ người khác đứng tên. Đại diện của bà Trang cho biết bà Trang sợ không có khả năng đòi nợ nên đã nhờ một người bạn là đàn ông đứng tên.

Xôn xao khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên hồi hộp chờ đợi trước giờ công bố kết quả vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang? - Ảnh 7
Đặng Thùy Trang có đến 3 lần thay đổi lời khai, không thống nhất về nội dung. 

Hội đồng xét xử cũng cho biết về việc bà Trang có đến 3 lần thay đổi lời khai, không thống nhất về nội dung. Trong khi đó, đại diện phía Hoa hậu Thùy Tiên cho biết cô gặp bà Trang khi chưa đủ 18 tuổi. Ở thời điểm cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ diễn ra, bà Trang đã tiếp cận Thùy Tiên, hứa hẹn hỗ trợ cô trong cuộc thi. 

Phía Thùy Tiên cho biết mặc dù cô đặt bút ký biên bản đã nhận tiền, trên thực tế Thùy Tiên không nhận được số tiền nào từ phía bà Trang. Cho đến khi bà Trang đòi nợ, Thùy Tiên không nhận được tiền cũng như bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía bà Trang.

Xôn xao khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên hồi hộp chờ đợi trước giờ công bố kết quả vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang? - Ảnh 8
Thùy Tiên không nhận được số tiền nào từ phía bà Trang.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bố không chấp nhận yêu cầu của bà Trang về việc đòi Thùy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần với số tiền là 14,9 triệu đồng của bà Trang cũng bị bác bỏ. Ngoài ra, tòa cũng đình chỉ yêu cầu của bà Trang về việc đòi Thùy Tiên bồi thường thiệt hại số tiền 932 triệu đồng. 

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