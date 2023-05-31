Đại diện phía Thuỳ Tiên cho rằng sau khi nhập hai vụ kiện, tòa án vẫn chưa tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc Thuỳ Tiên khởi kiện bà Trang, vì thế đại diện hoa hậu sinh năm 1998 thống nhất về việc rút đơn kiện với mong muốn vụ án nhanh chóng được giải quyết, tránh kéo dài.

Theo thông tin từ VTC news, sáng ngày 31/5, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên ( Hoa hậu Thùy Tiên ) và vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Thùy Tiên và bị đơn là bà Trang. Tại phiên toà, Thuỳ Tiên tiếp tục vắng mặt vì lịch trình ở nước ngoài, đại diện ủy quyền của cô là bà Đỗ Thị Nụ, đại diện pháp lý là luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo đến làm việc.

Hội đồng xét xử cũng cho biết về việc bà Trang có đến 3 lần thay đổi lời khai, không thống nhất về nội dung. Trong khi đó, đại diện phía Hoa hậu Thùy Tiên cho biết cô gặp bà Trang khi chưa đủ 18 tuổi. Ở thời điểm cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ diễn ra, bà Trang đã tiếp cận Thùy Tiên, hứa hẹn hỗ trợ cô trong cuộc thi.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đặt câu hỏi cho phía nguyên đơn về việc tại sao bà Đặng Thùy Trang cho Thùy Tiên mượn tiền nhưng nhờ người khác đứng tên. Đại diện của bà Trang cho biết bà Trang sợ không có khả năng đòi nợ nên đã nhờ một người bạn là đàn ông đứng tên.

Phía Thùy Tiên cho biết mặc dù cô đặt bút ký biên bản đã nhận tiền, trên thực tế Thùy Tiên không nhận được số tiền nào từ phía bà Trang. Cho đến khi bà Trang đòi nợ, Thùy Tiên không nhận được tiền cũng như bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía bà Trang.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bố không chấp nhận yêu cầu của bà Trang về việc đòi Thùy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần với số tiền là 14,9 triệu đồng của bà Trang cũng bị bác bỏ. Ngoài ra, tòa cũng đình chỉ yêu cầu của bà Trang về việc đòi Thùy Tiên bồi thường thiệt hại số tiền 932 triệu đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên đã có những chia sẻ sau phiên tòa.

Sau phiên tòa, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi mọi việc đã được làm rõ. Đồng thời, nàng hậu cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, ê-kíp và bạn bè đã luôn ở bênh cạnh, sát cánh cùng mình. Cụ thể, cô chia sẻ: "Toà án chính thức bác đơn tố cáo, Thuỳ Tiên không nợ tiền bất cứ ai. Sau bao ngày chờ đợi, sự vụ của Tiên cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Thời gian qua là thời gian vô cùng khó khăn của Tiên, bản thân luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan để những người yêu thương mình không phải lo lắng. Vì Tiên biết được rằng, mình không được phép gục ngã dù bất cứ lý do gì.

Sau tất cả, Tiên mong rằng những bạn trẻ ngoài kia sẽ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phải luôn tỉnh táo trước mọi sự việc để không bị lừa giống Tiên. Ngày hôm nay Tiên có thể an toàn, nhưng với các cô gái khác thì không thể biết được. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật và công lý sẽ chiến thắng. Kết thúc những điều không vui sẽ là một Thuỳ Tiên thêm phần mạnh mẽ, những dự án ấp ủ cho tương lai sẽ chuẩn bị công bố với cả nhà trong thời gian tới, cùng chờ đón hành trình tiếp theo của Tiên nhé. Một lần nữa, cảm ơn và trân trọng".

Ngay khi biết tin Thuỳ Tiên thắng kiện, nhiều nghệ sĩ lẫn đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đồng loạt gửi những lời chúc mừng đến Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021.

Nhiều nghệ sĩ Vbiz gửi những lời chúc mừng đến Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021.

Ngoài các nghệ sĩ Vbiz, đông đảo cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng tới Thuỳ Tiên đã được minh oan.

Cư dân mạng gửi lời chúc mừng tới Thuỳ Tiên.

Thời gian qua dù chịu nhiều tai tiếng từ vụ kiện nhưng Hoa hậu Thùy Tiên vẫn ghi điểm với công chúng khi chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Cô cũng nhận được sự quan tâm và yêu mến khi xây dựng nội dung tích cực, lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng thông qua những dự án, hoạt động cộng đồng. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1998 đang có chuyến công tác tại nước ngoài.