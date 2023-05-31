TAND quận Gò Vấp đã ra quyết định nhập hai vụ án giữa bà Đặng Thùy Trang (nguyên đơn) trong vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản (bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên) với vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà hoa hậu Thùy Tiên làm nguyên đơn (bị đơn là bà Thùy Trang).

Tại tòa, đại diện VKS nêu quan điểm cho rằng chưa có căn cứ để xác định hoa hậu Thùy Tiên đã xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà Thùy Trang. HĐXX nhận định căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như phần tranh tụng công khai tại phiên tòa, có cơ sở để xác định lời khai của bà Trang là không thống nhất.

Chủ toạ phiên toà, thẩm phán Lê Minh Loan cho biết: TAND quận Gò Vấp chưa có quyết định tách vụ án. Do đó, vụ bà Thùy Tiên và bà Thùy Trang "kiện qua kiện lại" sẽ được giải quyết trong phiên tòa này. Cho rằng sau khi nhập vụ án, tòa án chưa tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc bà Thùy Tiên kiện bà Thùy Trang, để vụ án được giải quyết nhanh hơn, phía bà Thùy Tiên xin rút yêu cầu khởi kiện.

Theo tòa, bà Trang cũng không có quyền thay ông Trọng để đòi số tiền được cho là do bà Thùy Tiên vay. Do đó, HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Thùy Trang về việc đòi bà Thùy Tiên số tiền 1,5 tỉ đồng. Tòa cũng bác yêu cầu đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm số tiền 14,9 triệu đồng của Đặng Thùy Trang... Ngoài ra, tòa cũng đình chỉ yêu cầu của bà Trang yêu cầu bà Tiên bồi thường thiệt hại số tiền 932 triệu đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng sau kh thắng kiện vụ bị đòi nợ

Sau khi được tuyên thắng kiện, Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân của mình. cô viết: "Sau bao ngày chờ đợi, sự vụ của Tiên cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Thời gian qua là thời gian vô cùng khó khăn của Tiên, bản thân luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan để những người yêu thương mình không phải lo lắng. Vì Tiên biết được rằng, mình không được phép gục ngã dù bất cứ lý do gì. Sau tất cả, Tiên mong rằng những bạn trẻ ngoài kia sẽ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phải luôn tỉnh táo trước mọi sự việc để không bị lừa giống Tiên. Ngày hôm nay Tiên có thể an toàn, nhưng với các cô gái khác thì không thể biết được.

Đồng thời, Hoa hậu Thuỳ Tiên cũng gửi lời đến những người đã cùng ủng hộ và đồng hành cùng cô suốt thời gian lùm xùm vừa qua. Nàng hậu chia sẻ thêm: "Thùy Tiên chân thành cảm ơn gia đình, Công ty Sen Vàng, ekip đã luôn động viên, sát cánh cùng Tiên ngay cả khi biết được những điều không may có thể sẽ đến. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật và công lý sẽ chiến thắng. Cảm ơn tất cả các nhãn hàng, đối tác đã luôn tin tưởng, lựa chọn Thuỳ Tiên trong suốt quãng thời gian vừa qua, đã luôn yêu thương dành tặng Thuỳ Tiên với những lần xuất hiện thật ấn tượng. Chắc chắn rằng, để Thuỳ Tiên có thể kiên định, nỗ lực không ngừng đó chính là nhờ sự yêu quý vô bờ bến, sẵn sàng bảo vệ Tiên dù bất cứ giá nào của các bạn fan. Cảm ơn vì đã luôn ở đây

Kết thúc những điều không vui sẽ là một Thuỳ Tiên thêm phần mạnh mẽ, những dự án ấp ủ cho tương lai sẽ chuẩn bị công bố với cả nhà trong thời gian tới, cùng chờ đón hành trình tiếp theo của Tiên nhé. Một lần nữa, cảm ơn và trân trọng".