Tại phiên tòa hôm nay, Hoa hậu Thùy Tiên tiếp tục vắng mặt (có đại diện theo ủy quyền) trong khi bà Trang có mặt.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 31/5, TAND quận Gò Vấp (TPHCM) mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự giữa bà Đặng Thùy Trang và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên .

Cho rằng sau khi nhập vụ án, tòa án chưa tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc bà Thùy Tiên kiện bà Thùy Trang, để vụ án được giải quyết nhanh hơn, phía bà Thùy Tiên xin rút yêu cầu khởi kiện.

Chủ toạ phiên toà, thẩm phán Lê Minh Loan cho biết: TAND quận Gò Vấp chưa có quyết định tách vụ án. Do đó, vụ bà Thùy Tiên và bà Thùy Trang "kiện qua kiện lại" sẽ được giải quyết trong phiên tòa này.

Tại tòa, đại diện VKS nêu quan điểm cho rằng chưa có căn cứ để xác định hoa hậu Thùy Tiên đã xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà Thùy Trang.

HĐXX nhận định căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như phần tranh tụng công khai tại phiên tòa, có cơ sở để xác định lời khai của bà Trang là không thống nhất.

Theo tòa, bà Trang cũng không có quyền thay ông Trọng để đòi số tiền được cho là do bà Thùy Tiên vay.

Do đó, HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Thùy Trang về việc đòi bà Thùy Tiên số tiền 1,5 tỉ đồng. Tòa cũng bác yêu cầu đòi bồi thường danh dự, nhân phẩm số tiền 14,9 triệu đồng của Đặng Thùy Trang... Ngoài ra, tòa cũng đình chỉ yêu cầu của bà Trang yêu cầu bà Tiên bồi thường thiệt hại số tiền 932 triệu đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên bị và Đặng Thùy Trang tố quỵt nợ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, theo đơn khởi kiện, bà Trang cho biết tháng 6/2017, do cần tiền để tham gia cuộc thi “Hoa Khôi Nam Bộ 2017” nên hoa hậu Thùy Tiên khi đó đã chủ động đề nghị bà Trang cho vay số tiền 1,5 tỉ đồng, với mục tiêu có giải trong top 3.

Đến ngày 12/7/2017, bà Trang đồng ý cho Thùy Tiên vay số tiền trên. Cùng thời điểm, chồng bà Trang có bán xe ô tô của mình, bên mua xe trả tiền mặt nên bà Trang lấy tiền đó đưa trực tiếp cho Thùy Tiên.

Ngày đưa tiền cho bà Tiên (12/7/2017), chồng bà Trang có nhờ bạn là ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay tiền, còn bà Trang là người làm chứng; bà Tiên cũng đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền.

Theo biên bản xác nhận nợ, bà Tiên phải trả tiền trong thời hạn một năm kể từ ngày ký xác nhận nợ, mỗi tháng bà Tiên phải có nghĩa vụ thanh toán một phần khoản nợ này. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ (ngày 21/7/2018), bà Tiên không thanh toán số tiền nêu trên cho bà Trang.

HĐXX nhận định căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như phần tranh tụng công khai tại phiên tòa, có cơ sở để xác định lời khai của bà Trang là không thống nhất - Ảnh: Dân Trí

Từ đó, bà Trang đề nghị TAND quận Gò Vấp xem xét, quyết định buộc bà Tiên phải trả cho mình tổng số tiền là hơn 2,4 tỉ đồng. Đồng thời, buộc bà Tiên phải xin lỗi, cải chính công khai trên ba trang báo do bà Trang lựa chọn.

Về phía hoa hậu Thùy Tiên, vào tháng 9/2022, nàng hậu cũng đã khởi kiện bà Trang ra TAND quận Gò Vấp về việc bà Trang có những bài viết đăng tải trên mạng xã hội xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với mình. Đồng thời, yêu cầu tòa tuyên buộc bà Trang bồi thường khoản tiền 387 triệu đồng thiệt hại về vật chất và tinh thần.