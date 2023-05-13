Hiện tại, Thùy Tiên vẫn đang là một trong những Hoa hậu chăm chỉ, có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Việt Nam. Bên cạnh xuất hiện ở loạt sự kiện lớn, nắm trong tay nhiều hợp đồng “khủng” với nhiều nhãn hàng, cô cũng tích cực tham gia, lan tỏa và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Thùy Tiên luôn là cái tên được quan tâm tại Việt Nam khi liên tiếp nhiều tháng góp mặt trong các bảng xếp hạng người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội.

Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International Queen 2021

Mới đây, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2011 lại tung ra cả loạt ảnh chụp bằng cam thường, không hề dùng filter chỉnh sửa hay chỉnh sáng. Các bức ảnh đều hơi thiếu sáng do chụp trong không gian triển lãm ảnh khiến Thùy Tiên kém lung linh hơn bình thường.