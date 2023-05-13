Loạt ảnh mới nhất qua camera thường của Thùy Tiên gây chú ý.
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Hiện tại, Thùy Tiên vẫn đang là một trong những Hoa hậu chăm chỉ, có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Việt Nam. Bên cạnh xuất hiện ở loạt sự kiện lớn, nắm trong tay nhiều hợp đồng “khủng” với nhiều nhãn hàng, cô cũng tích cực tham gia, lan tỏa và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Thùy Tiên luôn là cái tên được quan tâm tại Việt Nam khi liên tiếp nhiều tháng góp mặt trong các bảng xếp hạng người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội.
Mới đây, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2011 lại tung ra cả loạt ảnh chụp bằng cam thường, không hề dùng filter chỉnh sửa hay chỉnh sáng. Các bức ảnh đều hơi thiếu sáng do chụp trong không gian triển lãm ảnh khiến Thùy Tiên kém lung linh hơn bình thường.
Dân tình đã được phen xôn xao khi bất ngờ phát hiện loạt ảnh qua camera thường của Thùy Tiên bỗng xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn hâm mộ sắc đẹp. Dường như ngay lập tức, khoảnh khắc "không filter" của nàng Hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về lượt tương tác "khủng".
Tuy nhiên, nàng hậu vẫn khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì dù xuất hiện qua góc máy thường, mỹ nhân Sài Thành vẫn giữ được nét đẹp kiêu sa, cùng với đó là thần thái sang chảnh hút mắt người nhìn. Có thể thấy, sở hữu làn da trắng sáng ít khuyết điểm, người đẹp 9x không ngại phô bày nhan sắc trước ống kính "thật" một cách đầy tự tin.
Trước đây, nàng hậu cũng chẳng ngại đăng tải ảnh mặt mộc, mặc đồ bộ đi bán hàng rong ngoài đường, đi dép tổ ong hoặc chụp khi ngái ngủ, khiến khán giả thích thú trước một Thùy Tiên đầy thân thiện, dễ thương.
Với việc nỗ lực không ngừng và chăm chỉ hoạt động, Thùy Tiên vẫn ngày càng gặt hái thêm nhiều thành công. Từ đó, sức hút cũng như sự mến mộ của khán giả dành cho nàng hậu dường như cũng chưa hề giảm.