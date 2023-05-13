Hoa hậu Thùy Tiên lộ nhan sắc thực sự qua ống kinh camera thường, liệu có còn lung linh?

Hậu trường 13/05/2023 17:20

Loạt ảnh mới nhất qua camera thường của Thùy Tiên gây chú ý.

Hiện tại, Thùy Tiên vẫn đang là một trong những Hoa hậu chăm chỉ, có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Việt Nam. Bên cạnh xuất hiện ở loạt sự kiện lớn, nắm trong tay nhiều hợp đồng “khủng” với nhiều nhãn hàng, cô cũng tích cực tham gia, lan tỏa và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Thùy Tiên luôn là cái tên được quan tâm tại Việt Nam khi liên tiếp nhiều tháng góp mặt trong các bảng xếp hạng người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội. 

Hoa hậu Thùy Tiên lộ nhan sắc thực sự qua ống kinh camera thường, liệu có còn lung linh? - Ảnh 1
Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International Queen 2021

Mới đây, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2011 lại tung ra cả loạt ảnh chụp bằng cam thường, không hề dùng filter chỉnh sửa hay chỉnh sáng. Các bức ảnh đều hơi thiếu sáng do chụp trong không gian triển lãm ảnh khiến Thùy Tiên kém lung linh hơn bình thường.

Hoa hậu Thùy Tiên lộ nhan sắc thực sự qua ống kinh camera thường, liệu có còn lung linh? - Ảnh 2
Người đẹp kém lung linh hơn bình thường do điều kiện ánh sáng yếu.

Dân tình đã được phen xôn xao khi bất ngờ phát hiện loạt ảnh qua camera thường của Thùy Tiên bỗng xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn hâm mộ sắc đẹp. Dường như ngay lập tức, khoảnh khắc "không filter" của nàng Hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về lượt tương tác "khủng".

Hoa hậu Thùy Tiên lộ nhan sắc thực sự qua ống kinh camera thường, liệu có còn lung linh? - Ảnh 3
Thùy Tiên được nhận xét là vẫn giữ được nét đẹp kiêu sa.

Tuy nhiên, nàng hậu vẫn khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì dù xuất hiện qua góc máy thường, mỹ nhân Sài Thành vẫn giữ được nét đẹp kiêu sa, cùng với đó là thần thái sang chảnh hút mắt người nhìn. Có thể thấy, sở hữu làn da trắng sáng ít khuyết điểm, người đẹp 9x không ngại phô bày nhan sắc trước ống kính "thật" một cách đầy tự tin. 

Hoa hậu Thùy Tiên lộ nhan sắc thực sự qua ống kinh camera thường, liệu có còn lung linh? - Ảnh 4
Khán giả nhận xét nhan sắc cô nàng thăng hạng hơn cả hồi mới đăng quang 

Trước đây, nàng hậu cũng chẳng ngại đăng tải ảnh mặt mộc, mặc đồ bộ đi bán hàng rong ngoài đường, đi dép tổ ong hoặc chụp khi ngái ngủ, khiến khán giả thích thú trước một Thùy Tiên đầy thân thiện, dễ thương.

Hoa hậu Thùy Tiên lộ nhan sắc thực sự qua ống kinh camera thường, liệu có còn lung linh? - Ảnh 5
Thùy Tiên được xem là người khởi xướng cho trào lưu mặt mộc 

Với việc nỗ lực không ngừng và chăm chỉ hoạt động, Thùy Tiên vẫn ngày càng gặt hái thêm nhiều thành công. Từ đó, sức hút cũng như sự mến mộ của khán giả dành cho nàng hậu dường như cũng chưa hề giảm. 

Hoa hậu Thùy Tiên lộ nhan sắc thực sự qua ống kinh camera thường, liệu có còn lung linh? - Ảnh 6
Thùy Tiên giản dị khi hóa thân thành tài xế công nghệ 

 

Lý do Hoa hậu Thùy Tiên vắng mặt tại phiên xét xử vụ kiện bị đòi 2,4 tỷ đồng

Lý do Hoa hậu Thùy Tiên vắng mặt tại phiên xét xử vụ kiện bị đòi 2,4 tỷ đồng

Ngày 8/5, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) mở phiên xét xử vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang.

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