Ngày 8/5, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) mở phiên xét xử vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 8/5, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) mở phiên xét xử vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang, vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa bà Đặng Thùy Trang (nguyên đơn) và bị đơn là hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Tuy nhiên, cả hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang đều ủy quyền cho luật sư chứ không trực tiếp tham dự phiên tòa.

Hoa hậu Thùy Tiên (trái) và bà Đặng Thùy Trang (phải) - Ảnh: Internet Trước đó, TAND quận Gò Vấp đã quyết định nhập 2 vụ kiện này vào thành một. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 3/11/2022, TAND quận Gò Vấp thụ lý vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên). Dựa vào đơn kiện, bà Trang cho rằng tháng 6-2017, bà Tiên vay bà Trang 1,5 tỉ đồng để tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 trong thời hạn một năm. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ, bà Tiên không trả số tiền trên.

Từ đó, bà Trang khởi kiện bà Tiên, yêu cầu tòa án buộc bà Tiên trả cho bà 1,5 tỉ đồng tiền nợ; bồi thường thiệt hại 932 triệu đồng, tổng cộng là 2,4 tỉ đồng. Đồng thời, buộc bà Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba báo. Cả hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang đều ủy quyền cho luật sư chứ không trực tiếp tham dự phiên tòa - Ảnh: Internet Cùng thời điểm này, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng khởi kiện bà Đặng Thùy Trang ra TAND quận Gò Vấp. Ngày 4/11/2022, TAND quận Gò Vấp đã thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là hoa hậu Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang. Theo đơn kiện, bà Tiên yêu cầu tòa án buộc bà Trang chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của bà, đưa thông tin sai sự thật về bà trên các trang mạng xã hội. Buộc bà Trang gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có thông tin, hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà, đính chính thông tin và xin lỗi bà. Đồng thời, hoa hậu Thùy Tiên cũng yêu cầu tòa buộc bà Trang bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho bà 387,6 triệu đồng.

Xót xa người thân, bạn bè tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng Vào sáng ngày 8/5, đông đảo người thân và bạn bè có mặt từ sớm tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (Quận Gò Vấp, TPH.CM) để phúng viếng, tiễn đưa NSƯT Hồng Vy về nơi an nghỉ cuối cùng.

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