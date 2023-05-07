Tin buồn: Nghệ sĩ La Kính qua đời sau cơn bạo bệnh

Hậu trường 07/05/2023 12:34

Nghệ sĩ La Kính đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9 giờ 5 phút ngày 7/5 tại nhà riêng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, gia đình nghệ sĩ La Kính cho biết ông mang nhiều chứng bệnh, sau thời gian điều trị nhưng vì tuổi cao sức yếu - người đóng vai Mã Ngưu đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9 giờ 5 phút ngày 7/5 tại nhà riêng.

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Nghệ sĩ La Kính - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Ông tên thật Nguyễn Kim Kính sinh năm 1952, đi theo nghề diễn viên từ lúc còn trẻ với nghệ danh La Kính. Ông chuyên trị những vai kép độc trên sân khấu cải lương. Ông từng được khán giả yêu mến qua phong cách thể hiện nhiều vai kép độc, dạng vai phản diện tạo nên những xung đột trong các vở cải lương: "Đồng tiền đẫm máu", "Bức tranh thôn dã", "Lá thắm chỉ hồng", "Vụ án đồng Nọc nạn"…

Trong đó, nghệ sĩ La Kính kể rằng khán giả từng rất ghét ông vì vai Mã Ngưu trong vở "Vụ án Mã Ngưu" trên sân khấu đoàn Trung Hiếu cách đây 30 năm. Dẫu bị ghét, ông vẫn tự hào vì chọn đúng lối đi. Những vai phản diện đã đồng hành cùng ông từ năm 24 tuổi.

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Nghệ sĩ La Kính (bên phải) trong vai Mã Ngưu và diễn viên Khả Vân trong vở "Vụ án Mã Ngưu" - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu trong chương trình "Những kép độc trên sân khấu cải lương" do Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP HCM thực hiện đã diễn ra tại Nhà hát TP. Chương trình đã quy tụ các nghệ sĩ từng thể hiện thành công những vai diễn phản diện (kép độc): NSƯT Hùng Minh, NSƯT Trường Sơn, nghệ sĩ Thanh Phú, La Kính, Công Minh, Chí Bảo, Khánh Tuấn…

Nghệ sĩ La Kính đã từng bộc bạch trong nghề diễn viên, ông thích nhất là thể hiện vai kép độc. Ông sống rất nghĩa tình, luôn giúp đỡ nghệ sĩ đồng nghiệp. Sự ra đi của ông để lại nhiều thương tiếc cho đồng nghiệp.

Tang lễ của nghệ sĩ La Kính được tổ chức tại 121 Phan Đăng Lưu - phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM. Lễ động quan ngày 10/5 sau đó hỏa táng.

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