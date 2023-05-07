'MC nức tiếng miền Tây' Anh Thơ hé lộ lý do đột ngột 'biến mất', có mối quan hệ đặc biệt với ca sĩ Quốc Đại

MC Anh Thơ vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả với hơn 15 năm theo nghề. Có thời điểm, cô cùng lúc dẫn đến 18 chương trình lớn trên truyền hình Vĩnh Long và phủ sóng khắp các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, thời gian qua, Anh Thơ đột ngột 'biến mất', hạn chế xuất hiện trên truyền hình khiến không ít khán giả thắc mắc về cuộc sống hiện tại của cô.

Mới đây, trong chương trình truyền hình, MC Anh Thơ đã trải lòng về lý do cô chọn cuộc sống im ắng. Nữ MC chia sẻ: "Tôi vào nghề khá sớm, bắt đầu từ năm 20 tuổi đã xuất hiện trên truyền hình. Đến năm 21 tuổi, tôi gần như "chiếm sóng" ở các đài truyền hình miền Tây. Tôi đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt mười mấy năm qua. Cho đến khi dịch Covid-19 đưa tôi vào thế phải nghỉ thì tôi mới thật sự sống cho chính mình".

Kể từ đó, nữ MC hướng đến cuộc sống mà mình mơ ước, cũng như dành thời gian cho con gái và cha mẹ. Khi rảnh rỗi, người đẹp nấu những món ăn yêu thích. Với Anh Thơ, vào bếp là khoảng thời gian giúp cô giải tỏa căng thẳng, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Dù gần chục năm qua, cô không tự đi siêu thị, những gì cần thiết trong cuộc sống đều có trợ lý lo cho Anh Thơ nhưng khi cần thì nữ MC đều có thể tự mình làm tất cả mọi thứ.

MC Anh Thơ cũng tiết lộ tháng nào cô cũng đưa con gái và cha mẹ đi du lịch, đến mức có người nhận xét cô "hưởng thụ vội". Song, Anh Thơ cho rằng bản thân cô không biết cha mẹ mình có thể còn khỏe mạnh đến lúc nào, nên buộc cô phải "vội".

MC Anh Thơ cũng tiết lộ tháng nào cô cũng đưa con gái và cha mẹ đi du lịch - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Anh Thơ cũng khoe không gian sống của mình gắn liền với các chương trình an sinh xã hội và thiện nguyện, có hình ảnh luôn bình dân, gần gũi với những người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Anh Thơ cũng khoe không gian sống của mình gắn liền với các chương trình an sinh xã hội và thiện nguyện - Ảnh: Internet

Được biết, con gái của Anh Thơ là bé Thỏ, năm nay 12 tuổi, sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ. Khi nhận xét về mẹ, cô bé bộc bạch: "Cái gì của má, con cũng thương hết. Má bận nhưng má vẫn dành thời gian bên con nên con không thấy thiếu tình thương của má".

Con gái của Anh Thơ sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ - Ảnh: Internet

Cũng trong chương trình, MC Anh Thơ cũng đã hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa cô và ca sĩ Quốc Đại. Theo đó, Anh Thơ và ca sĩ Quốc Đại có mối thân tình với nhau từ khi nữ MC gặp biến cố về công việc cũng như đời tư vài năm trước. Cô tiết lộ giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời mình và chiếc phao cứu sinh đã giúp bản thân vượt qua không ai khác là Quốc Đại.

Cô tiết lộ giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời mình và chiếc phao cứu sinh đã giúp bản thân vượt qua không ai khác là Quốc Đại - Ảnh: Internet

Anh Thơ hiện tại là mẹ đơn thân. Tuy cuộc sống của hai mẹ con Anh Thơ rất tốt, nhưng không phải ai cũng biết, cô từng có lúc rơi vào cảnh rất khó khăn, bao nhiêu biến cố đều ập đến cùng lúc, từ công việc đến tình cảm riêng tư.

MC Anh Thơ hiện tại là mẹ đơn thân - Ảnh: Internet

Khi bấp bênh, khủng hoảng nhất, Anh Thơ đã ngồi khóc trong toilet. Đúng lúc đó, ca sĩ Quốc Đại gọi điện hỏi thăm. Khi ấy, Anh Thơ chỉ nói được hai chữ: "Tám ơi", rồi khóc nức nở. Đến khi Anh Thơ bay vào Sài Gòn, Quốc Đại đã ra đón cô về nhà anh dù lúc đó là 3 giờ sáng.

Từ đó, cô và ca sĩ Quốc Đại trở thành anh em thân thiết đến tận bây giờ. Nữ MC lúc nào cũng mang ơn người anh đã đến với mình trong lúc mình khó khăn nhất. Và trong những ngày vui nhất, quan trọng nhất hay buồn nhất, Quốc Đại luôn xuất hiện cạnh Anh Thơ như một người thân trong gia đình.