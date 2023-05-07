Những điều ít ai biết về mẹ của Mỹ Tâm: Từng là hoa khôi đất Quảng, nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng tính cách từ mẹ, luôn 'khắc cốt ghi tâm' một điều mẹ dạy

Hậu trường 07/05/2023 09:30

Những đức tính tốt đẹp của Mỹ Tâm được ảnh hưởng một phần từ người mẹ từng là hoa khôi đất Quảng của cô. Trong những lần hiếm hoi nói về gia đình và mẹ, Mỹ Tâm cho biết trong lòng cô, người mà cô ‘kính trọng nhất và luôn hướng về’ chính là mẹ.

Mỹ Tâm là nữ ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Cô được yêu mến bởi giọng hát khỏe, giàu nội lực. Đặc biệt là nữ ca sĩ Mỹ Tâm luôn hết mình vì các hoạt động cộng đồng, từ thiện, nhưng lại vô cùng kín tiếng về đời tư, không bao giờ khoe khoang chuyện tình cảm cũng như hàng hiệu.

Những điều ít ai biết về mẹ của Mỹ Tâm: Từng là hoa khôi đất Quảng, nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng tính cách từ mẹ, luôn 'khắc cốt ghi tâm' một điều mẹ dạy - Ảnh 1
Mỹ Tâm được yêu mến bởi tài năng và tính cách giản dị - Ảnh: Internet

 

Những đức tính tốt đẹp của Mỹ Tâm được ảnh hưởng một phần từ người mẹ từng là hoa khôi đất Quảng của cô. Trong những lần hiếm hoi nói về gia đình và mẹ, Mỹ Tâm cho biết trong lòng cô, người mà cô ‘kính trọng nhất và luôn hướng về’ chính là mẹ.

Được biết, Mỹ Tâm là con út trong một gia đình có 8 người con. Hiện ba mẹ cô vẫn đang sinh sống tại Đà Nẵng. Những dịp lễ tết, trong khi nhiều sao Việt tranh thủ thời gian để đi chơi, du ngoạn khắp nơi thì Mỹ Tâm chỉ muốn trở về nhà để sum vầy cùng ba mẹ.

Những điều ít ai biết về mẹ của Mỹ Tâm: Từng là hoa khôi đất Quảng, nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng tính cách từ mẹ, luôn 'khắc cốt ghi tâm' một điều mẹ dạy - Ảnh 2

Những điều ít ai biết về mẹ của Mỹ Tâm: Từng là hoa khôi đất Quảng, nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng tính cách từ mẹ, luôn 'khắc cốt ghi tâm' một điều mẹ dạy - Ảnh 3
Đại gia đình của ca sĩ Mỹ Tâm - Ảnh: Internet

 

Mỹ Tâm từng chia sẻ với truyền thông, với cô gia đình là điều quan trọng nhất, là ‘gốc’ để cô luôn hướng về: "Đối với tôi gia đình là gốc, là điều quan trọng để mình gìn giữ và mãi mãi gắn bó. Khi còn đi học tôi thường xuyên nghĩ đến ba mẹ, đến gia đình nên luôn cố gắng học thật giỏi và cố gắng làm nhiều điều hay để mang lại sự hãnh diện cho gia đình hơn. Có lẽ một phần nhờ vậy mà tôi mới được như bây giờ. Ngày nào đối với tôi cũng luôn có gia đình bên cạnh, nhưng có một ngày gia đình như vậy sẽ làm chúng ta thêm trân quý tình cảm gia đình mà mình đã có hơn".

Ba mẹ Mỹ Tâm luôn sát cánh, ủng hộ cô trong mọi việc, xuất hiện trong từng thành công của con gái. Hoạ mi tóc nâu từng nói cô chịu ảnh hưởng từ mẹ là tính chịu thương, chịu khó, chân thành.

Những điều ít ai biết về mẹ của Mỹ Tâm: Từng là hoa khôi đất Quảng, nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng tính cách từ mẹ, luôn 'khắc cốt ghi tâm' một điều mẹ dạy - Ảnh 4
Ba mẹ Mỹ Tâm luôn sát cánh, ủng hộ cô trong mọi việc, xuất hiện trong từng thành công của con gái - Ảnh: Internet

 

Mỹ Tâm chịu nhiều ảnh hưởng từ người mẹ chịu thương chịu khó. Nữ ca sĩ từng chia sẻ về tình cảm dành cho mẹ và lời dạy bảo mà Mỹ Tâm vẫn “khắc cốt ghi tâm” thực hiện đến nay: “Tâm ít khi biểu lộ cảm xúc bằng lời nói, chỉ hay ôm chặt và hôn mẹ một cái vậy thôi. Mẹ cũng ít nói, chỉ khi nào Tâm ăn ít mẹ mới nói nhiều. Mẹ thường nói với anh em Tâm: khi thành đạt thì càng phải khiêm nhường và càng phải giữ lề lối gia phong”.

Những điều ít ai biết về mẹ của Mỹ Tâm: Từng là hoa khôi đất Quảng, nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng tính cách từ mẹ, luôn 'khắc cốt ghi tâm' một điều mẹ dạy - Ảnh 5
Mỹ Tâm chịu nhiều ảnh hưởng từ người mẹ chịu thương chịu khó - Ảnh: Internet

 

Mẹ của Mỹ Tâm tuy không trực tiếp làm những công việc xã hội và định hướng nghề nghiệp cho cô như người cha, nhưng bà luôn ủng hộ, dõi theo những bước đi của nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ từng khoe rằng mẹ cô khi xưa là hoa khôi của huyện Thăng Bình, có một vẻ đẹp dịu dàng, “đến khi lấy chồng, sinh con, mẹ là người tần tảo và chịu khó lại nấu ăn rất ngon nữa. Tâm luôn kính trọng và hướng về mẹ dù ở bất cứ phương nào” – Mỹ Tâm từng chia sẻ.

Vì yêu mẹ, yêu gia đình nên Mỹ Tâm luôn cố gắng giữ gìn tên tuổi lẫn lối sống. Ít khi chia sẻ về gia đình, nhưng với Mỹ Tâm, gia đình luôn là "điều quan trọng nhất để mình giữ gìn và mãi mãi gắn bó".

Những điều ít ai biết về mẹ của Mỹ Tâm: Từng là hoa khôi đất Quảng, nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng tính cách từ mẹ, luôn 'khắc cốt ghi tâm' một điều mẹ dạy - Ảnh 6
Nữ ca sĩ từng khoe rằng mẹ cô khi xưa là hoa khôi của huyện Thăng Bình, có một vẻ đẹp dịu dàng - Ảnh: Internet

 

Cô chia sẻ: "Khi còn đi học tôi thường xuyên nghĩ đến ba mẹ, đến gia đình nên luôn cố gắng học thật giỏi và cố gắng làm nhiều điều hay để mang lại sự hãnh diện cho gia đình hơn. Có lẽ một phần nhờ vậy mà tôi mới được như bây giờ. Ngày nào đối với tôi cũng luôn có gia đình bên cạnh, nhưng có một ngày gia đình như vậy sẽ làm chúng ta thêm trân quý tình cảm gia đình mà mình đã có hơn".

 

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