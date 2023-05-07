Bo Thúi lại làm mẹ Hòa Minzy 'trở tay không kịp' bằng một câu nói, các bà mẹ cũng lao vào đồng cảm

Sự ngây ngô của trẻ con luôn khiến Hòa Minzy lẫn người hâm mộ dở khóc dở cười.

Mới đây trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã chia sẻ về một câu chuyện "dở khóc dở cười" khi chăm sóc bé Bo. Ngay lập tức nỗi niềm của nữ ca sĩ đã nhận được sự đồng cảm từ nhiều "mẹ bỉm". Hòa Minzy chia sẻ về câu nói của quý tử khiến cô "trở tay không kịp" Cụ thể Hòa Minzy hài hước cho biết: "Những câu nói kinh điển khiến tôi không kịp trở tay. Top 1: "Mẹ ơi, mẹ cho con ăn một cái kẹo này rồi con ăn hết bát cơm mẹ ạ".Cái kẹo thì ăn xong rồi đấy, nhưng chỉ còn lại những cái lắc đầu thất thần, những ánh mắt né tránh và những bước chân lẩn nhanh hơn chạch".'

Khán giả đồng cảm cho Hòa Minzy Bên cạnh đó có rất nhiều người đã để lại bình luận động viên Hòa Minzy sớm vượt qua khoảng thời gian này cùng bé Bo. Hai mẹ con cô rất được khán giả yêu thương Bé Bo luôn được khán giả khen ngợi là cậu bé hiểu chuyện và sống tình cảm dù mới hơn 3 tuổi. Từ khi Hoà Minzy công khai hình ảnh con trai, bé Bo đã nhanh chóng được khán giả quan tâm và dành nhiều tình cảm. Giọng ca Bắc Ninh được khen ngợi vì cách nuôi dạy con khéo léo, khoa học.

Bé Bo vô cùng hiểu chuyện khiến khán giả yêu mến Vào năm 2017, Hòa Minzy và Minh Hải công khai hẹn hò sau nhiều nghi vấn. Cho đến năm 2021, cặp đôi chính thức hé lộ về nhóc tì đầu lòng. Bẵng đi một thời gian dài kín tiếng trên mạng xã hội, đến đầu năm 2022, Hòa Minzy bất ngờ xác nhận đã đường ai nấy đi với bạn trai sau khoảng thời gian 5 năm gắn bó. Cô cũng cho biết lý do chia tay là vì cả 2 không còn tìm được tiếng nói chung. Hòa Minzy cũng được khán giả yêu thương nhờ cách chăm lo và giáo dục con khoa học Sau 1 năm trải qua nhiều biến cố, đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn của Hòa Minzy khi cô vẫn chưa thể chữa lành cho bản thân. Nữ ca sĩ tự thừa nhận mình là một người chịu đựng giỏi nhưng giờ lại không tìm ra cách. Ngoài ra, Hòa Minzy cũng khiến nhiều người xót xa vì bộc bạch rằng mình đang cảm thấy rất mệt mỏi. Nhan sắc mặn mà của Hòa Minzy

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