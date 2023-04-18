Chỉ với 3 câu nói, con trai Hòa Minzy đã khiến mẹ rưng rưng xúc động, ai cũng phải xuýt xoa vì quá ấm lòng

Vào tối ngày 17/4, nữ ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ video ngắn trên mạng xã hội. Giọng ca Bắc Ninh đăng tải khoảnh khắc trò chuyện cùng con trai là bé Bo. Nữ ca sĩ đã nhẹ nhàng hỏi nhóc tỳ: "Bo ơi, con có đang hạnh phúc không?". Trước câu hỏi của mẹ, bé Bo đã thủ thỉ trả lời: "Hạnh phúc với mẹ. Mẹ là hạnh phúc". Sau đó, nhóc tỳ còn dõng dạc nói: "Con yêu mẹ nhất trên đời". Nữ ca sĩ sinh năm 1995 liền hôn con trai bày tỏ sự hạnh phúc sau khi nghe câu nói này.

Cuộc trò chuyện ngọt ngào giữa Hòa Minzy và con trai không chỉ khiến nữ ca sĩ mà cả người hâm mộ cũng phải "lụi tim".