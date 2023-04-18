Chỉ với 3 câu nói, con trai Hòa Minzy đã khiến mẹ rưng rưng xúc động, ai cũng phải xuýt xoa vì quá ấm lòng

Bé Bo nhà Hòa Minzy luôn biết cách khiến mẹ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc dù chỉ mới hơn 3 tuổi.
- Hòa Minzy mặc váy phát sáng tại sự kiện, tự tin khoe giọng hát mộc
- Hòa Minzy nghẹn ngào trải lòng chuyện tình cảm: 'Em có tất cả vật chất, chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy'
Vào tối ngày 17/4, nữ ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ video ngắn trên mạng xã hội. Giọng ca Bắc Ninh đăng tải khoảnh khắc trò chuyện cùng con trai là bé Bo. Nữ ca sĩ đã nhẹ nhàng hỏi nhóc tỳ: "Bo ơi, con có đang hạnh phúc không?". Trước câu hỏi của mẹ, bé Bo đã thủ thỉ trả lời: "Hạnh phúc với mẹ. Mẹ là hạnh phúc". Sau đó, nhóc tỳ còn dõng dạc nói: "Con yêu mẹ nhất trên đời". Nữ ca sĩ sinh năm 1995 liền hôn con trai bày tỏ sự hạnh phúc sau khi nghe câu nói này.
Cuộc trò chuyện ngọt ngào giữa Hòa Minzy và con trai không chỉ khiến nữ ca sĩ mà cả người hâm mộ cũng phải "lụi tim".
Bé Bo tên thật Nguyễn Minh Thiên Ân là quả ngọt tình yêu của Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải. Ngoài việc sinh ra ở vạch đích, bố mẹ lại nổi tiếng thì cậu bé còn cực hút fan nhờ vẻ ngoài sáng sủa, đáng yêu cùng sự thông minh, ham học hỏi dù còn nhỏ tuổi.
Không chỉ thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương của mình qua những câu thủ thỉ tâm tình cực tình cảm, bé Bo còn thường xuyên dành cho mẹ những cái ôm đầy ngọt ngào khiến Hòa Minzy chỉ muốn "tan chảy". Được biết, nhóc tỳ chính là nguồn động lực lớn lao giúp nữ ca sĩ càng phấn đấu, viên mãn hơn trên con đường sự nghiệp.
Ở thời điểm hiện tại, Hòa Minzy song song đảm đương hai công việc cùng một lúc: vừa hoạt động nghệ thuật, vừa bán hàng online. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp ngày càng thuận lợi, Hòa Minzy còn nhận về cơn mưa lời khen vì cách dạy con cực khéo và vô cùng khoa học. Mặc dù luôn phải bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn dành ra phần lớn thời gian để chăm sóc, dõi theo Bo trong quá trình nhóc tỳ phát triển.