Hòa Minzy nhờ đàn em tìm cho một người lãng mạn nhưng lại nhận cái kết phũ phàng

Hậu trường 24/04/2023 18:14

Màn tương tác giữa Hòa Minzy và cầu thủ Thành Chung khiến dân tình thích thú.

 

Mới đây, trong một bài viết của cầu thủ Thành Chung đăng tải khoảnh khắc cực ngọt ngào bên bà xã, Hòa Minzy liền vào "xin vía" đàn em. Nữ ca sĩ hài hước để lại bình luận: "Em chị lãng mạn 10 điểm luôn, vào Sài Gòn luôn hai vợ chồng ơi. Cho chị một người lãng mạn tầm em nha, sắp sinh nhật chị rồi". Tưởng rằng sẽ được cái gật đầu từ đàn em, Hòa Minzy lại nhận về câu trả lời phũ phàng từ người em. Cầu thủ Thành Chung trêu đùa nữ ca sĩ: "Không có rồi chị ạ vì chỉ có em là duy nhất thôi".

Màn tương tác giữa Hòa Minzy và cầu thủ Thành Chung khiến dân tình thích thú. Hòa Minzy có quan hệ đặc biệt với những cầu thủ Việt Nam. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi trước đó cô có thời gian dài hẹn hò với cầu thủ Công Phượng.

Hòa Minzy nhờ đàn em tìm cho một người lãng mạn nhưng lại nhận cái kết phũ phàng - Ảnh 1
Hoa Minzy được nhiều người yêu quý bởi tính cách hài hước, thân thiện. Ảnh: Internet
Hòa Minzy nhờ đàn em tìm cho một người lãng mạn nhưng lại nhận cái kết phũ phàng - Ảnh 2
Màn tương tác giữa Hòa Minzy và cầu thủ Thành Chung khiến dân tình thích thú. Ảnh: Internet

Vào thời điểm cuối năm 2014, Hòa Minzy bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò với cầu thủ Công Phượng. Thông tin bắt đầu dấy lên từ lúc người hâm mộ liên tục bắt gặp nữ ca sĩ có mặt tại trận đấu của tiền đạo xứ Nghệ. Thế nhưng không bao lâu sau, cặp đôi lại xác nhận chia tay trong sự tiếc nuối của vô vàn khán giả.

Sau chia tay, Hòa Minzy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè của người cũ. Vừa qua, Hoà Minzy có dịp hội ngộ cùng Văn Toàn bên Hàn Quốc. Cũng tại đây, nữ ca sĩ đã tổ chức tiệc sinh nhật lần 27 cho cho nam cầu thủ. Ngoài ra, các cầu thủ cũng nhiều lần ủng hộ Hòa Minzy trong các dự án âm nhạc

Hòa Minzy nhờ đàn em tìm cho một người lãng mạn nhưng lại nhận cái kết phũ phàng - Ảnh 3
Hòa Minzy tổ chức sinh nhật cho Văn Toàn tại Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Là bạn bè thân thiết lâu năm dù không làm chung lĩnh vực, Hòa Minzy đã có buổi gặp gỡ và tổ chức sinh nhật lần thứ 27 cho cầu thủ Văn Toàn trong chuyến công tác đến Hàn Quốc. Trong đoạn video đăng tải trên TikTok, giọng ca Thị Mầu tặng nam cầu thủ áo khoác, cùng với đó là sự xuất hiện của Erik và Đức Phúc.

Bức ảnh chụp cùng Hòa Minzy trên trang cá nhân do Văn Toàn đăng tải hút gần 100 nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận của khán giả. Nhiều người nhiệt tình “đẩy thuyền”, cho rằng cả hai đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Trước những ý kiến này, nữ ca sĩ thông báo cô sẽ xóa clip nếu vẫn xảy ra tình trạng ghép đôi.

"Không ai ghép cặp hay đẩy thuyền gì nha, không là xóa clip luôn đó. Đang vui mà tự nhiên yêu đương gì", Hòa Minzy bày tỏ quan điểm rõ ràng trong mối quan hệ với Văn Toàn.

Về phía Văn Toàn, cầu thủ thuộc biên chế CLB Seoul E-land (giải đấu K.League 2) hài hước cho biết anh không dám tưởng tượng nếu hẹn hò Hòa Minzy.

Đầu năm 2022, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải “đường ai nấy đi” sau nửa thập kỷ gắn bó. Sau tan vỡ, nữ ca sĩ nhận trách nhiệm làm mẹ đơn thân chăm sóc con trai. Nữ ca sĩ cho biết hiện tại cô có đầy đủ vật chất nhưng vẫn mong cầu hạnh phúc. Trên mạng xã hội, giọng ca sinh năm 1995 thoải mái chia sẻ cuộc sống cùng bé Bo.

Hòa Minzy nhờ đàn em tìm cho một người lãng mạn nhưng lại nhận cái kết phũ phàng - Ảnh 4
Đầu năm 2022, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải “đường ai nấy đi” sau nửa thập kỷ gắn bó. Ảnh: Internet
Hòa Minzy nhờ đàn em tìm cho một người lãng mạn nhưng lại nhận cái kết phũ phàng - Ảnh 5
 Sau tan vỡ, nữ ca sĩ nhận trách nhiệm làm mẹ đơn thân chăm sóc con trai. Ảnh: Internet

Không chỉ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy hiện tại còn lấn sân sang kinh doanh online. Nhờ sự yêu mến của khán giả, nữ ca sĩ đã có một nguồn thu nhập đáng kể từ công việc kinh doanh. Giọng ca gốc Bắc Ninh từng lên tiếng trải lòng chuyện chăm chỉ lao động để kiếm tiền. Nữ ca sĩ 9x từng đi diễn cả ngày nhưng đến tối vẫn livestream bán hàng.

Xót xa với lý do Hòa Minzy từ chối đi thêm bước nữa: 'Chưa từng lấy chồng, váy cưới còn chưa được mặc lần nào'

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Chia sẻ của Hòa Minzy khiến khán giả không khỏi xót xa khi nữ ca sĩ dù đã có cho mình một cậu con trai đáng yêu nhưng chưa từng được tổ chức bất kỳ hôn lễ nào.

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